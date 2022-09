El escaso valor que ciudadanos le dan al agua, un gran desafío para el desarrollo sostenible en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – República Dominicana es uno de los Estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por lo tanto, está llamada a trabajar de manera interna, independientemente del apoyo externo para lograr los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 adoptada por la Asamblea General de la referida organización, la cual es un plan de acción a favor de la humanidad y del planeta.

Uno de los objetivos de esta Agenda tiene que ver con el agua limpia y saneamiento, con el cual, entre otras metas se busca aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad, la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de la misma.

En ese orden, el Estado dominicano ha adoptado medidas con el fin de lograr ese y los demás objetivos, sin embargo, las comunidades que cuentan con el suministro de agua suelen presentar consumos excesivos, los cuales difieren del uso racional al que están llamados todos los ciudadanos para poder tener cobertura universal de servicios de agua potable y saneamiento, acceso a recursos hídricos para la producción agrícola, así como a ríos limpios, cuencas y acuíferos.

Ese uso irracional del agua, representa uno de los grandes retos a los que se enfrenta el Gobierno con el fin de lograr los objetivos de desarrollo sostenible, pese a las medidas que año tras año se han venido adoptando, no solo para asegurar el acceso al agua, sino también por orientar sobre la contribución de este preciado líquido al cambio climático.

El propio Gobierno, a través de la página del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, el pasado 22 de marzo, día en que se festeja el Día Mundial del Agua, confesó que el poco valor que los ciudadanos les dan al agua es el principal reto que tiene para hacerle frente a los desafíos para gestionar y utilizar el líquido de manera correcta.

“El primer gran desafío es el escaso valor que los ciudadanos le dan al agua. (…) Este valor es tan residual que la mayor parte de los ciudadanos no saben lo que pagan por el líquido, pero si conocen el costo de la factura del teléfono o de llenar el tanque de su vehículo”, indica la nota colgada en la página web oficial del Ministerio, en donde también señala que en la actualidad “se utiliza más del 60% de la disponibilidad de agua en el país, por lo que estamos en escasez crónica”.

Otro punto que hay que destacar es que según la ONU el tratamiento de aguas residuales también contribuye al cambio climático, ya que genera gases de efectos invernaderos que representan entre un 3% y un 7% de todas las emisiones contaminantes. Además, se estima que entre el 80% y el 90 % de éstas se liberan al medio ambiente sin ningún tipo de tratamiento.

En República Dominicana, el Gobierno ha hecho esfuerzos a fin de lograr estrategias y políticas sobre el preciado líquido. Entre las iniciativas con ese fin está la creación de la Mesa de Coordinación del Recurso Agua, dependiente del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), mediante el Decreto 265-16 del 23 de septiembre de 2016, emitido por el entonces presidente de la República, Danilo Medina.

Esa mesa fue creada con el fin de que elabore una estrategia integral sobre el manejo del agua en el país, con el propósito de preservar la cantidad y la calidad de los recursos hídricos que requiere el desarrollo sostenible del país.

Año tras año, entidades gubernamentales han creado varias campañas con el fin de concientizar a la ciudadanía sobre el uso responsable del agua. Por mencionar las más recientes, en el 2019, la CAASD, dirigida en ese momento por el arquitecto Alejandro Montás, lanzó la campaña de responsabilidad ciudadana: “Ahorrar agua es la mejor forma de amar la vida”, con la que se buscaba que la sociedad se uniera por el ahorro del líquido, debido a su importancia para el desarrollo socio-económico.

Esa iniciativa buscaba sensibilizar a las y los dominicanos sobre el uso apropiado del agua.

Otra de las campañas más recientes fue la iniciada en el 2021 por la CAASD, dirigida desde el 2020 por el ingeniero Felipe Suberví, con la cual la entidad busca crear consciencia en los ciudadanos y educarlos en torno a la importancia de cuidar y velar por el uso responsable del agua potable.

