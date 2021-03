El falso “fracaso” según Andrés

En el “Informe de políticas: La educación durante la COVID-19 y después de ella”, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) nos grafica en estadísticas

sorprendentes, el impacto estadístico en que los sistemas educativos del mundo han escenificado tras el hostigamiento de la enfermedad del coronavirus.

La ONU sitúa en los 1,600 millones de alumnos en unos 190 países de todos los continentes, que han visto interrumpido su ciclo escolar. Este sólo hecho, ya constituye un hito histórico,

ya que la pandemia por el virus Sars Cov 2, es la primera de impacto a escala global que vive la humanidad.

Previo a la pandemia, el contexto económico de América Latina y el Caribe ya mostraba indicios macroeconómicos de atención, como el aumento de la pobreza y extrema, con

incidencia directa en la calidad de la inversión pública en educación y otros servicios públicos. Complejizándose aún más, las tareas en la lucha en contra de la desigualdad social

característica de nuestros países latinoamericanos.

Impuesta la limitante en la circulación social como principal medida para enfrentar la propagación del virus, todos los sistemas educativos se pusieron a prueba. Según la Comisión

Económica para América Latina (Cepal), la totalidad de los países Latinoamericanos, los 33 Estados, incluida la República Dominicana, paralizaron la modalidad escolar presencial.

Las autoridades de educación en la región debieron enfrentar desafíos muchos más complejos que la de los países de renta alta. Limitantes como el acceso a internet, equipos

electrónicos o computacionales personales, acceso a programas de códigos abiertos, dominios de herramientas virtuales por parte del cuerpo docente, fueron parte de las

variables de desigualdad social que se han tenido que enfrentar como región y como país.

Por igual, en lo curricular las opciones para hacer valer el cumplimiento del calendario escolar y la programación académica fueron dispares. Cepal nos señala, en informe

publicado en conjunto a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), titulado “La educación en tiempo de la pandemia de Covid-19”, o

“Informe Covid-19 Cepal/Unesco”, que los países adoptaron políticas distintas y hasta dispares, para afrontar el desafío de salvar el calendario escolar.

Una muy reducida minoría de países, entre éstos República Dominicana, adoptaron políticas públicas tendentes a establecer una programación académica en modalidad a distancia, con

mecanismos complementarios a las vías audiovisuales, como tutorías, material didáctico, uso de plataformas tecnológicas de enseñanzas, acceso a equipos electrónicos personales,

entre otros.

En el caso nuestro, toda la sociedad dominicana ha reconocido la calidad de los materiales audiovisuales grabados para la enseñanza por radio y televisión. El impacto es incuantificable

con respecto al acceso a contenido especializado en favor de nuestros alumnos y alumnas.

Mucho falta por hacer. Las naciones enfrentarán los efectos del deterioro de las economías y de las caídas en la generación de riquezas, la caída de las recaudaciones fiscales, y

obviamente, la reorientación del gasto público a subsidios sociales y sectoriales, aumento de los pagos del servicio de la deuda a consecuencia de la expansión del gasto, entre otros

factores.

El sector educación y salud serán los más afectados. Esto amerita del concurso de todas las fuerzas vivas de la sociedad. No existe gobierno alguno que pueda generar solución

individual sin el concurso de todos.

Enrostrar falsos “fracasos” del sector educación, como señala el exministro de Educación don Andrés Navarro, evidencia una pobre agenda individualista de parcelas políticas

desorientadas. No suma. No aúna. Más bien segrega positivamente a quienes no tienen la calidad social o técnica para expresar soluciones a tan complejos desafíos, y que en el medio

tiempo del año pandémico ya vivido y que les correspondía dirigir desde el Estado, dejaron, como dirían en nuestros pueblos “a la buena de Dios”, sin planificación alguna, el año escolar

que gracias a los esfuerzos de padres, profesores, colegios y escuelas, ya proyecta concluir.

Por Víctor Villanueva, M.A., LL.M.