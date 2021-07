El fallo del TSA y resolución de la JCE que da condición de mayoritario a la Fuerza del Pueblo

El Tribunal Superior Administrativo acogió el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por el partido Fuerza del Pueblo, contra la Resolución Núm. 02-2021, dictada por la Junta Central Electoral, en virtud del Reglamento Núm. 01-2021, sobre la Distribución de la Contribución Económica del Estado a los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, decisiones en la que este órgano determinó el criterio que utilizaría para la distribución de los recursos a los partidos, tomada en medio de mucha controversia, contraria a las consideraciones de los partidos, y afectando a casi la totalidad de estos; y peor aún, inobservando los principios y derechos establecidos en la Constitución, como también lo establecido en normas como la Ley 33-18, y la Ley 107-13.

El criterio establecido por la Junta para determinar la categorización de los partidos y movimientos políticos, fue el de la sumatoria de los votos validos obtenidos de forma individual por cada organización en los 3 niveles que se disputaron en la última elección del 5 de julio de 2020, es decir, presidencial, senatorial y de diputaciones, y esta sumatoria arrojaría el total de votos validos obtenidos por cada organización sobre la votación valida del total de los 3 niveles, interpretando erróneamente lo establecido en la legislación, y estableciendo un criterio que carecía del más mínimo grado de favorabilidad para los partidos, perjudicando a mas de 20 de 25 organizaciones políticas reconocidas.

Esta decisión fue realizada bajo el concepto de la existencia de una asociación de los niveles de elección a la votación general, sujeto a la aplicación de un promedio que no esta contemplado en nuestra reglamentación, violentando la voluntad ciudadana, y privilegiando a quienes votaron por el mismo partido en todos los niveles de elección.

Antes de emitir el reglamento los partidos fueron escuchados mediante instancia, y no mediante audiencia como suele realizarlo la JCE, debido a que en ese momento los contagios por covid-19 eran muy altos. El común denominador en los escritos de las fuerzas políticas fue el pedimento de que se estableciera un criterio ajustado al principio de favorabilidad establecido en la Constitución, y por igual que se tomara en cuenta el contexto en el que se realizaron las elecciones, que tuvo elementos de importancia y que impactaron la concurrencia y los resultados, como la suspensión de las elecciones municipales y la llegada de la pandemia al país. El criterio esbozado era que se tuviera en cuenta la votación más alta obtenida por los partidos en cualquiera de los niveles de elección, y así se aplicaría el principio de favorabilidad.

La Junta hizo caso omiso a los partidos, y no obstante a eso, obvió que había que agotar los requisitos de publicidad, comunicación y consulta efectiva antes de aprobar el reglamento, inobservando así lo establecido en los artículos 30 y siguientes de la Ley 107-13 sobre procedimientos administrativos, los cuales establecen que antes de la aprobación definitiva de un reglamento se debe de enviar a las partes para su conocimiento y opinión, lo que fue totalmente omitido, y ante esta acción dicha ley afecta con la nulidad de pleno derecho la disposición reglamentaria que se haya dictado.

Ante esto, la JCE alegó el absurdo de que “el reglamento no era un reglamento”, sino que el mismo era un acto administrativo; y en este caso, se trata de una disposición que obtiene la categoría de norma administrativa o reglamento, puesto que establece disposiciones que la Ley 33-18 no ha establecido, siendo esta una de las principales características que distinguen un reglamento de un acto administrativo.

Con todo lo establecido anteriormente, podemos darnos cuenta de que la JCE no cumplió con el debido proceso administrativo establecido, y violentó el principio de favorabilidad; el derecho a la igualdad; el derecho fundamental de la participación política; y no indicó ni sustentó en el reglamento emitido las razones por las cuales adoptaba el criterio escogido, que a toda vista era incorrecto, inequitativo, y violentaba los principios y derechos ya descritos, lo que obtuvo como resultado que la primera decisión tomada por esta Junta, fuera primero objeto de recurso de revisión ante la misma JCE por 18 partidos; y después judicializada con el Recurso interpuesto ante el TSA por el partido Fuerza del Pueblo, y los partidos PRD, BIS, PQDC, VERDE, PLR, PNVC, PAL, PCR, PUN, FNP, PDI, UDC y MODA, que se sumaron como intervinientes voluntarios, siendo el PLD el único partido que intervino en contra, en su afán de evitar el progreso de FP.

Un voto disidente ejemplar.

