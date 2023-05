El escritor Juan Colón se presenta en la ONU con el tema “El Idioma Español en RD”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El destacado poeta e historiador dominicano Juan Colón, se presentó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el tema “El Idioma Español en República Dominicana”, donde resaltó que la lengua constituye la base cultural e inmaterial más importante de una nación.

En su discurso dijo bien claro a los presentes. que la historia, la ciencia, las alegrías y la rebeldía, así como el alma de los pueblos, se expresan a través de las palabras.

Fue enfático al decir que la única identidad de los pueblos es la cultura, y con ella el idioma como máxima identificación de una cultura, perdida ésta, no hay identidad.

Juan Colón fue invitado a la ONU por la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional y por la Misión Permanente Ante las Naciones Unidas de Guinea Ecuatorial, para presentarse en la Mesa Redonda, donde se abordó «La Importancia de la Lengua Española como Interconexión Cultural».

A esta actividad asistieron embajadores y delegaciones de USA, España, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Guinea Ecuatorial, Israel, Tunisia, Jordán y Puerto Rico, entre otros.

En este escenario, Juan Colón habló sobre el Idioma Español en República Dominicana, y recordó que Pedro Henríquez Ureña, hispanista, filólogo, investigador del origen y evolución del idioma español, en su libro “El español en Santo Domingo”, dice que esta isla fue el campo de aclimatación donde comenzó el idioma español a acomodarse a las nuevas necesidades, e igualmente el primer centro de americanización.

Colón dijo en su ponencia que los idiomas en cada país o región asumen el color, la entonación, los matices de su geografía, historia y cultura; lo cual, con frecuencia, contribuye a enriquecer la lengua y a hacerla más viva, inclusiva y dinámica.

Explicó que en la República Dominicana se divide en tres grandes regiones geográficas, cada una con rasgos propios en el habla, a saber: norte, sur y este.

Explicó a los participantes que en la región norte el hecho fonético más sobresaliente es la sustitución de la r y la l por la i en final de sílaba “Quisiera veite y no veite, Quisiera hablaite y no hablaite, Quisiera encontraite sola y quisiera no encontraite».

Mientras que, en el sur, se sustituye la l y la i por la r, y esta última letra con frecuencia se pronuncia arrastrada como doble rr “Quisiera verrte y no verrte, Quisiera hablarrte y no hablarrte, Quisiera encontrrate sola y quisiera no encontrarrte».

Sin embargo, puntualizó Colón, que a pesar de estos matices, dice Pedro Henríquez Ureña que Santo Domingo pertenece a la sección de América donde la lengua se mantiene más cercana a sus orígenes castellanos y andaluces.

Denuncia que el idioma español se atropella e irrespeta

El escritor Juan Colón denunció en la ONU que, en República Dominicana y América Latina, en sentido general, el idioma español se encuentra en una etapa de atropello, irrespeto y marginalidad, en la que predominan las jergas; usadas por jóvenes caracterizadas por las faltas ortográficas, la deformación del idioma, el uso mínimo de palabras, irrespeto en las expresiones, ausencia de estética y tonos alterados y altos matices de violencia.

Sostuvo que “gran parte de nuestros jóvenes han dejado lo nuestro creyéndolo ajeno y han asumido lo ajeno creyéndolo nuestro”.

Exhortó a que frente a esta terrible realidad se debe enfocar esfuerzo, al rescate de los valores morales, al uso reflexivo de la lengua; al fomento y la difusión de la literatura como salvaguarda de la estética y riqueza de la lengua.

El narrador e historiador manifestó que la paz comienza y termina en el uso armonioso y correcto de las palabras.

Señaló que se debe trabajar por el arte y la educación de nuestros jóvenes hasta crear una clara conciencia humanística.

Recomendó el fomento de la lectura, la creatividad artística, identificar los más sanos valores morales y espirituales, en fin, buscar la vuelta a la utopía del idioma del amor.

«El español es el idioma para hablar con Dios». La acción pide nuestra presencia, aún estamos a tiempo”, dijo Juan Colón.

