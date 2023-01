El error de prohibición

El punto del Derecho Penal que es el `error de prohibición` o `error de Antijuridicidad` alude a aquél que tiene la creencia de que el acto o hecho que quiere cometer o realizar es un acto o hecho legítimo porque, en su creencia, dicho acto o hecho no está prohibido por la ley. Dicho punto fue durante mucho tiempo solucionado tajantemente con la máxima de que “Nadie puede alegar ignorancia de la ley“ que es uno de los apotegmas esenciales de todo ordenamiento jurídico, y, por tanto, la solución consistía en negar que el `error de prohibición` o `error de Antijuridicidad` pudiese excluir la culpabilidad.

El apotegma de que “Nadie puede alegar ignorancia de la ley“ es, entre nosotros, una derivación concreta del Artículo 1 del Código Civil que dispone:

“Art. 1.- (Modificado por la Ley 1930 del 1949). Las leyes, después de promulgadas por el Poder Ejecutivo, serán publicadas en la Gaceta Oficial. Podrán también ser publicadas en uno o más periódicos de amplia circulación en el territorio nacional, cuando así lo disponga la ley misma o el Poder Ejecutivo. En este caso, deberá indicarse de manera expresa que se trata de una publicación oficial, y surtirá los mismos efectos que la publicación en la Gaceta Oficial. Las leyes, salvo disposición legislativa expresa en otro sentido, se reputarán conocidas en el Distrito Nacional y en cada una de las Provincias, cuando hayan transcurrido los plazos siguientes, contados desde la fecha de la publicación hecha en conformidad con las disposiciones que anteceden, a saber: En el Distrito Nacional, el día siguiente al de la publicación. En todas las Provincias que componen el resto del territorio nacional, el segundo día. Párrafo.- Las disposiciones que anteceden se aplican también a las Resoluciones y a los Decretos y Reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo.“

Dicha solución imperante lo era en Francia y en todo el mundo jurídico cultural creado por la expansión francesa en ese ámbito en buena parte del mundo. Ello lo vemos reflejado en el libro cabecera de Derecho Penal General de los penalistas dominicanos titulado “Notas de Derecho Penal Dominicano“ escrito por Leoncio Ramos.

Y ello fue así hasta que establecido que la intención o dolo no es una modalidad expresiva de la culpabilidad, sino que es un elemento subjetivo del tipo del Injusto o Antijuridicidad, establecido que la exclusión de la intención o dolo repercute sobre el tipo del Injusto o Antijuridicidad, establecido que el error sobre alguna circunstancia del acto o hecho excluye la intención o dolo y, por ende, el tipo del Injusto o Antijuridicidad; quedó pendiente la interrogante de a qué ámbito pertenece entonces el `error de prohibición` o `error de Antijuridicidad`.

Desde Reinhard Frank en adelante los autores alemanes llegaron a la conclusión de que el `error de prohibición` o `error de Antijuridicidad` era algo a dilucidar dentro del ámbito de la culpabilidad.

Es decir, se afirmó así que había que determinar si dicho `error de prohibición` o `error de Antijuridicidad` es reprochable o no.

Si dicho `error de prohibición` o `error de Antijuridicidad` es reprochable hay culpabilidad a cargo del agente activo de la infracción penal.

Si, por el contrario, dicho `error de prohibición` o `error de Antijuridicidad` no es reprochable no hay culpabilidad a cargo del agente activo, es decir, hay inculpabilidad, esto es, hay inexigibilidad a cargo de dicho agente activo.

Los límites para determinar la reprochabilidad o la irreprochabilidad o no reprochabilidad lo imponía el conocimiento del agente, vale decir, concretamente el determinar si el agente debía y podía cerciorarse de que el acto que quería cometer o realizar era o no un acto prohibido.

Si el agente podía cerciorarse y no se cercioró de que el acto que quería cometer o realizar era un acto prohibido la reprochabilidad, es decir, la culpabilidad es clara.

Si, por el contrario, el agente no podía cerciorarse porque al agente le era imposible cerciorarse, le era inevitable el no acceder a cerciorarse de que el acto que quería cometer o realizar era un acto prohibido lo que es clara es la irreprochabilidad o no reprochabilidad, es decir, la no culpabilidad o inculpabilidad es lo que es clara.

De ahí que en los casos que se presenten en la vida y el agente activo alegue `error de prohibición` o `error de Antijuridicidad` debe procederse a examinar con el más profundo cuidado, con el más extremo cuidado si el error podía ser evitado o si, por el contrario, el error no podía ser evitado.

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano

