El esperado regreso de El Súper Nuevo; se abre y habla de todo un poco en una exclusiva con END

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exponente urbano dominicano Jairo Matos Cuevas, solo conocido como El Súper Nuevo, regresó al ruedo musical luego de una pausa de varios años y lo hizo con nueva música, nueva opinión sobre el género actual y hablando de todo un poco en una entrevista especial para El Nuevo Diario.

Jairo, nacido el 25 de marzo de 1990 en Cristóbal, un pequeño municipio de Barahona, se remonta a sus inicios y cuenta cómo fue su vida de la infancia, su familia, sus sueños y más. No tuvo la oportunidad de ingresar a una universidad, pero llegó al cuarto de bachiller y al llegar ahí tuvo que dedicarse a buscar dinero para ayudar a su familia y así es que se ve motivado a entrar a la música.

Para El Súper Nuevo poseer un título no fue su prioridad y comparte la anécdota de que sus hermanas son graduadas y sin embargo están desempleadas hoy en día: »Cuando tu ves una persona que hace un carrera de ocho, diez, cinco y hasta de 20 años y cuando se gradúan no hacen nada más que guindarlo en la pared y lamentablemente esas son cosas que hacen que al pobre se le quite las ganas de estudiar» acotó.

Siguiendo con detalles de su persona, su artista ídolo es Luis Miguel del Amargue y no pierde el entusiasmo por algún día hacer algo con él. En sus inicios en la música deseaba ser bachatero, pero por cosas del destino incursionó en la música urbana haciéndola su forma de vivir.

Durante su receso artístico, Jairo se casó, tuvo hijos y se dedicó a vivir bajo perfil.

Sus declaraciones fueron dadas en el programa »Alborotando el diario» de El Nuevo Diario Podcast en una entrevista especial con las periodistas María Jiménez y Rosa Galán.

Éxitos improvisados

El Súper Nuevo precisa que más que un compositor es un experto en la improvisación y que tan solo hace entrar a un estudio de grabación para que ese talento salga a flote.

»Superman Sin Capa», »Debarata», »Tu no me da nota», »Vete con él» y muchos otros de sus éxitos tienen esa peculiaridad.

También destaca que sus letras tienen un poco de doble sentido y de picardía, pero no son explícita y eso lo trata de cuidar. En ese orden precisó que no grabaría un tema con la también urbana Tokischa por la explicites de sus letras y porque una vez le dijo »boca sucia».

Sobre el manejo en el género

De su parte dice que no tiene rivalidad con nadie: »No me gusta eso de la rivalidad ni del chisme, me gusta que todo el mundo me quiera, me abrace y me diga el loco mío donde me vean y que me abracen como yo los abrazo a todos», precisa este a la vez diciendo que lamentablemente la rivalidad existe entre los exponentes y aunque muchas personas han tratado de que cambie no ha sido posible.

También detalla que los artistas internacionales tienen rivalidades, pero colabora, sin embargo que aquí le falta mucho por mejorar en ese aspecto.

Nuevas propuestas

Parte de la nueva propuesta musical de El Súper Nuevo es el tema Rico, mismo que está disponible en su canal de YouTube y que ya cuenta con 47 mil reproducciones, 507 comentarios y un creativo video musical.