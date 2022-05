El español Rels B disfruta de México y anuncia dueto con Christian Nodal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MEXICO.- El rapero español Rels B anunció que ya tiene lista una colaboración con Christian Nodal, uno de los grandes exponentes de la música regional mexicana actual y aseguró tener otra canción con una cantante mexicana de la que no quiso adelantar ni nombre, ni detalles.

“He colaborado con los dos raperos que más me gustaban del país Gera MX y Alemán; me gusta mucho Nodal ya he estado trabajando con él”, confesó el cantante, que se encuentra en la Ciudad de México y llevó a cabo la primera conferencia de prensa de su carrera, según explicó.

Daniel Heredia Vidal, conocido artísticamente como Rels B, llegó a México a finales de abril y hasta ahora ha dado conciertos en las ciudades de Monterrey y Guadalajara.

Rels llegó a México en 2016 y pese a que fue víctima del fraude de un promotor musical, decidió llevar a cabo sus presentaciones en aquel entonces.

Su segunda visita, en 2018, la vivió con más optimismo y ahora disfruta su regreso al país y los frutos que sembró desde entonces al encontrarse con un crecimiento exponencial en el número de seguidores que escuchan su música.

“Estoy emocionado, nervioso, es increíble el cambio que hemos vivido. Antes de la pandemia lo último que hicimos fue el Pepsi Center que eran 8,000 personas, encontrarme ahora con 44,000 es increíble. Solo le puedo agradecer a México cómo nos trata y cómo nos quiere”, dijo Rels.

Esas 44,000 personas son tan solo con las que se encontrará los próximos viernes y sábado en las instalaciones del Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, en donde consiguió un lleno total.

Para Rels B, el regreso a los escenarios le ha supuesto una nueva energía para seguir haciendo música pues aseguró que el paro que existió por la pandemia lo llevó a pensar en terminar su tiempo en la industria.

“Los 15 primeros días de cuarentena fueron los mejores de mi vida, pero después no me sentó muy bien venía de estar tres o cuatro años sin parar. Ya no sabía por qué estaba haciendo música (…) tuve una crisis y pensé dejarlo pero he vuelto a la realidad, se pasó la tontería”, narró.

Después de México, el cantante por primera vez se presentará en EE.UU. pues había tenido conflictos para acceder a la visa estadounidense tras un conflicto con migración. Sobre eso, Daniel se mostró ahora emocionado por regresar a los conciertos íntimos y con un público al que no conoce.

“Es un sueño, cuando eres un niño ves los raperos de Estados Unidos, es como un sueño cumplido”, finalizó.

