El evangelio es simple, pero el hombre lo complicó con su interpretación, asegura escritora

EL NUEVO DIARIO SANTO DOMINGO.- La escritora puertorriqueña Brenda Fernández compartió su visión sobre la interpretación que los hombres le han dado al evangelio y la forma en que esto ha alejado a muchas personas de Dios.

Fernández sostuvo que el mensaje de Dios es muy simple, pero los hombres han complicado tanto la interpretación del mismo que muchas personas se han desanimado y terminan alejándose de la fe.

En tal sentido, explicó que el evangelio se resume en dos mandamientos que se encuentran en la Biblia: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo y si las personas se concentran en llevarlos ambos, estarían cumpliendo con el evangelio completo.

“Hay muchas vidas que desconfían, pero es por la manera en que se ha ido llevando el evangelio, el evangelio es simple, el mensaje que Jesús quiso traer el bien simple y el hombre lo ha querido complicar tanto y lo ha sacado tanto de contexto, pero si las personas se concentran en dos mandamientos que dice la Biblia y cumplen con esos dos, cumplen el evangelio entero”, sostuvo.

“Lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo”, insistió la escritora puertorriqueña al ser entrevistada por la comunicadora Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

De igual forma, la también predicadora agregó que las regiones no son las responsables de salvar a nadie, ya que es el único que tienen el poder de hacerlo, por eso invitó a no caer en la religiosidad y sin importar en donde se encuentre la persona, lo primordial siempre debe ser amar a Dios sobre todo en este mundo.

“Dios es que da la salvación, la unción no está en la ropa. Lamentablemente por eso es que hay muchas personas que no quieren llegar a las iglesias, porque el hombre es el que juzga, el ser humano en su imperfección es el que juzga”, comentó.

“La razón que me trajo aquí hoy es porque mis pastores nunca me juzgaron y venía con vicio de alcoholismo y no lo dejé de un día para otro, fue un proceso de sanidad y liberación”, recordó.

