El Estado dominicano de cara a las invasiones de terrenos

Este es el tercero de una serie de artículos dados a la publicidad a través del prestigioso medio de comunicación El Nuevo Diario los días 28 de agosto y 5 de diciembre de 2019. En esta ocasión, además de continuar con la narrativa de un caso en desarrollo que pudiera ser similar al de miles de adquirientes de terrenos del Estado que están siendo asediados por delincuentes organizados, incluimos informaciones relativas a la Titulación que pudieran serles útiles a los propietarios que logran recuperar su propiedad en ese valladar de impunidad que delata la indiferencia de las autoridades competentes…

Vale recalcar que el propósito de estas entregas es aportar nuestra propia experiencia de manera que ello pudiere coadyuvar al clamor, ante el Estado Dominicano, de personas que se sienten impotentes por la falta de un régimen de consecuencia que dé al traste con las prácticas impunes de delincuentes organizados que hacen negocios manteniendo en zozobra a muchas personas que, paradójicamente, han adquirido sus terrenos a través de compras a instituciones del Estado, cuando es el Estado, varga la redundancia, el responsable de garantizar la paz social velando y actuando en cumplimiento del mandato constitucional.

En nuestro escrito de fecha 28 de agosto nos referimos al modo de operar de tales pandillas de delincuentes organizados, los que se dan a la tarea de invadir terrenos, armar casuchas improvisadas con palos y hojas zinc, dejar uno de sus hombres a cargo del terreno invadido y/o asignar algunas personas lugareñas (generalmente mujeres con niños pequeños), contactar a los propietarios para cuando éstos acudan al lugar a reclamar la desocupación de su propiedad entonces sorprenderlos con una turba de personas encabezada por supuestos “defensores de los derechos humanos” portando gafetes… Al poco rato aparece algún policía uniformado que finge estar a favor de las personas reclamantes de sus derechos pero que en realidad sólo espera el momento más acalorado para pedir un “entendimiento pacífico” entre las partes…

Nuestro artículo de fecha 5 de diciembre describe lo que suele acontecer cuando los propietarios de esos terrenos invadidos se resisten a continuar siendo chantajeados por los delincuentes. Cuando los hombres y mujeres confiando en el orden público acuden a tales Instituciones para reclamar el auxilio en el reclamo de sus derechos ciudadanos (en realidad son pocos los ciudadanos que pueden disponer del dinero que conlleva lograr tales desalojos SIN GARANTIA…) ¿Qué institución garantiza el respeto a la propiedad desalojada con todo lo de la Ley y quién garantiza la integridad física de los propietarios al momento de acudir a su propiedad?… ¿Quién y qué nos informó la noche del 27 de noviembre de 2019, el día que logramos el desalojo de los invasores de nuestra propiedad?… Entérese en ese artículo…

El día siguiente al desalojo del 27 de noviembre de 2019 debimos ausentarnos del país por asunto de compromiso de trabajo en el exterior. Durante 3 meses de ausencia mantuvimos comunicación por la misma vía del WhatsApp con el entonces Mayor Diego, ahora ascendido a Teniente Coronel y trasladado del Destacamento de la Ureña a otro lugar según nos dijo; y de ese modo nos estuvimos comunicando por espacio de cuatro (4) meses más, a partir de febrero de 2020, sin que le hiciéramos saber que habíamos regresado al país. El Tte. coronel nos aseguraba que tenía a los delincuentes alejados de nuestra propiedad… Sin embargo, por razones obvias para los que han leído la Segunda Parte, el lunes 8 de junio preferimos acudir al Palacio de la Policía Nacional de la Leopoldo Navarro donde el Coronel Voltaire, Consultor Jurídico; quien al escucharnos brevemente se comunicó con el Coronel Grullón, Comandante de Santo Domingo Este, quien a su vez nos envió ante el Coronel Berroa, Comandante Policial de los Frailes…