Bajo los lemas “pequeñas acciones generan grandes cambios” y “todos somos vigilantes del agua”, la entidad se propuso que cada ciudadano adquiera buenos hábitos respecto al uso responsable del agua y valore la importancia del ahorro de ese líquido, pues “se trata de un recurso que no solo es utilizado en los quehaceres del hogar, las empresas y demás, sino que la necesitamos en todo porque sería imposible vivir sin ella y eso, nos obliga a ser vigilantes celosos de este líquido”, según puntualizó Suberví.

De acuerdo a las explicaciones ofrecidas, esas campañas cuentan con un plan de enseñanza dirigido a centros educativos, asociaciones o empresas que gusten de este tipo de orientación, por lo que la entidad está disponible para ofrecer charlas de manera virtual a representantes de instituciones, centros educativos o empresas que lo soliciten.

Explicó que dentro del plan de enseñanza se incluyen los temas de Historia de los acueductos en la ciudad de Santo Domingo (siglo XVI), principales sistemas de abastecimiento y potabilización del agua para la provincia de Santo Domingo; Procesos de Potabilización de Agua.

En ese mismo año 2021, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), que dirige Wellington Arnaud, firmó un convenio con la Federación Dominicana de Baloncesto, con el fin de lanzar una campaña sobre el uso responsable del agua, en la que participan jugadores pertenecientes a la Selección Nacional de Baloncesto.

Los jugadores seleccionados para hacer el llamado al uso responsable y racional del agua a través de las redes institucionales, fueron Manuel Fortuna, Luis David Montero, Jonathan Araujo, Brayan Martínez y Juan Guerrero.

En este año 2022, debido a la necesidad de continuar luchando por crear conciencia ciudadana e informar sobre el uso adecuado, valor económico, social y ambiental del preciado líquido, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), dirigida por Andrés Burgos, y la Regional 08 del Ministerio de Educación, representada por Marieta Díaz, firmaron un acuerdo interinstitucional en el que se comprometen a respaldar e impulsar el “Programa de Educación sobre Cultura del Agua”.

Ese programa tiene varios objetivos, entre ellos sensibilizar a la comunidad educativa sobre los beneficios del uso racional y responsable del agua, la capacitación de docentes y estudiantes de diferentes centros educativos privados y públicos de Santiago, la producción de materiales didácticos sobre el uso consciente de este recurso, así como la creación de campañas de educación ambiental en la localidad donde estos centros estén ubicados.

Tendencia hacia la sequía

El país ha participado en varios foros con el propósito de explicar la situación del agua en República Dominicana, siendo uno de ellos el “Octavo Foro Mundial del Agua” realizado en el 2018, cuyos objetivos eran promover el conocimiento, crear un compromiso político e impulsar la acción sobre temas críticos del agua en todos los niveles, para facilitar la eficiente conservación, protección, desarrollo, planificación, gestión y uso del preciado líquido en todas sus dimensiones de manera ambientalmente sostenible para el beneficio de la vida en la Tierra.

El país estuvo representado por el Ministerio de Economía, el cual elaboró un documento de 168 páginas señalando la situación del agua en República Dominicana. Entre otros puntos, el documento señala que, de acuerdo con el PNUD, el agua se ve amenazado por el cambio climático, situación que se agudiza por el costo económico y físico excesivo para los hogares pobres y la constancia de los factores estructurales que generan pobreza, unidos al incremento de la población.

En ese sentido, el Ministerio sostuvo que ese escenario demanda acciones urgentes a nivel de políticas y una mejora sustancial en la gestión del recurso agua y sostuvo que dramáticamente, los escenarios asociados al cambio climático proyectan una tendencia hacia la sequía debido a factores tales como disminución de la calidad de las aguas en lagunas, ríos, arroyos, cañadas y acuíferos, prácticas agrícolas insostenibles para el ambiente, ineficiencia generalizada en el uso del agua y a una reducción de la vida útil de los embalses.

Pacto por el Agua (2021-2036), otra iniciativa gubernamental

Pese a reconocer que el escaso valor que los ciudadanos le dan al agua es un gran desafío, el gobierno sigue firme en la lucha. El Ministerio de Economía, coordinador del Gabinete del Sector Agua, destacó que desde el Gobierno se impulsan acciones para enfrentar los desafíos para gestionar y utilizar el líquido de manera correcta.