Hay que resaltar que en ambas decisiones de la JCE hubo un voto disidente ejemplar y formidable de parte de la Mag. Dolores Fernández, que amén de que se comparta su criterio o no, hay que resaltar la responsabilidad, forma y calidad con la que estableció su criterio, el cual fue ajustado al principio de favorabilidad, los principios y derechos constitucionales, y todas las normas al respecto que ya hemos descrito.

Además de que fue la única en recoger las posiciones de los partidos, estableció en su voto disidente un histórico de las decisiones al respecto por el órgano electoral, y un sin número de articulados de la Constitución, de la Ley 33-18, de la Ley 15-19, y de sententencias del TC y el TSA, que dieron un fuerte sustento a su criterio.

La decisión del TSA:

El TSA estableció en su dictamen, que considera que con la resolución 02-2021, la Junta Central Electoral irrumpió́ en un ámbito de discrecionalidad a contrapelo del principio de la legalidad que obliga a la Administración a actuar con sometimiento pleno al ordenamiento, traduciéndose así su actuación en un perjuicio para terceros, se encontraba ante un derecho y garantía constitucional, que es el financiamiento público de los partidos políticos, y que debió́ interpretar en forma razonable. Como también debió́ tomar en consideración las disposiciones previstas por el artículo 74.4 de la Constitución, e interpretar a la vista concreta de las circunstancias, favorablemente a a los partidos políticos.

La sentencia establece que “La asignación de fondos públicos a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos hace posible el sostenimiento institucional de dichas entidades, les permite sufragar sus gastos ordinarios de funcionamiento y la capacitación de sus dirigentes. Les permite, además, financiar, en gran medida las campañas electorales. Y por igual que “La contribución estatal a las actividades ordinarias de los partidos es coincidente con la idea de que los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia y contribuyen al fortalecimiento de los sistemas de partidos.

Es por ello que acoge el recurso interpuesto por Fuerza del Pueblo y todos los partidos que intervinieron voluntariamente, y declara nula la resolución Núm. 02-2021, ordenando a la Junta Central Electoral interpretar lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley núm. 33-18 en forma congruente con el principio de favorabilidad, previsto por el artículo 74.4 de la Constitución, principio esbozado por los partidos en su opinión y en el recurso de reconsideración.

Partidos beneficiados:

Sin dudas el partido Fuerza del Pueblo es el gran beneficiado, ya que con el dictamen del Reglamento 02-2021 se cuestionaba su condición de partido mayoritario, y que en el afán de algunos de disminuir su resultado histórico y formidable para un partido de recién formación, con el proceso electoral en marcha, es un argumento utilizado para medir fuerzas, condiciones o posicionamiento electoral y político de los partidos.

Con esta acción impulsada por la Fuerza del Pueblo el mayor ganador lo ha sido el sistema de partidos, ya que dicha fuerza política estableció no una posición que le favoreciera particularmente, sino la mas correcta desde el punto de vista jurídico, democrático, institucional, y sobre todo la mas favorable para los partidos, pues más de 20 de estos fueron beneficiados con esta acción liderada por el Dr. Leonel Fernández y el partido que lidera, aún cuando 14 de ellos fueron sus adversarios en las pasadas elecciones.

Los afectados, y ahora beneficiados directamente son la Fuerza del Pueblo (FP) y el PRD, quienes pasan a obtener la condición de mayoritarios y el acceso al 80% del financiamiento, y el BIS, PHD y PCR, quienes pasan del renglón del 8% al 12%, y todos y cada uno de los partidos restantes del renglón del 8%, como el BIS, PUN, PCR, PHD, MODA, PRSD, F AMPLIO, APD, PP, PPC, PQDC, PAL, UDC, PLR, FNP, PRI, PDP, PNVC, siendo estos ahora mas beneficiados al haber menos partidos para la distribución de estos recursos. Con el anterior criterio de la JCE menos partidos quedaban en los renglones de mayor distribución, y casi todos los partidos en el renglón de menor distribución de recursos, fomentando el bipartidismo y creando un gran margen de desigualdad.

La JCE hace lo correcto al dictar nueva resolución de forma inmediata

La Junta Central Electoral hace lo correcto al acatar fallo del TSA de manera inmediata, como ha sido costumbre en casi 100 años, y emitir la resolución con el nuevo criterio de distribución establecido por el TSA, de esta forma actúa apegada a la legalidad, y trae un clima de paz al sistema de partidos, pues se aplica una decisión que beneficia a 23 de 25 partidos del sistema con una distribución justa y equitativa de los recursos del Estado, apegada a los principios constitucionales y a la norma.