El Coronel Berroa se prestó para acompañarnos a nuestra propiedad de La Ureña… En el trayecto hicimos una breve parada en el Destacamento Policial de La Ureña… Cuando llegamos pudimos verificar nuestra propiedad de quinientos metros cuadrados (500 M²) con su muro vandalizado al igual que la pequeña mejora… Mientras nosotros observábamos los daños ocasionados por los delincuentes desalojados, se acercó a nosotros el Mayor P.N. Evangelista, Comandante del Destacamento Policial, persona que había sustituido al Tte. Coronel Diego…

En ese momento el Coronel Berroa nos presentó con la sugerencia de que conversáramos a los fines del resguardo de nuestra propiedad. Cuando nos reunimos en su oficina ese mismo día, incluso conversamos con el Mayor Evangelista sobre nuestra decisión de reparar la cerca vandalizada… De regreso a nuestro hogar nos comunicamos por la vía telefónica con el Teniente Coronel Diego para decirle que nos encontrábamos en el país, que habíamos acudido a nuestra propiedad en compañía del Coronel Berroa, que ya nos habíamos reunido con el Mayor Evangelista y que en unos días queríamos saludarlo personalmente para darle las gracias…

Antes de que se produjera la reunión con el Tte. Coronel Diego, el día 12 de junio acudimos a la Dirección Técnica del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) para indagar sobre una información que teníamos relativa a la Parcela a la que pertenece nuestra propiedad. Allí nos recibió un joven Agrimensor a quien expresamos el motivo de nuestra visita y a quien le mostramos dos Constancia Anotada, ambas de febrero de 2009 y sendas Certificación del Estado Jurídico expedidas por el Registro de Títulos de Santo Domingo en junio de 2019. Una breve ojeada le bastó al Agrimensor para expresarnos que era muy probable que los títulos de nuestra propiedad estuvieran hechos. Que le dejáramos las copias y que lo llamáramos a su celular ese mismo día por la tarde… Lo que efectivamente hicimos.

El Agrimensor nos sugirió acompañarnos a nuestra propiedad el día siguiente (sábado) porque él necesitaba verificar las coordenadas de los solares para él poder verificar en la Institución los dos títulos correspondientes… Por compromisos previos, sugerimos al Agrimensor dejar el traslado a nuestra propiedad para el día siguiente, lo que él aceptó… Entonces nosotros aprovechamos para invitar al Tte. coronel Diego para que nos viéramos en el Destacamento Policial de La Ureña, de modo que nos pudiera acompañar a la propiedad… Ese domingo pasamos a recoger al Agrimensor y llegamos al Destacamento Policial a eso de medio día. Aun el Tte. coronel no había llegado. Pero se encontraba allí el Mayor Evangelista a quien le expresamos el motivo de nuestra visita al tiempo que le solicitamos que nos acompañara a nuestra propiedad para que el Agrimensor pudiera realizar su trabajo.

Mientras el Agrimensor tomaba las coordenadas, celular en mano, el Mayor nos acompañó a la vivienda frente a nuestra propiedad, lugar donde conversamos con su propietario de apodo Crucito, un señor albañil a quien propusimos la reparación de la cerca vandalizada, decisión que nos corroboró el Mayor Evangelista por su cercanía a la propiedad… Pasado unos diez minutos de nuestro regreso al Destacamento Policial llegó el Tte. Coronel Diego en su vehículo, a quien acudimos a saludar y a darle las gracias, a solas, por la atención que nos expresara haber prestado a nuestra propiedad durante nuestra ausencia del país…

Por otro lado, a tempranas horas del lunes 15 de junio, el Agrimensor del CEA nos dijo que podíamos pasar por la Dirección de Titulación de esa Institución debido a que los títulos estaban hechos… Allí, luego de comprobar nuestra identificación, una funcionaria nos ordenó pasar por Caja a realizar el pago de cincuenta mil pesos (50,000.00) a razón de veinticinco mil (RD$25,000.00) por concepto del deslinde realizado en el 2013 o el 2015 a ambos solares de nuestra propiedad a solicitud del CEA… Cuando realizamos los pagos nos entregaron nuestros dos títulos, ambos declarando titular del derecho de propiedad al CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (¡!) no obstante la existencia de los documentos de referencia.

