El expresidente de Taiwán Ma Ying-jeou llega a China para una visita

EL NUEVO DIARIO, PEKÍN.-El expresidente de Taiwán, Ma Ying-jeou, llegó este lunes a China para una visita en la que viajará a varias ciudades del país, informó la agencia estatal Xinhua.

A su llegada a la ciudad oriental de Shanghái, Ma fue recibido por funcionarios de la Oficina de Taiwán del Partido Comunista Chino (PCCh) y por el Comité Municipal del PCCh en la ciudad.

Durante su visita, que se prolongará durante diez días, Ma acudirá a la tumba de sus ancestros el 5 de abril, fecha en que se celebra la Fiesta de Barrer las Tumbas, llamada «qingming» en mandarín.

Frmer Taiwan leader Ma Ying-jeou have arrived in Shanghai on a 12 day tour of mainland China pic.twitter.com/1Q9kM3LF6i

— Carl Zha (@CarlZha) March 27, 2023