El exponente urbano Tivi Gunz es invitado a Premios Juventud

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El cantante del género urbano, Tivi Gunz, quien regresó recientemente de su gira por Europa fue invitado a Premios Juventud.

Gunz habló sobre sus éxito, y comentó que luego de participar en los Premios Juventud, será uno de los presentadores en los Monitor Latino Awards, que se celebrarán en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Y cerrará el mes con broche de oro en la ciudad de Nueva York en la Gran Parada Dominicana del Bronx.

Asimismo, contó sobre su historia antes de la fama. Dijo que era un joven que vendía fritura, limpiaba zapatos, vendía salchichas y todo lo que se puede hacer sin romper la ley, para ganar dinero para hacerse de su propio estudio de grabación y poder así cumplir su sueño de hacer música.

Hoy da gracias da gracias a su disqueras Matatan Muxic y Naky Naky Records por darle el respaldo necesario a su carrera; así como también a Isaac Almonte Torres, José Fernando Castillo Martínez y José Arturo Cruz Medina que forman parte de su equipo de trabajo.

“Me siento feliz de todo esto que estoy viviendo. Me ha costado mucho esfuerzo llegar a este momento pero agradezco a Dios poder ganarme la vida haciendo lo que me gusta y teniendo el apoyo de mi madre y todos mis fanáticos. Será una alegría poder asistir a estos eventos que me han invitado para representar a la juventud de mi país y para que los muchachos del barrios sepan que con trabajo honesto y perseverancia se puede hacer grandes cosas.”, puntualizó Stivi Randy Álvarez, nombre de pila del artista.

