El equipo de MLB que suspenderá pagos a jugadores de liga menor

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- La organización de los Atléticos de Oakland informó este martes a los jugadores de Ligas Menores que no continuarían pagándoles $400 dólares por semana después de fin de mes, según le dijeron a ESPN fuentes familiarizadas con la situación.

El reconocido periodista de MLB, Jeff Passan publicó en una de sus redes sociales lo siguiente:

Los peloteros de sucursales de los Oakland Athletics recibirán su último pago este 31 de mayo, es decir, ya el próximo domingo.

El reporte de Passan y luego recogido por Albat.com dice que son 9,000 mil pesos que reciben semanalmente los prospectos de los A’s que estén desde Foreign Rookie en República Dominicana, pasando por Rookie League en Arizona, Clase A (tres niveles), Doble A y Triple A.

Just some rough math. Say there are 200 players in a minor league system. Paying each $400/week for July, July and August is $5,200 per player. To pay every minor leaguer would have cost the Oakland A’s a hair over $1 million.

Owner John Fisher is worth an estimated $2 billion.

— Jeff Passan (@JeffPassan) May 27, 2020