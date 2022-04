El falso dilema de la tasa cero

Más que competitivo, en materia de turismo nuestro país es líder. Lamentablemente, todavía no ocurre así con la agroindustria.

Este sector se encuentra limitado por variables geográficas, técnicas, tecnológicas, educativas, de acceso a materias primas y de negociaciones internacionales; así como el apoyo estatal que reciben competidores en sus países, y los acuerdos que tengan con países importadores.

Por tanto, y a pesar del contexto eminentemente pro libre competencia de la economía global actual, me considero algo proteccionista.

Entiendo que el Estado debe defender al productor local para que sea más competitivo, mediante políticas públicas que se traduzcan en acciones y programas concretos que le permitan abastecer el consumo criollo y exportar. Nunca para satisfacer alguna suerte de parasitismo empresarial, pero sí para apalancarlos en su rol de producción.

Recientemente se ha criticado la propuesta del gobierno de reducir provisionalmente a tasa cero los aranceles de algunos alimentos de consumo masivo. El debate se ha enfocado en una falsa dicotomía: productores vs. importadores. Eso solo demuestra que se están olvidando de lo principal: los consumidores.

Dicen los expertos en Derecho Administrativo que el leit motiv de la Administración Pública es que el ciudadano sea feliz, el bien generalizado.

La razón principal del Estado, mediante la Administración Pública, no es proteger intereses especiales. Ni de los productores, ni de los importadores.

Estos son sectores que legítimamente aran por su bienestar particular, y como vía accesoria -no principal- se beneficiaría la economía de la nación. Pero no son los únicos para quienes hay que gobernar.

Como dijo John F. Kennedy, “consumidores somos todos”. Y le añado: los de escasos recursos mucho más.

Así las cosas, un ejercicio de ponderación y razonabilidad por de la Administración Pública debe llevar a garantizar que los consumidores reciban más y mejores alimentos… a menor precio.

Si en estos tiempos de crisis global, la solución (o al menos un paliativo) para alcanzar tal objetivo es la propuesta de tasa cero, bienvenida sea, ¡pero que la medida se utilice efectivamente para eso, y que no se constituya en lo que los ius administrativistas llaman “desviación de poder”!

El país no perdonaría que se afecte a los productores para que se enriquezcan importadores o particulares, y que los consumidores no reciban los alimentos a menores precios.

Ciertamente, la propuesta de tasa cero podría afectar provisionalmente a los productores nacionales, pero si se hace como se debe, y mientras se pongan en marcha políticas proteccionistas a favor de ellos, se estaría beneficiando a los consumidores en general, incluyendo a los de bajos recursos.

Hay quienes critican la propuesta debido a sus convicciones, o porque legítimamente han adoptado la defensa de los intereses sectoriales de los productores. ¡Los respeto!

Pero hay una sarta de politiqueros a quienes no le estaría importando ni los productores, ni los importadores, ni los consumidores, y solamente se estaría asiendo del tema para perjudicar a quien gobierna y promover al que quiere gobernar. ¡Pongámoslos en mute!

El reto es asumir el tema con responsabilidad y efectividad, y, concomitantemente, trabajar a favor de la competitividad y el liderazgo de la producción nacional. No solamente de los grandes, de los pequeños que viven del día a día, mes a mes o cosecha a cosecha.

Por Daniel A. Perdomo Puello

