El Estado Dominicano de cara a las invasiones de terrenos registrados Caso La Ureña, Santo Domingo Este

A propósito del trabajo periodístico presentado por Alicia Ortega en su programa “El Informe Con Alicia” del pasado día 9, relativo a las invasiones de terrenos registrados, queremos aportar nuestra propia experiencia de manera que ello pudiere coadyuvar al clamor de personas que se sienten impotentes ante la falta de un régimen de consecuencia que dé al traste con las prácticas impunes de delincuentes organizados que mantienen en zozobra a muchos de los que, paradójicamente, han adquirido sus terrenos a través de compras a instituciones del Estado.

Vale considerar, a los fines del presente artículo, que el Estado Dominicano, a través de la Dirección General de Bienes Nacionales (BN) y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), suele convertir en proyectos urbanísticos algunos predios a los fines de adecuarlos y proceder a las ventas de solares o para posibles realizaciones de permutas a personas removidas de algún espacio designado para la utilidad pública, etc.

En el año 2003 nosotros fuimos atraídos por la promoción en ventas de solares a través del CEA, en la Parcela 202-A del Distrito Catastral No. 32, Proyecto Brisas de las Américas, Kilómetro #19, Autopista Las Américas, Distrito Nacional, Sector La Ureña, Urbanización Los Frailes, Santo Domingo Este. Parcela que, incluyendo la No. 204-B (Pte.) tienen un área de 1,157,891.93 M2, avalúos remitidos al CEA, por el Catastro Nacional, en julio de 2001. En ese año adquirimos en compras dos solares contiguos que, de inmediato, limpiamos y cercamos con esquineros de concreto y alambre de púas. Y, a pesar de la maleza, acudíamos a limpiarlo con mucha frecuencia.

Luego del pago total al CEA, en el 2006 recibimos sendas certificaciones del Senado y la Cámara de Diputados haciendo constar la aprobación de los Contratos de Venta de los solares por el Estado Dominicano a nosotros.

En enero de 2010 encontramos la cerca de nuestros solares destrozada, sin varillas ni alambre. Entonces decidimos construir una cerca de piedras, varillas y cemento, la que nos construyó un lugareño de apodo Francisco El Chivero. Persona que tres años más tarde, a principio del 2013, nos avisó que estaban invadiendo los solares. Cuando nos apersonamos a nuestros solares nos sorprendió la desaparición casi en su totalidad de la maleza. En cambio, podíamos observar la mayoría de los solares con casuchas improvisadas y una cantidad considerable de hombres y mujeres yendo y viniendo con miradas desafiantes y exhibiendo armas blancas y de fuego… Allí no lográbamos ver un solo policía uniformado…

Nuestra propiedad aún no había sido invadida quizá debido a la pared. Meses más tarde, frente a nuestra propiedad, levantaron su vivienda una pareja nombrada Crucito y Morena. Crucito pasó a ser la persona a quien empleábamos periódicamente para la limpieza de nuestra propiedad y con quien, incluso, acordamos el cuidado de la misma debido a la constante amenaza de invasores.

Para finales de abril de 2016, encontrándonos en el exterior, recibimos una llamada de un familiar nuestro para decirnos que ese día el Sr. Crucito lo había llamado para decirle que nuestra propiedad estaba siendo invadida. El día siguiente regresamos al país en horas de la tarde. A la mañana siguiente nos dirigimos al Destacamento Policial de la Ureña en compañía del familiar. Allí conversamos brevemente con el Capitán, comandante del Destacamento, sobre la invasión, decidiendo éste acompañarnos seguido por una de sus unidades motorizadas con unos cuatro o cinco uniformados.

A nuestra llegada al lugar de la invasión encontramos un hombre martillando en el tejado de una de dos casuchas que levantaban al vapor. La presencia policial no pareció preocuparle y desde el tejado pudimos verlo realizar una llamada telefónica. Al poco rato una mujer llegó de la mano de un niño y tras de ella una turba de hombres con armas blancas y escopetas. La mujer reclamaba que esa era su casa y exigía de viva voz la cantidad de cincuenta mil pesos (RD$50,000.00) para salir de nuestra propiedad. La misma cantidad de dinero exigía un hombre que decía ser el dueño de la otra casucha.

Entre la multitud desafiante se destacaba un hombre portando un gafete en el cuello quien se acercó a nosotros para decirnos que pertenecía a la Comisión de los Derechos Humanos (CODEHU), y que estaba allí en defensa de los moradores. Que esas personas no se podían sacar a la fuerza. Que teníamos que negociar con ellos… Nos era lógico comprender que aun con la presencia policial solo teníamos dos opciones: o “negociar” con los invasores, o acudir a las autoridades correspondientes dado nuestro derecho de propiedad…

Pero no contábamos con mucho tiempo. Teníamos que regresar a nuestras obligaciones en el exterior al día siguiente… Y en todo aquello predominaba la voz amenazante del hombre del gafete, quien advertía que nos saldría peor si sacábamos por la fuerza a esas “pobres personas”, porque tendríamos en contra nuestra aquella gente y que él no respondía de nuestra integridad física cuando quisiéramos regresar a nuestra propiedad… “Le voy a decir algo -nos susurró uno de los uniformados-, el hombre de los Derechos Humanos está armado… tiene una pistola con permiso… es mejor que se pongan de acuerdo con ellos…”.

