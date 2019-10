El espejismo chileno y sus repercusiones regionales

Las protestas que se han escenificado en las últimas semanas en Chile no tienen precedentes en la historia de ese país, una de las más recientes reunió más de 1 millón de personas en las calles y ya previamente se habían producido violentas manifestaciones quemando el Metro, edificios, saqueos y otros actos vandálicos.

Esto ha generado una alarma mundial y sorpresa ya que para todos Chile había sido por décadas el referente de crecimiento, estabilidad y calidad de vida para sus ciudadanos, sin embargo un anuncio del gobierno de aumento en el pasaje del metro ha destapado la realidad oculta en todo este espejismo del modelo Chileno que conocíamos y podría terminar generando un efecto dominó en otros países.

¿Por qué Chile no era lo que pensábamos?

Después del golpe de estado a Salvador Allende por parte de Augusto Pinochet en 1973 el dictador trajo con sigo un modelo neoliberal de abrir la economía chilena a la inversión extranjera y la privatización masiva de las instituciones estatales, esto como era natural iba generar una gran inyección de capitales a la economía chilena y la hizo despegar de manera exponencial.

Décadas después de la caída de la dictadura criminal de Pinochet los gobiernos subsiguientes mantuvieron el modelo económico y naturalmente las cifras macroeconómicas siempre arrojaban datos muy positivos convirtiendo a Chile en un referente regional y mundial del supuesto índice de desarrollo humano.

Pero la realidad que se ha destapado con esta crisis nos muestra que todas esas cifras no reflejaban a fondo la realidad que se vivía en Chile, la falta de redistribución adecuada de la riqueza generada, unos planes de pensiones abusivos, alto costo de la vida, salarios de lujo de funcionarios y la corrupción llevó al hartazgo al pueblo chileno.

Chile se manejaba como una gran empresa privada y obviamente la riqueza no podía derramarse hacia la población como estos esperaban fruto de ese modelo neoliberal que ha terminado por destapar la caja de Pandora.

¿República Dominicana debe verse en ese espejo?

Totalmente, hay muchas similitudes en esta crisis que está viviendo el hermano pueblo de Chile y el modelo que ha venido imperando en República Dominicana en las últimas décadas.

El país que más ha crecido de la región en los últimos 13 años ha sido República Dominicana sin embargo los salarios son pésimos, la educación de baja calidad, el acceso a salud y vivienda casi imposible para la mayoría de la población.

Hay que ser justos y reconocer que en los últimos 7 años el gobierno del presidente Danilo Medina ha concentrado todos sus esfuerzos en que las políticas públicas ejecutadas impacten los sectores más vulnerables de la población, tratando de esta manera de devolver parte de ese crecimiento que no llegaba y esa ha sido una diferencia en este caso.

Pero el modelo de pensiones dominicano (copiado del modelo chileno) sigue siendo igual de abusivo y sin sentido, tarde o temprano sino se produce un giro en el manejo de estos fondos va provocar una situación social en el país.

Paradójicamente Leonel Fernández ex presidente y quien aspira a volver a dirigir el país en sus gobiernos implementó una visión neoliberal de privatización estatal, precisamente la que ha generado toda esta desigualdad y crisis en Chile.

Pero de repente termina inscribiéndose para postularse por un partido de izquierda como candidato y es de esas inconsistencias que uno no entiende de los políticos.

Y no decimos que la privatización del estado sea totalmente negativa el problema es la falta de reglas de juego claras, supervisión y entreguismo de esas negociaciones por parte de los estados.

La privatización tiene sus ventajas porque sabemos bien cómo se manejan las instituciones públicas en países con instituciones débiles, no funcionan o lo hacen de manera muy precaria por el populismo político, sobrecarga de nominas, falta de planificación ect.

Pero también conocemos muy bien la parte oscura de la mayoría de esas privatizaciones, se llevan toda la riqueza a sus países de origen, explotan los recursos y lo que le llega a nuestros países es prácticamente una burla.

Al final hay quienes hablan de una teoría de conspiración para desestabilizar los países de la región por parte de Venezuela y Cuba ( uno no puede dudar nada) pero al margen de sí es cierto o no, la verdad es que las brechas sociales cada día son más amplias, los salarios más bajos, la salud más deficiente, la educación de mala calidad y las pensiones un burdo negocio que solo beneficia a quienes manejan los fondos por décadas. Sí los gobiernos no luchan por reorientar cada día más sus políticas públicas veremos muchos casos como el de Chile en los próximos años a nivel global

