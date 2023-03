El estadounidense Ajay Banga, único candidato a presidir el Banco Mundial

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- El estadounidense de origen indio Ajay Banga es el único aspirante a presidir el Banco Mundial (BM) tras el cierre del periodo de presentación de candidaturas, anunció este jueves el organismo.

«La Junta recibió una nominación y desea anunciar que el Sr. Ajay Banga, de nacionalidad estadounidense, será considerado para el cargo», apuntó el BM en un breve comunicado.

El período de presentación de candidaturas cerró el miércoles, 29 de marzo. Ahora, de acuerdo con los procedimientos establecidos, los miembros del Directorio Ejecutivo llevarán a cabo una entrevista formal con el candidato en Washington D.C.

El pasado 23 de febrero se hizo pública la nominación de Estados Unidos del ejecutivo indio-estadounidense Banga -actualmente vicepresidente del fondo General Atlantic y que también ejerció como presidente ejecutivo de Mastercard- en sustitución de David Malpass.

Según declaró el presidente estadounidense, Joe Biden, tras su nominación, Banga «tiene una perspectiva única sobre las oportunidades y desafíos que afrontan los países en desarrollo y sobre cómo el Banco Mundial puede llevar a cabo su agenda para reducir la pobreza y expandir la prosperidad».

El actual jefe del BM, David Malpass, propuesto por el exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021), informó el pasado 15 de febrero al Directorio Ejecutivo del organismo de su intención de dejar el cargo el 30 de junio próximo «para perseguir nuevos desafíos».

La figura de Malpass estuvo en entredicho después de que en septiembre pasado en un panel de discusión evitara en varias ocasiones responder si reconocía el consenso científico de que los humanos que quemaban combustibles fósiles estaban «calentando el planeta rápida y peligrosamente».

En una reciente conversación con EFE, con motivo de una gira que realizó para explicar sus propuestas para el BM, Banga aseguró que el cambio climático es un tema «claro, presente y urgente».

«El cambio climático y el desarrollo económico están entrelazados, no hay duda. Lo veo como un tema claro, presente y urgente. No es algo a lo que no podamos prestar atención», afirmó.

Relacionado