En junio del pasado año 2021 el presidente Luis Abinader encabezó la presentación del Compromiso Nacional para el Pacto por el Agua (2021-2036), un plan para el cual se requerirá de inversiones ascendentes a 8,500 millones de dólares e implica, además, una inversión anual de aproximadamente 567 millones de dólares durante los próximos 15 años.

El éxito en la ejecución de este “Compromiso Nacional por un Pacto por el Agua” dependerá de la participación y la integración de todos los sectores, incluidos Gobierno, proveedoras de servicios, sociedad civil, entidades privadas y las comunidades afectadas, para que el diseño, revisión, veeduría y ejecución de los compromisos para la reforma y modernización del sector del agua en la República Dominicana sean una realidad impostergable.

Así lo expresó Abinader durante ese acto, donde además aseguró que esa iniciativa surgió con el fin de asumir el cumplimiento de los mandatos legales y compromisos de país existentes “que por mucho tiempo habían quedado postergados, como son la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y los compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que consignan el objetivo de garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia, incluyendo el desarrollo del marco legal e institucional para gestionar el sector agua”.

El Pacto por el Agua (2021-2036) consta de 48 páginas. En una de ellas hace un llamado al diálogo abierto y de construcción colectiva de acuerdos con la sociedad en su conjunto, con el propósito de impulsar la sustentabilidad y seguridad hídrica del agua en un período de 15 años.

De acuerdo a las estimaciones contenidas en el referido pacto, seis de cada 10 dominicanos reporta tener un servicio de agua intermitente y entre el 45% y el 82% de las aguas tratadas se convierten en pérdidas técnicas y comerciales.

Además, reportaron que un 70% de los hogares dominicanos conectados a la red de abastecimiento de agua no realizan pagos por los servicios de agua potable y saneamiento, algo que de acuerdo a María Patricio, una ciudadana residente en el distrito municipal El Barro Arriba de la provincia Azua, podría estar ligado al desperdicio del preciado líquido.

“El que no paga agua y no tiene conciencia de lo que representa el desperdicio de la misma, se le importa consumirla de manera desproporcional”, explicó la ciudadana.

Destacar que el pasado mes de marzo del presente año 2022 el Gabinete del Sector Agua, creado por la actual gestión de gobierno 2020-2024, puso en circulación “El Gran Libro del Agua”, con el que busca crear conciencia en los niños, jóvenes y adolescentes sobre la importancia del suministro y la preservación del agua.

Además de esta acción, el gabinete busca crear una cátedra ciudadana con el agua en articulación con la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).

Con el fin de articular una política pública integral del manejo de los recursos hídricos a través del Gabinete del Agua, Abinader envió el tema como uno de los puntos a tratar en la convocatoria del Diálogo por las Reformas para el Fortalecimiento Institucional y Gestión Eficiente del Estado, el cual se lleva a cabo a través del Consejo Económico y Social (CES). Para esa finalidad, fue creada la Mesa Temática del Agua, la cual realizó su primer encuentro en noviembre del pasado año.

Los pasados días 21 y 22 de marzo del presente año 2022, el INDRHI participó como moderador de diferentes consultas públicas sobre la referida Mesa Temática, la cual es dirigida por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

Cantidad de agua registrada en RD

El documento elaborado por el Ministerio de Economía para el Octavo Foro Mundial del Agua señala que el volumen total de la demanda del preciado líquido se estimó en 12,315.44 MMC/año para el 2010, y se prevé que aumentará a 13,724.85 MMC/año en el 2025.

A finales de febrero del 2020, la CAASD informó que se estaban produciendo 382 millones de galones de agua potable por día, en momentos en que todavía eran necesarias lluvias de mayor importancia para contrarrestar los efectos de sequía.