En este caso lo prudente no es esperar, es aplicar de inmediato la sentencia del TSA, hay que tener presente que estamos ante una materia especial como lo es la electoral, en donde uno de los principios rectores y de vital importancia para el desarrollo de los procesos electorales lo es el principio de celeridad, y aplicar de inmediato lo determinado por la justicia ha sido una constante por la JCE en todo su tiempo, y es lo más sano y correcto.

La vía recursiva prevista por la norma para estas decisiones no es obligatoria, es opcional, por lo que es algo posible, que quizás pueda ser, y la JCE no puede asumirlo como un motivo para no ejecutar la sentencia. De abstenerse a ejecutar el dictamen del TSA cómo requirió el PLD, se establecería por vez primera, y a la vez un nefasto precedente para el órgano electoral, que por primera vez no estaría ejecutando de manera inmediata la decisión de un tribunal.

Distribución aplicando el principio de favorabilidad establecido por el TSA.

Con la distribución aplicando el principio de favorabilidad establecido por los partidos, el voto disidente de Dolores Fernández, y la importante decisión del TSA, la distribución sería la siguiente.

-Cuatro (4) partidos accederían al 80%: PRM, PLD, FP y PRD.

-Siete (7) partidos accederían al 12%: PRSC, ALPAÍS, PUN, DxC, BIS, PHD Y PCR.

-Quince (15) partidos accederían al 8%: MODA, PRSD, F AMP, APD, PP, PPC, PQDC, PAL, UDC, PLR, FNP, PRI, PDP, PNVC.

DISTRIBUCIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 02-2021 DE LA JCE:

-Dos (2) partidos accederían al 80%: PRM y PLD.

-Cinco (5) partidos accederían al 12%%: FP, PRSC, PRD, ALPAÍS, DxC.

-Dieciocho (18) partidos accederían al 8%: PUN, BIS, PCR, PHD, MODA, PRSD, F AMP, APD, PP, PPC, PQDC, PAL, UDC, PLR, FNP, PRI, PDP, y el PNVC

El PLD apelará la sentencia del TSA

El Comité Político del PLD ha decidido que apelará la sentencia del TSA ante la Suprema Corte de Justicia, nada raro para este partido que ha establecido desde el principio una posición diferente al de todos los partidos ante la JCE, y el único en convertirse en interviniente voluntario a favor de la resolución de la Junta, y en contra de todos los partidos del sistema. Su posición no hace mas que fomentar el bipartidismo, y perjudicar a casi todas las organizaciones, incluyendo los que fueron sus aliados en las ultimas elecciones, como son el PRD, PAL, PCR, PDP, UDC, PRI, PPC y el MODA; sin mencionar a los que pueden ser sus aliados en las próximas elecciones, que son todos los restantes partidos, pues en política existe la máxima de que ninguna alianza se descarta, y menos tan lejos de las elecciones, pues el elemento dinámico y circunstancial de la política hace que los escenarios cambien somera o drásticamente, y se presenten acciones que se veían imposibles o no se podían ni si quiera imaginar siendo realidad.

El PLD lacera su relación con sus aliados en las elecciones pasadas, y lacera mas su relación con los restantes partidos del sistema, pues busca afectar o impedir el crecimiento de Fuerza del Pueblo, y en su bitácora de poder, prepotencia e irracionalidad que tenían desde el gobierno, y que ahora continua desde la oposición, que ni si quiera el duro golpe de perder de mala forma las elecciones, el largo hilo de derrotas políticas y legales, y los diversos casos de corrupción que enfrentan, le hacen encontrarse con la realidad, y hacer conciencia que le permita a esa organización volver a los senderos para los cuales fue fundada.

Obnubilados por su bitácora ya descrita, y por las intenciones de detener el gran crecimiento de Fuerza del Pueblo, y el posicionamiento de Leonel Fernández como el principal partido y líder de oposición respectivamente, quien si ha establecido una posición que beneficia a la democracia, la institucionalidad y al sistema de partidos, afecta a todos los partidos del sistema, y se afecta a si mismo, alejando a sus posibles aliados de cualquier acuerdo para las venideras elecciones, y acercando los partidos a encontrarse con quien al parecer es su rival número uno, cosa anormal, pues es la primera vez que un partido de oposición fija como oponente principal a otro partido de oposición.

Que hará la Junta

Aún la sentencia del TSA no ha sido notificada formalmente a la JCE, cuando la reciba, deberá el pleno conocerla, y establecer una posición al respecto, la cual debe de ser la de acatar el fallo, emitiendo un nuevo reglamento acogiéndose al criterio de favorabilidad

Su presidente y los miembros del pleno deben de en el marco de la institucionalidad democrática de la que han expresado ser respetuosos, acogerse a las decisiones del poder jurisdiccional.

Por Javier Ubiera