De los cien mil pesos (RD$100,000.00) exigidos entre los dos invasores, llegamos a un acuerdo por RD$25,000.00; dinero que entregamos bajo presentación de la Cédula de Identidad y Electoral y la firma del hombre del gafete CODEHU: Ricardo Vicente Amador, llamado “Ricardito” por los lugareños; quien recibió el dinero en presencia del Comandante Policial y demás personas allí presentes. Luego, a la orden de Ricardito, de inmediato se desmantelaron y retiraron de los solares las dos casuchas. El inconveniente nos costó más de cuarenta mil pesos (RD$40,000.00).

Cuando dos meses más tarde regresamos a La Ureña, nos enteramos de que los invasores habían sido la mujer y un pariente de Ricardito, que los invasores habían visitado a Francisco el Chivero días antes de la invasión para tratar por vía suya de comunicarse con nosotros y que la llamada de Crucito a nuestro pariente, para advertirle sobre la invasión de abril de 2016, la realizó del teléfono de Ricardito. A pesar de la indignación que sentimos, optamos por construir un pequeño local comercial para la instalación futura de: “La Ureña Barber shop”.

Sin la preocupación de que nuestra propiedad volvería a ser objeto de los delincuentes, acondicionamos el pequeño local con instalaciones sanitarias, de alumbrado y, el área rocosa, con numerosos sembradíos de árboles frutales. También hicimos un acuerdo de vigilancia y mantenimiento de la propiedad con el Sr. Mariano Rodríguez, la misma persona contratada para construir el local de la barbería, y persona que nos la había recomendado Francisco el Chivero.

Nos equivocamos. Cuando a final de septiembre de 2017, tras el paso del ciclón María, acudimos a visitar nuestra propiedad, fuimos abordado, en actitud de soborno, por la misma persona del gafete “CODEHU”, Ricardo Vicente Amador, alias Ricardito, para decirnos que él había impedido que nos vandalizaran el local de la barbería, ocasión en que nos limitamos a hacerle saber que nos habíamos enterado de su participación en la invasión de abril de 2016, a lo que él sonrió y se alejó en la motocicleta en que se trasladaba.

Seis días más tarde Mariano Rodríguez nos alertaba de que el local de nuestra propiedad había sido vandalizado: descobijado y robado el tejado de cinc, las instalaciones sanitarias, una ventana de aluminio, los tubos de drenaje al séptico y algunos equipos que se utilizarían en la barbería. Una vez más nos dirigimos al destacamento policial de La Ureña, esta vez para poner una denuncia, y de aquí nos dirigimos a la Procuraduría Fiscal de la Provincia Santo Domingo, en Invivienda.

Mientras esperábamos el día de la audiencia contra Ricardito, decidimos visitar personas reconocidas de organizaciones que se definen como “defensoras de los derechos humanos” en nuestro país. Iniciamos reuniéndonos con el Dr. Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) en su oficina. Luego con el Sr. Isidro Santana, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH) en su hogar. Y, finalmente, realizamos una llamada telefónica al Sr. Martín Ferreras Ferreras quien nos dijo ser el superior de Ricardito. Con Martín Ferreras Ferreras nos reunimos, en compañía de mi esposa y un pariente nuestro, en un centro comercial de la Ave. Charles de Gaulle…

Tales visitas las habíamos realizado en interés indagar sobre la procedencia institucional y el superior de Ricardito para exponerle sobre sus prácticas… Previo a la reunión con el Sr. Martín Ferreras Ferreras, cursamos numerosos correos electrónicos y conversaciones por WhatsApp … Pero también, por esos días, acudimos a las oficinas del CEA en el Centro de los Héroes, donde nos reunimos con el Sr. Isidro Moreno, Encargado de la Gerencia Las Américas, y con un asistente suyo, abogado, el Lic. Feliz, en interés de indagar sobre las invasiones y las acciones de la institución estatal en defensa de sus compradores…

Dadas las conversaciones previas, la reunión con el Sr. Martín Ferreras Ferreras fue en interés de arribar a un acuerdo en que Ricardito se comprometiera a repararnos los daños antes de acudir a la audiencia con el Sr. Fiscal. Cuando conversábamos, el Sr. Martín Ferreras Ferreras sostuvo conversación telefónica con Ricardito y, supuestamente, habíamos arribado a un acuerdo en que no sería necesario debatir ante el Sr. Fiscal. Pero no fue así. El día de la audiencia se apareció con dos abogados que expresaron su intención de poner una contra demanda dizque porque nosotros no teníamos testigo de que él tuviera que ver con la vandalización de nuestro local de la barbería…