En semanas anteriores del referido mes del 2020, según precisó el entonces director de la CAASD, Alejandro Montás, se estaban produciendo 357 millones de galones por día, algo que según consideró era una producción baja, debido a los bajos niveles en los ríos de que se suplen, causados por las pocas eventualidades de lluvias que se habían registrado.

De su lado, el actual director de la entidad, Felipe Suberví, explicó en noviembre del 2020 que la producción de agua potable en ese momento se mantenía por encima de los 400 millones de galones diarios, destacando el beneficio de las lluvias ocurridas en esos días para todos los sistemas de la CAASD.

Mientras que en marzo del 2021, Suberbí reportó una drástica disminución de un 50% en la toma de agua de los acueductos Haina y Duey, afectando considerablemente el suministro de agua potable en varios sectores, debido a la escasez de lluvias.

En ese mismo año, el periódico El País, pese a destacar los esfuerzos y las medidas adoptadas por la actual gestión gubernamental para lograr los objetivos propuestos en el sector agua, hizo fuertes críticas a República Dominicana en cuanto al acceso al agua potable.

“En esta nación caribeña, si bien el acceso a agua potable y saneamiento básico es casi universal, el servicio es deficiente y muy limitado. Seis de cada 10 hogares urbanos y la mitad de los hogares rurales en este país caribeño reportan un suministro de agua intermitente. Más de dos tercios recurren a tanques, bombas o cisternas para almacenar agua para el consumo diario. Pero eso no es todo: la baja calidad del servicio obliga a los dominicanos a recurrir a agua embotellada, que es más cara, lo que les genera un fuerte impacto en sus bolsillos”, explica el referido medio en una publicación del 21 de septiembre del 2021.

En ese sentido, es preciso destacar que en marzo de este año 2022 el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, junto con la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), lanzaron el proyecto “Mejorando la resiliencia climática mediante la implementación de soluciones de agua a través de energía renovable en comunidades rurales vulnerables de República Dominicana”, una iniciativa que según informaron fue financiada por la Unión Europea, a través del Centro para Cambio Climático de los Países Cariforum (CCCCC por sus siglas en inglés). El propósito de ese proyecto es resolver las dificultades en el acceso al agua de seis comunidades rurales ( Loma de Jacagua en Santiago; Yamasá en Monte Plata, El Firme en la provincia Duarte, Padre Las Casas en Azua, Bohechío en San Juan y La Guázara en Barahona) a través de soluciones sostenibles y aprovechando las fuentes de energía renovable.

Llamados a la racionalización

Lograr que los ciudadanos hagan uso responsable del agua tanto en los quehaceres del hogar, como en la agricultura y otros ámbitos, es un reto al que cada día se enfrentan las autoridades gubernamentales. El director general de Coraasan sostuvo que “el ochenta por ciento del agua que usamos en riego se desperdicia, una cifra alarmante para el país, y en el sector agua potable, un setenta por ciento de las aguas que destinamos al uso humano también se desperdicia”.

En el 2017, Alejandro Montás, director de la CAASD en ese momento, lamentó el desperdicio de agua potable en hogares del Gran Santo Domingo y el resto del país, situación que según explicó le crea perdidas millonarias Estado.

Algo que fue criticado por Montás fue el hecho de que todavía hay gente que cada mañana barre sus aceras y los parqueos con una manguera desperdiciando una gran cantidad de agua, por lo que recordó que el agua aprovechable para el uso humano, se ha convertido en uno de los principales problemas mundiales a corto y mediano plazo por su categoría de recurso no renovable y su impacto sobre la protección del medio ambiente y el comportamiento climático.

Desde entonces, además de las campañas lanzadas para concientizar a la población sobre la importancia del uso racional del agua, en el 2020 Montás reiteró el mismo llamado a la sociedad “no desperdiciar el preciado líquido”.

Igual llamado hizo ese mismo año el entonces ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, tras dejar juramentado a Felipe Suberbí, quien pasó a ser el director de la CAASD.

El pasado jueves primero de septiembre, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, advirtió que si no se protegen los bosques, se destruye la posibilidad de tener agua en el futuro.

