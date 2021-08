El Estado falla a los trabajadores en la crisis

En escrito anterior, me refería a la prudencia que se debía tener desde el Estado para con los reclamos de los trabajadores, relacionado al 30% y la estabilidad macroeconómica, es un punto de vista aceptable desde el manejo de la economía. En ese momento, en medio de la crisis, entendía que los trabajadores no debían pagar con sus ahorros los problemas generados por la misma.

Pasado el tiempo, vemos que son muchos los trabajadores que no han logrado una reinserción laboral, que tienen familia que sustentar y que no saben de dónde echar manos, teniendo recursos disponibles en las Administradoras de Fondos de Pensiones, las llamadas AFP, que lejos de ver disminuidos sus ingresos lo han incrementado a costa de los trabajadores; se estima que sólo en el primer semestre de este año han incrementado sus beneficios alrededor de un 4% al pasar de 18, 363,240 en 2020 a 19,056,000 millones por comisiones, de acuerdo al boletín trimestral de la Superentendía de Pensiones.

El Estado falla, cuando con las herramientas necesarias, ve sufrir a los dueños de los recursos y mantiene inalterable la ley 87-01, que debió ser revisada para adecuarla a los intereses de los dueños de los recursos y no a favor de los administradores. El Estado falla, cuando no crea o hace que se entreguen los recursos de trabajadores fallecidos a los familiares, estimados en más de 2,500 Millones. El Estado falla, cuando crea mecanismos para que las Administradoras no devuelvan los recursos, en su totalidad, a los trabajadores que no califican para pensión. El Estado falló cuando promulgo la Ley 13-20, que lejos de disminuir los ingresos los aumentó, en un esquema de tasas. El Estado falla cuando no tiene un mecanismo claro para sostener la salud de los trabajadores al final de su vida laboral. El Estado también falla, cuando no ha creado un mecanismo para amparar, a los trabajadores, cuando son desvinculados con un mecanismo como el seguro de desempleo.

Tendremos que hacernos la pregunta, ¿Quiénes son los más afectados con el retiro de los fondos depositados en cuentas individuales?, Podria ser el Gobierno, que tiene a través de las instituciones públicas financieras y no financieras alrededor del 80% de los fondos; El sistema financiero que recibe grandes beneficios, en la mayoría de los casos, son los dueños de las AFP

El periódico el Caribe, en línea, pregunta a la población si es un error la entrega del 30%, como afirmó el economista Jaime Escuder y la población se expresó con un contundente 86% a favor de la entrega de los fondos.

Lo recomendable seria que el Estado cree los mecanismos institucionales para que, de acuerdo a sus necesidades, las personas tomen la decisión del retiro. Las instituciones envueltas en el esquema de seguridad social, junto a la sociedad civil, sentarse para ver los efectos de los retiros a futuro. Hay que ver el tema de las cotizaciones y la edad de retiro.

El trabajo como lo define la CEPAL “es la llave maestra para la igualdad y la aplicación de la ciudadanía y constituye la columna vertebral para la inclusión social”. La seguridad social bien llevada y mejor articulada debería ser el cimiento y soporte de la vida humana, después de su entrega a la sociedad en sus años productivos, “Cándido Mercedes, Marzo 25,2021”.

El medio de las dificultades actuales, el Estado recibe ingresos de préstamos para gastos con limitada supervisión, Estado de Emergencia. Las AFP aumentan sus ganancias. No estaría mal que los trabajadores decidan qué hacer con sus chelitos, debe asistirle el derecho.

Por Wandel Cuevas

Relacionado