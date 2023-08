El Estado retiene, pero no paga

En el día de ayer, el Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley denominado “tratamiento especial transitorio de fiscalización, gestión y recuperación de deuda tributaria” dentro del cual subyace un elemento de suma importancia que confirma, el incorrecto proceder de las instituciones del Estado Dominicano de retener impuestos y no pagarlos oportunamente a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), esta aseveración se encuentra suficientemente acreditada por el considerando décimo tercero del referido proyecto, al plantear que:

“Que en el devenir de los años la deuda fiscal acumulada por las retenciones realizadas y no pagadas oportunamente a la administración tributaria por las instituciones del Estado se ha convertido en una deuda de tal magnitud, que imposibilita a dichas instituciones asumir su pago bajo las condiciones presupuestarias existentes, por lo que es necesario implementar una política que subsane dicha incapacidad de cumplimiento de la tributación”

Conviene advertir que las instituciones del Estado, tienen la obligación de fungir como agentes de retención de impuestos de los pagos que realicen a los proveedores por concepto de la adquisición de bienes y servicios1. De hecho, así lo ratifica el ordinal quinto, de la Resolución No. 41-2014 emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en fecha 10 de junio de 2014, al plantear que: “es responsabilidad de toda entidad del Estado ejercer su función como agente de retención de Impuestos Sobre la Renta, tanto en el caso de los asalariados como en los servicios profesionales adquiridos y pagos realizados, de conformidad con la normativa vigente a esos fines, así como declarar y pagar a esta DGII las retenciones por dicho concepto en las formas y plazos establecidos”.

Sin embargo, según plantean los resultados de decenas de auditorias llevadas a cabo por la Cámara de Cuentas, es común entre estas instituciones, la ilegal práctica de retener y no pagar a la DGII los montos descontados a los proveedores de bienes y servicios. Así lo reconoció el Poder Ejecutivo, en los considerandos vigésimo tercero y cuarto del proyecto ley original depositado ante la Cámara de Diputados, veamos:

“Que en los últimos años se ha evidenciado que las instituciones del Estado han efectuado las referidas retenciones y dejado de presentarlas y pagarlas ante la Administración Tributaria”

1 Establece el articulo 309 del C. T. que la retención que deben realizar las instituciones del Estado, es de un 5%1 por la adquisición de bienes y servicios en general, no ejecutados en relación de dependencia. Para el sector de la construcción y los comisionistas, la retención se realizará sobre la base del porcentaje de renta presunta.

“Que, en consecuencia, esta conducta ha incidido en el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes que han sido objeto de retención, los cuales en algunas ocasiones no pueden hacer uso de las retenciones efectuadas por esta razón.”

La mencionada pieza legislativa luego de su modificación en la Cámara de Diputados, contempla una amnistía del 100% 2del total de los montos adeudados al 31 de julio de 2020, por concepto de retenciones realizadas por las instituciones publicas del Estado Dominicano.

El punto medular, que no ha quedado lo suficientemente claro, y del cual, a nuestro juicio, no debería existir ninguna interrogante o duda, es si la Dirección General de Impuestos Internos una vez aprobada la ley que contempla la amnistía de que se trata, reconocerá el crédito que le corresponde a cada suplidor del Estado que en su momento fue objeto de dichas retenciones, pues las disposiciones del párrafo III del articulo No. 8, del Código Tributario, plantean que una vez efectuada la retención, es el agente designado el único responsable de ingresar dichos valores a las arcas del Estado.

Sería altamente positivo para la tranquilidad de los contribuyentes, escuchar del órgano recaudador decir que; los valores provenientes de retenciones efectuadas y no pagadas por las instituciones del Estado que sean amnistiadas, y se encuentren debidamente acreditadas por la prueba de la retención efectuada (certificación) correspondiente, serán admitidos como un crédito al impuesto sobre la renta que deban pagar los contribuyentes y/o proveedores del Estado.

Por José Joaquín Reyes Trinidad

