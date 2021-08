El estado de indefensión de los funcionarios públicos

En nuestro actual ordenamiento jurídico la difamación está tipificada en tres legislaciones vigentes. En el Código Penal, en la Ley No. 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento y en la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. La legislación a aplicar en cada caso dependerá de la vía por la cual se ha cometido este delito; así lo estableció el Tribunal Constitucional en la sentencia TC/0075/16.

Dicho tribunal estableció en la referida sentencia que, los delitos que atentan contra el honor y consideración de las personas que son cometidos por medio de la prensa, serán sancionados por la Ley No. 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento. De igual manera, dispuso que cuando la difamación se realice por medios electrónicos, la ley aplicable es la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Por último, la difamación cometida fuera del ámbito regulatorio sancionatorio de la Ley No. 6132 y de la Ley 53-07, es decir, cuando no se incurra por la prensa o por medios electrónicos, el Código Penal es la legislación aplicable.

Ahora bien, el Tribunal Constitucional en la misma sentencia declaró no conformes con la Constitución de la República los artículos 30, 31, 34, 37, 46, 47 y 48 de la Ley No. 6132, los cuales versaban sobre la difamación e injuria a través de la prensa en perjuicio de los funcionarios públicos en virtud del ejercicio de sus funciones; así como de la exceptio veritatis y de las personas responsables de crímenes y delitos por vía de la prensa. Con relación a los artículos 30, 31, 34 y 37, el TC consideró que estos disponen “sanciones de carácter penal sobre cualquier acto difamatorio o injurioso contra cualquier funcionario público en el ejercicio de sus funciones o personas que ejerzan funciones públicas, constituyen una limitación legal que afecta el núcleo esencial de la libertad de expresión y opinión por medio de la prensa cuando se trate de funcionarios públicos sujetos por su naturaleza a un control social por medio de la opinión pública, por lo que devienen en inconstitucionales”.

Contrario a la acertada decisión de la eliminación de los artículos 46, 47 y 48, por estos violentar el principio de la personalidad de la pena y responsabilizar de manera principal a los directores de publicaciones o editores sobre los delitos cometidos por subalternos, el TC ha tomado una decisión equivocada al declarar no conformes con la Constitución los artículos 30, 31, 34 y 37 de la Ley 6132. Y esto es así, puesto que el artículo 37 permitía la coexistencia del derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor y al buen nombre, en vista de que, si el prevenido presentaba la prueba del hecho difamatorio, la querella en su contra quedaba rechazada. La excepción de verdad estipulada en el art. 37, impedía cualquier limitación legal que afectara el núcleo esencial de la libertad de expresión por medio de la prensa cuando se tratara de funcionarios públicos, ya que bastaba con probar la veracidad del hecho difamatorio para que la querella fuera desestimada.

Los artículos 30, 31, 34 y 37 al ser drogados han quedado fuera de nuestro ordenamiento jurídico, produciendo de esta forma, una laguna jurídica e impedimento legal para la persecución del delito de difamación cuando se cometa por la prensa en detrimento de un funcionario público a causa del ejercicio de sus funciones. Por vía de consecuencia, cuando por medio de la prensa a un funcionario público se le impute un hecho indecoroso que afecte su honor en vista del ejercicio de sus funciones, este no tendrá la vía legal para perseguir a quien lo haya difamado. Esta situación resulta cuestionable debido a que los funcionarios han quedado en un estado de indefensión y se les podrá manchar su reputación con facilidad por vía de la prensa sin ningún tipo de consecuencia.

Por otra parte, el TC sí previó la difamación contra los funcionarios públicos cuando verse sobre la vida privada. El TC indicó que los actos difamatorios e injuriosos sobre la vida íntima o privada de los funcionarios deben ser sancionados de la misma forma con que se castigan los actos difamatorios e injuriosos que se realicen contra un particular, en virtud de que “el control de la intimidad y dignidad de los funcionarios en su vida privada en nada contribuye a que los ciudadanos puedan ejercer de forma eficaz su derecho de monitoreo y crítica sobre las actuaciones que estos realizan de cara a las funciones públicas que le han sido conferidas”.

POR SEBASTIÁN YÉPEZ

Relacionado