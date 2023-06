El fallecido jugador Oscar Cabrera había revelado que las vacunas del covid le provocaron miocarditis

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Oscar Cabrera, el jugador de baloncesto fallecido este jueves de un infarto mientras se sometía a una prueba de esfuerzo había revelado en el 2022 que las vacunas contra el covid-19 le habían alterado su sistema cardíaco.

En una publicación hecha en sus redes sociales el 12 de enero del citado año y que el cronista deportivo Héctor Gómez la refresca, Cabrera expresó que sabía los posibles riesgos a los que exponía al vacunarse, porque se lo habían advertido, pero que debió hacerlo porque era un asunto obligatorio por ser un jugador profesional.

“Me dio una maldita Miocarditis por ponerme la jodida vacuna. (Me puse 2 dosis de Pfizer) Y lo sabía! Mucha gente me advirtió. ¿Pero adivina qué? Era obligatorio o no podía trabajar. Soy un atleta profesional internacional y estoy jugando en España”, escribió el hoy fallecido quien tenía 28 años de edad.

De igual manera, dijo que no tenía ningún problema de salud nada, “ni hereditario, ni asma, nada, de repente colapsé en el suelo en medio de un partido y casi me muero”.

En ese entonces dijo que se aún se estaba recuperando y que le habían hecho once pruebas de cardiología distintas y no le encontraban nada.

“No tengo colesterol, ni grasa, nada, 7% grasa corporal, 93% músculo. Cuando me dan el diagnóstico me dicen que no podré jugar por lo menos en 5 meses hasta que mi corazón vuelva a bajar y no me pueden dar medicamentos. ¿Saben por qué? Porque no encuentran la maldita de causa”, prosiguió escribiendo.

Cabrera, quien en el país jugó en el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS DN) con Mauricio Báez y San Lázaro, y en la Liga Nacional de Baloncesto (LNB) con Leones de Santo Domingo y Huracanes de Puerto Plata, había presentado problema de salud en plena acción, mientras jugaba Liga Española en el 2021.

En esa ocasión, Cabrera sufrió un síncope (desmayo) durante un partido de la Liga Española de Baloncesto Aficionado (EBA), desvaneciéndose en el pabellón de La Albericia cuando se disponía a sacar de línea de fondo y abandonó en camilla la instalación deportiva.

Cabrera arribó a España en septiembre de 2021 para su primera experiencia en Europa. Su carrera empezó en Daytona State College en la NJCAA (National Junior College Athletic Association). Luego, en su natal República Dominicana estuvo en Leones de Santo Domingo.

