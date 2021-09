El exgeneral Méndez le sale corriendo a El Torito; declina invitación para acompañar al artista

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El mayor general retirado Juan Manuel Méndez García, director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), anunció este martes que no participará junto a Héctor Acosta (El Torito) en la presentación artística que ambos tenían programado para el próximo lunes en la discoteca Jet Set.

A través de su cuenta de Instagram, Méndez García atribuyó la decisión a “la etapa más crítica de la temporada ciclónica, y debo estar pendiente de lo que pueda ocurrir en el país”, por lo que declinó la invitación del senador y popular merenguero.

“Mi principal vocación es la de salvar vidas, me gusta en mi tiempo libre desestresarme con un karaoke, pero cuando el presidente Luis Abinader me dejó en el puesto, lo hizo convencido de que jamás me descuidaré de mis responsabilidades y obligaciones.

“Muchas gracias Héctor, le deseo lo mejor”, publicó.

Escándalo

El nombre de Héctor Acosta, senador por Monseñor Nouel, figura en la solicitud de medida de coerción hecha por el Ministerio Público contra los implicados en la Operación Falcón.

El MP dice que el legislador tuvo contacto y empleó a un chofer que, presuntamente, está envuelto en la red de narcotráfico atacada por la mencionada operación antidrogas.

El exgeneral Méndez García brilló en la palestra pública tras grabar un video donde pide “amor” a su esposa, lo que generó todo un revuelo mediático.

Él y El Torito harían un dúo en el Jet Set, pero el caso que rodea al senador abortó la participación del director del COE.-

