El español Javier Marco debuta en New Directors del Zinemaldia con “Josefina”

EL NUEVO DIARIO, SAN SEBASTIÁN.- Trece primeras o segundas películas participarán en la sección New Directors del 69 Festival Internacional de San Sebastián, entre ellas títulos procedentes de Argentina, Colombia y Uruguay, además de la ópera prima del español Javier Marco, que competirá con “Josefina”, protagonizada por Emma Suárez y Roberto Álamo.

De Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos, Turquía, Rusia, Eslovenia y Rumanía son los otros filmes que pasarán por esta sección, a los que podría sumarse un trabajo más y con ello, una directora más a las cuatro que están tras las películas presentadas este miércoles por el director del certamen donostiarra, José Luis Rebordinos.

En esta comparecencia le acompañaba Ainhoa Arruabarrena, directora de la Red Gipuzkoa de Kutxabank, entidad que patrocina este apartado y que da nombre al premio por el que compiten estos realizadores noveles, 50.000 euros a repartir a partes iguales entre el director y la distribuidora de la cinta galardonada.

Javier Marco, ganador de un Goya por el cortometraje “A la cara” (2020) y que ha presentado sus cortos en la Berlinale Talens y Reykjavik Talent Lab, acude con una historia escrita por Belén Sánchez-Arévalo sobre una funcionario de prisiones y la madre de un recluso que visita a su hijo cada domingo en la cárcel.

Entre quienes presentarán su segundo largometraje figura el colombiano Juan Sebastián Mesa, que tras ganar el Premio del Público de la Semana de la Crítica de Venecia con su debut, “Los nadie (2016)”, participará con “La roya”, una historia sobre la identidad rural gestada en la residencia Cinéfondation del Festival de Cannes y presentada en WIP Latam (2020) de San Sebastián y en el Foro de Coproducción Europa-América Latina de hace cuatro años.

Tras participar en New Directors con “Tigre” en 2017, el tándem formado por la argentina Silvina Schnicer y el catalán afincado en Buenos Aires Ulises Porra regresará a la sección con “Carajita”, centrada en el colapso de la relación entre una joven y la nana que la crió.

En el Foro de Coproducción Europa-Ámerica Latina del Festival fue seleccionado en 2017 “Ese fin de semana”, de la argentina Mara Pescio y coproducido por Brasil, que habla del reencuentro de una madre y una hija que llevan tiempo sin verse, y con el que debutará en New Directors.

Por su parte, el uruguayo Agustín Banchero presentará “Las vacaciones de Hilda”, proyecto seleccionado en Cine en Construcción 36 (el actual WIP Latam) y también coproducido por Brasil, sobre una mujer solitaria que revive un verano del pasado.

Tras formar parte de programas como Berlinale Talent o First Films First, el director turco Selman Nacar firma el proyecto con el que ganó el pasado año en San Sebastián los premios WIP Europa de la Industria y WIP Europa, “Between Two Dawns”, sobre los conceptos de conciencia, familia y justicia, apoyado en la producción por Francia, Rumanía y España.

También fue elegido en WIP Europa el esloveno Darko Sinko, director y productor de documentales y cortometrajes, cuya primera ficción larga, “Inventory”, trata sobre un hombre que tras un trágico suceso comienza a pensar que tal vez le odia más gente de lo que imaginaba.

Philippe Grégoire, autor de cortos que han pasado por más de un centenar de festivales, competirá “Le bruit des moteurs”, una obra de autoficción basada en su antigua experiencia como agente de aduanas, trabajo que desempeñó para costearse la escuela de cine.

Otra ópera prima será la de la coreana Hong Sung-eun, “Aloners”, que relata la peripecia de una mujer cuya vida cambia cuando su vecino es hallado muerto en su apartamento.

Después de participar en el Festival de Sundance, el actor estadounidense Fran Kranz mostrará su primera cinta como realizador, “Mass”, una obra sobre el perdón y la culpa en cuyo reparto destacan Reed Birney, Ann Dowd, Jason Isaacs y Martha Plimpton.

La directora rusa Lena Lanskih se estrena en el largometraje con “Unwanted”, que aborda la peripecia de una adolescente enfrentada a distintos problemas tras tener un bebé no deseado.

El rumano Emanuel Parvu, que ha trabajado como actor con directores como Cristian Mungiu, Adrian Sitaru y Constantin Popescu y ganó los premios al mejor director y actor en el Festival de Sarajevo con su debut, “Meda or The Not So Bright Side of Things” (2017), concursará en San Sebastián con “Mikado”, un filme sobre las decisiones, la desconfianza y la culpa.

Y el cineasta chino Sun Liang, cuya ópera prima “Kill the Shadow” (2017) fue seleccionada en Montreal y Shanghái, entre otros festivales, competirá con “Lost in Summer”, sobre un joven adolescente enfrentado a la confusión vital.