Después de dos audiencias en las que Ricardito admitió ante el Sr. Fiscal haber recibido los RD$25,000.00 cuando la invasión de abril de 2016, y en las que fue escuchada la declaración de un pariente nuestro presente cuando Ricardito se nos acercó para decirnos que había evitado la vandalización de la barbería…, el Sr. Fiscal se limitó a dictar una orden de “alejamiento” entre nosotros y Ricardito. Entonces, con marcada insatisfacción por la decisión, la acogimos y la firmamos…

Luego de la decisión de alejamiento dictada por el Sr. Fiscal de la Procuraduría General de Invivienda, a final de noviembre de 2017, a pesar de que nos sentíamos confiado del respeto a nuestra propiedad, preferimos dejar el local descobijado, sin ventana ni puerta. Solo nos preocupamos por mantener una pequeña verja de zinc y madera que da acceso a la propiedad y los servicios del cuidado de la propiedad por el Sr. Mariano Rodríguez…

Estábamos equivocado de nuevo. La mañana del lunes 10 de junio del presente año de 2019, encontrándonos fuera del país, nuestro pariente recibió, de parte de Mariano Rodríguez, el aviso de que en hora de la madrugada un invasor colocó algún tejado de zinc en el local vandalizado en septiembre de 2017, ocupando nuestra propiedad de modo desafiante… Comprendiendo que se trataba del modo operandi de los facinerosos que operan a sus anchas y sin ningún temor de ser perseguidos en La Ureña y otras localidades. Pero, esta vez, no nos precipitamos a regresar al país como cuando la invasión de abril de 2016.

Mientras nos preparábamos para regresar al país, nuestro pariente se presentó a la propiedad invadida y, efectivamente, en ella encontró un hombre que le dijo que la casita se la había alquilado Ricardito (!); persona que, como habíamos dicho, es el apodo de Ricardo Vicente Amador, la misma persona del gafete de CODEHU y quien tiene una orden de alejamiento de nuestra propiedad desde 2017… Tras una llamada telefónica del ocupante ilegal, dizque al propietario, se presentó al lugar una turba con armas blancas y de fuego para proteger al supuesto inquilino e intimidar a nuestro pariente. Entre ellos no se encontraba Ricardito. Pero al lugar acudió un policía uniformado.

A su llegada, el uniformado acude a la cercanía de nuestro pariente y el hombre que encabezaba la turba, con quien mi pariente cruzaba palabras. Allí el policía, como si quisiera imponer el orden, expresaba a nuestro pariente que se pusiera de acuerdo con el hombre que le exigía ciento treinta mil pesos (RD$130,000.00) para abandonar la propiedad… Una escena parecida al de abril de 2016. En la documentación que conservamos, también se puede observar que los delincuentes borraron con pintura un letrero donde nosotros promovíamos la venta de la propiedad y otros relativos a: “La Ureña Barber shop.”

Cinco días más tarde regresamos al país y acudimos a la Oficina de Propiedad Inmobiliaria ubicada en el Centro de los Héroes y allí obtuvimos el Estado Jurídico de nuestros inmuebles. Con este documento nos dirigimos al Abogado del Estado y obtuvimos una orden de desalojo dando quince días para que abandone la propiedad cualquier persona que la esté ocupando. Por razones de compromiso tuvimos que regresar al exterior, y aun debemos esperar un par de días para regresar al país y, si el delincuente no ha cumplido con la orden de desalojo del Abogado del Estado, procederemos con lo relativo a la Fuerza Pública…

Como se puede apreciar, este artículo trata un caso en desarrollo que implica el modus operandi de invasores que, como los enquistados en el proyecto Brisas de Las Américas, Sector La Ureña, Urbanización Los Frailes, operan en distintos lugares del territorio nacional en franca violación del Artículo 51 de la Constitución que establece: “…el Estado Dominicano reconoce y garantiza el derecho de propiedad…” Que “…ninguna persona puede ser privada de su propiedad…” Y reconociendo que: “…el Estado Dominicano tiene la obligación de resguardar el derecho a la propiedad inmobiliaria titulada, dado el carácter vinculante de la Declaración de los Derechos Humanos…”

A propósito de las promesas electorales que son externadas a diario por los aspirantes presidenciales en pos del favor del electorado, las innúmeras víctimas de los invasores de propiedades registradas, ciudadanos y ciudadanos de nuestro país, anhelan escuchar propuestas que enfoquen de modo convincente el régimen de consecuencia para la delincuencia organizada que actualmente opera impunemente invadiendo terrenos registrados a los largo y ancho de nuestro país. Pero, mientras tanto, ¿qué hacen al respecto, de modo preventivo y judicial, las actuales autoridades asignadas para velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes?

Por Ramón Nina T.

