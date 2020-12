El exjefe de seguridad espacial israelí asegura que los extraterrestres existen y que Trump lo sabe

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO. -Un exjefe de seguridad espacial israelí dijo que los extraterrestres existentes, tras asegurar que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump lo sabe.

“Los objetos voladores no identificados (ovni) han pedido no publicar que están aquí, la humanidad aún no está lista”, dijo Haim Eshed, exjefe de la dirección espacial del Ministerio de Defensa de Israel.

Eshed, un respetado profesor y general retirado, dijo que los extraterrestres también sienten curiosidad por la humanidad y buscan comprender “la estructura del universo”.

Eshed fue entrevistado en hebreo y se publicó el viernes en el periódico israelí Yediot Aharonot. y ganó más visibilidad después de que el Jerusalem Post publicara algunos fragmentos en inglés este martes, y que Noticias Telemundo se hizo eco de la publicación.

También dijo que se han firmado acuerdos de cooperación entre especies, incluida una “base subterránea en las profundidades de Marte” donde hay astronautas estadounidenses y representantes alienígenas.

“Hay un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y los extraterrestres. Ellos firmaron un contrato con nosotros para hacer experimentos aquí”, dijo.

Eshed agregó que el presidente saliente, Donald Trump, estaba al tanto de la existencia de los extraterrestres y había estado “a punto de revelar” la información, pero se le pidió que no lo hiciera para evitar la “histeria masiva”.

“Han estado esperando hasta hoy para que la humanidad se desarrolle y alcance una etapa en la que entendamos, en general, qué son el espacio y las naves espaciales”, dijo Eshed, refiriéndose a la “federación galáctica”.

La Casa Blanca, el Departamento de Defensa y los funcionarios israelíes no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de NBC News, la cadena hermana de Noticias Telemundo.

Las ideas de Eshed se explican con más detalle en “El universo más allá del horizonte: conversaciones con el profesor Haim Eshed” de Hagar Yanai, publicado en noviembre.

Eshed, quien supervisó el lanzamiento de numerosos satélites israelíes al espacio, dijo que decidió hablar ahora porque las actitudes están cambiando y la gente parece más receptiva.

“Si se me hubiera ocurrido lo que estoy diciendo hoy hace cinco años, me habrían hospitalizado”, le dijo a Yediot. “Hoy ya están hablando de otra manera. No tengo nada que perder. Recibí mis títulos y premios, soy respetado en universidades del extranjero”.