“Sin agua no podemos sobrevivir, hay un conflicto permanente por el agua. Si no protegemos bien nuestros bosques, estamos destruyendo la posibilidad de tener agua en República Dominicana en el futuro”, expresó el ministro durante la juramentación de un comité de voluntariados vigilantes de bosques.

Ciudadanos reconocen no racionalizan el agua

Varios ciudadanos encuestados vía telefónica reconocieron que no hacen uso racional del agua, pese a tener conocimiento de la importancia de usar debidamente el preciado líquido.

“Para serte sincera no. Por lo general, los dominicanos, incluyéndome, no racionalizamos el agua. Siempre la usamos, la dejamos desperdiciar”, expresó Yudith Vásquez, residente en Brisas del Este, quien destacó que tampoco sus vecinos le dan el uso debido al agua.

“O sea, no he visto una persona así, que dizque diga déjame usar el agua a la medida. Siempre veo que hay llaves abiertas desperdiciando agua, las personas la derraman mucho en los patios y así”, agregó.

Hay quienes hacen la diferencia

El país cuenta con personas que hacen la diferencia, entre ellos el joven Yoel Jiménez, quien dijo que en su caso sí hace uso racional del agua.

“Entiendo que sí, por ejemplo, en mi casa, a veces cuando hay una llave floja o algo siempre nos preocupamos por arreglarla para que no quede liquiando. No jodemos mucho con lavar los vehículos tan seguido. El lavado, aunque son prácticamente tres casas en una, el lavado no es tan constante, se lava una vez cada 15 días o cada 20 días, aunque hace unos días la cisterna estaba un poco agrietada y realmente botaba agua, pero eso se corrigió”, sostuvo.

Agregó que aunque en el lugar donde vive, un residencial, tiene poco contacto con los vecinos, cree que los mismos no hacen uso excesivo del agua, siendo una de las razones el hecho de que pasan poco tiempo en el hogar.

Otros ciudadanos aseguran que también hacen el uso adecuado del agua. Uno de ellos explicó “entiendo que, si no necesito mucha agua o en otro caso puedo reutilizar esa misma agua para otro quehacer (…) con esa acción se aumentan las probabilidades de que a otras personas que si necesitan más aguas o aquellos a quienes les llega poco, puedan recibir el agua que yo ahorro”.

Sin embargo, el joven residente en Villa Francisca del Distrito Nacional, deploró que sus vecinos, en su mayoría desperdician mucha agua.

“En mi barrio llega mucha agua. La cisterna es muy grande, capaz de abastecer a medio barrio. Cuando la cisterna se llena el agua comienza a votarse durante el día entero en su mayoría de veces, sin ninguna herramienta disponible para cerrar la tubería y poder contribuir para que esa agua pueda ser aprovechada por otros que aún no tienen o no les llega suficiente”, expresó.

Recomendaciones

Vásquez, la joven de Brisas del Este, dijo que la concientización ciudadana es uno de los retos más difíciles que tiene el gobierno debido a que en sus palabras “los seres humanos, mayormente los dominicanos, no le damos el valor que de verdad tiene el agua, no la usamos a la medida, siempre usamos de más. O sea, la desperdiciamos”.

“Debemos de ser más consientes en verdad, me incluyo, debemos ser más consientes porque hay muchos sitios que en verdad están pasando trabajo porque el agua no les llega y cuando les llega es un día quizás al mes, y ni siquiera pueden bañarse bien ni hacer sus quehaceres normales por falta de agua, incluso muchos tienen hasta que comprarla (…) deberíamos cuidar más eso (agua), por lo menos quienes la tenemos siempre”, Vásquez.

De su lado, Jiménez llama a que se consuma de manera adecuada el agua.

Considera que el uso eficiente del preciado líquido permite que ese recurso llegue a otros sectores, donde el acceso al mismo no es tan fácil.

Asimismo, otro de los encuestados consideró que el Estado debe continuar invirtiendo recursos para concientizar a la ciudadanía sobre el uso responsable del agua.