Dos Agrimensores presentes en la Oficina de Titulación del CEA, al momento de nosotros recibir los Títulos, nos argumentaron que trataron de comunicarse con nosotros y que al no lograr contactarnos los títulos tuvieron que salir a nombre del CEA… (¿?) Explicación que no nos satisfizo en razón de que ahora tendríamos que solicitar una adenda en la Gerencia Legal del CEA a cada Constancia Anotada para anexarlas a las dos solicitudes de Traspaso de Título, como requisito para que el titular pueda transferir los títulos a nuestro nombre, según se nos explicó en dicha Oficina de Titulación…

Un par de días más tarde acudimos al Despacho de la Gerente Legal para dar seguimiento a la solicitud de las adendas. Aquí nos enteramos de que no iba a ser posible obtenerlas debido a las prioridades y de lo cercano de nuestra partida al exterior… El siguiente trámite lo haríamos a nuestro regreso al país. Entonces nos enfocamos en lo acordado con el albañil: diez fundas de cemento, tres metros de arena itabo y siete mil pesos (RD$7,000.00) de mano de obra… El viernes 19 de junio entregamos al Sr. Crucito los materiales de construcción y un adelanto en efectivo del dinero para su mano de obra. Él se comprometió a entregarnos el trabajo de reparación de la cerca en tres días.

Debido a diligencias personales dejamos el recibimiento de la obra para el sábado 27. Previa comunicación, ese día nos acompañó el Tte. Coronel Diego para revisar la reparación de la cerca. A nuestra llegada el Sr. Crucito no se encontraba en su casa y su esposa nos recibió el dinero restante del pago de la mano de obra… Cuando nos marchábamos de la propiedad alguien nos dijo que mientras el Sr. Crucito realizaba la reparación de la cerca llegó un hombre en una motocicleta y le preguntó que si Pecalá le había dado permiso para que realizara los trabajos… Al escuchar esto el Tte. Coronel nos dijo que no le hiciéramos caso al comentario… Más tarde nos despedimos en el Destacamento de La Ureña en compañía del Mayor Evangelista.

De aquella reunión con los oficiales de la Policía Nacional nos fuimos a nuestra casa con la tranquilidad de que, con el acuerdo de la vigilancia de estos policías, por fin, ya no tendríamos que preocuparnos… A principio del mes de julio partimos para el exterior. Durante diez días no tuvimos comunicación con el Tte. coronel Diego ni con el Mayor Evangelista… El día 11 de julio le realizamos una llamada telefónica al Sr. Crucicito: “Don Nina -nos explicaba-, pensé que usted se había enterado… Este sábado 4 de julio volvieron a destruir la cerca de su propiedad que yo acabo de reparar…”

De inmediato, nos comunicamos, primero con el Tte. coronel Diego, quien nos expresó que no tenía conocimiento y que acudiría al lugar… Y con el Mayor Evangelista quien nos expresó no tener conocimiento del asunto y que acudiría al lugar para averiguar lo que nos había dicho el Sr. Crucito… Sobre el particular informamos ese mismo día 11, mediante el WhatsApp, al coronel Grullón Comandante de Santo Domingo Este quien nos respondió con un “OK” …

¿Qué han averiguado los policías “apalabrados” con nosotros y qué han resuelto al respecto? Ni el Tte. Coronel Diego ni el Mayor Evangelista se han comunicado con nosotros a partir del pasado día 11 de julio del presente año… Mientras tanto todos los dominicanos de buena voluntad ciframos nuestras esperanzas de un mejor país a partir de este 16 de agosto cuando asuma la presidencia de la República Dominicana el Lic. Luis Abinader. Él nos prometió, y en él confiamos, la consecución de la paz social que sólo podremos lograr con la instauración del régimen de consecuencia que dictan la Constitución y las leyes de cara al respeto a la propiedad privada, la corrupción, la delincuencia, la impunidad… todo ello fundamentado en la eficacia del Estado de Derecho que nos merecemos… Continuará.

Por Ramón Nina T.

