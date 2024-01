El enigma de la muerte del general Miguel Félix Rodríguez Reyes

Hace 61 años de la muerte del general Rodríguez Reyes. Aunque ha pasado tanto tiempo, para no borrar la memoria histórica un crimen político como ese debería quedar esclarecido, porque a todas luces parece ser un crimen político. El general Rodríguez Reyes era un general de mucho prestigio, muy respetado en los estamentos militares por eso y por todos los rumores que han circulado en torno a su muerte parece que había un celo en su contra en personas vinculadas al poder político y a los estamentos de poder. ¿Quién disparó o quienes dispararon con armas de fuego? No está claro quien lo hizo, en medio de confusión que reinaba, parece que la versión de ningún testigo ocular es muy fiable.

¿Cuáles personas que se desempeñaban en altos cargos en el gobierno o en los estamentos militares estaban en Palma Sola el 28 de diciembre de 1962? Recordamos que el gobierno estaba dirigido por los cívicos; debemos recordar que los cívicos perdieron las elecciones que acababan de celebrarse, pero el candidato ganador (Juan Bosch) aun no había tomado el juramento como presidente de la República Dominicana, lo cual debía ocurrir el 27 de febrero del año siguiente: 1963. Había circulado el rumor de que Bosch quería llevar al general Rodríguez Reyes a la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, por la fama de hombre serio. El partido Unión Cívica Nacional perdió las elecciones, pese a que quiso vender una aureola de antitrujillismo radical, logrando captar muchos adeptos entre los desafectos de Trujillo en sectores de la clase burguesa emergente que no habían sido privilegiados en la tiranía y no pertenecían al clan trujillista, pero algunos de ellos estuvieron al servicio de la tiranía en algún momento; también fueron cívicos personas con ascendencia de la vieja aristocracia decapitada por Trujillo por motivos de resentimientos; y también fueron cívicos personajes pertenecientes a la pequeña burguesía urbana y rural.

Sin embargo, perdió las elecciones de manera vergonzosa, ya que Bosch obtuvo el 60 por ciento de los votos. La profesora emérita de la UASD Lusitania Martínez, en las págs. 255-257 de su libro: Palma Sola, publicado por la Academia de Ciencias de la República Dominicana hace 32 años, da cuenta de que se generó un momento de confusión o trapisonda en la multitud que se aglutinaba en el lugar del escenario donde se celebraban los cultos al Dios Olivorio, es decir, reinó un estado de confusión en el momento en que se produjo la herida de Caamaño y la muerte del general Rodríguez Reyes. Ella da a entender que el gobierno encabezado por el Consejo de Estado, el cual estaba controlado y dominado por los cívicos, decidió enviar al general Rodríguez a Palma Sola. Podía interpretarse por la seriedad de este hombre, aparentemente emparentado por línea materna con la familia de las gloriosas Hermanas Mirabal. Sin embargo, al perder en el certamen electoral, quienes controlaban ese gobierno pudieron haber planeado la muerte de ese militar honesto para proyectar un desorden que impidiera el ascenso de Bosch o para dificultar su estabilidad una vez estuviera gobernando, llegando a ocurrir esto último.

Los cívicos pudieron haber guardado una inquina contra el general Rodríguez Reyes, ya que aunque hay quienes han querido tildarlo de ser pura y simplemente un general trujillista, no parecía de ningún modo que él fuera así. ¿Por qué los cívicos podían tenerle mala voluntad al general Rodríguez Reyes? Porque él se negó a participar en el complot para matar a Trujillo, cuando se le propuso que él fuera el relevo de Trujillo, contestándole: “yo me debo al Generalísimo. Tengan cuidado con los que hacen porque se puede hallar un gran problema’’; sin embargo, no delató dicho plan y debían agradecerlo los conjurados. En el plan para ajusticiar a Trujillo fueron parte de la conjura, además de los participantes en el tiranicidio la noche del 30 de mayo, Angel Severo Cabral, Luis Manuel (Tunty) Cáceres Michel, el Secretario de las Fuerzas Armadas Pupo Román Fernández y Antonio García Vásquez, entre otros. De los participantes en la ejecución de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo Molina sobrevivieron Luis Amiama Tió y Antonio Imbert Barrera.

De los cuatro que antes mencionamos que no tuvieron participación directa en la muerte de Trujillo, dos de ellos fueron figuras importantes del partido Unión Cívica Nacional, ambos ya no viven, ellos son Angel Severo Cabral (quien muriera por impactos de disparos de armas de fuego, al ser atacado por adversarios políticos recién terminada La Guerra de Abril al regresar a su casa que había abandonado durante esta, en el sector de Ciudad Nueva) y Antonio García Vásquez fue ultimado en un confuso incidente, mientras se desempeñaba en la carrera diplomática en Suramérica, quien para el 28 de diciembre de 1962 era el Procurador General de la República y acudió al escenario de Palma Sola.

Una persona que tiene mucha lucidez con una edad de más de noventa años, me reservo su nombre, me ha confesado que fue una persona vinculada a los cívicos, la que disparó por la espalda al general Rodríguez Reyes. Al director del Archivo General de la Nación, Dr. Roberto Cassá Bernaldo de Quiroz le escuché decir en una conferencia de que no se tenía seguridad de como ocurrió la muerte de dicho general, incluso el director del AGN mencionó el nombre de Chivú Deñó y creo que habló de que se intentó entrevistarlo. Es un pariente de Francisco Alberto Caamaño Deñó, de quien hay rumores de que supuestamente estuvo en el escenario al igual que este último. En los incidentes de Palma Sola, Francis Caamaño fue herido.

Algo que llama un poco la atención es que El Partido Nacionalista Revolucionario Democrático, al cual pertenecía el general antitrujillista y probablemente horacista Miguel Angel Ramírez Alcántara, barrió en la provincia de San Juan de la Maguana en las elecciones del 20 de diciembre de 1962, obteniendo un curul para el Senado de la República Dominicana. El general Ramírez había participado en varias misiones políticas conspirativas en otros países, desde su exilio antitrujillista. Había peleado en la Segunda Guerra Mundial en las filas de FF. AA. de Estados Unido. La familia Ramírez gozaba de mucho prestigio en San Juan de la Maguana. A ese partido se le vinculó al culto a Olivorio Mateo, que era una suerte de sincretismo mágico religioso y que hubo mucha intolerancia al mismo por parte de la clase dominante y la jerarquía de la Iglesia Católica. Entonces, si hubo vínculos o simpatías de los olivoristas con el partido de Ramírez alcántara eso no beneficiaba al final de cuentas a la Unión Cívica Nacional, porque los 35, 764 que sacó el PNRD (partido al que Bosch consideraba estrechamente ligado al 14 de Junio y si era así Caamaño podía tener simpatía por el PNRD), pues las buenas relaciones que otrora habían existido entre la Agrupación Política 14 de Junio o el Movimiento Revolucionario 14 de Junio ya en diciembre de 1962 no existían. ¿Por qué hacemos esta última afirmación? La razón es que la UCN y el Dr. Viriato Alberto Fiallo fallaron con la promesa de que la UCN sería una agrupación patriótica que lucharía por la erradicación del trujillismo y jamás sería un partido político.

Por otra parte, como no resulta raro que la familia Caamaño había tenido su raigambre en San Juan de la Maguana tuviera algunos vínculos con los cultos mágicos religiosos, aunque el padre de Francisco Alberto (general Fausto Caamaño) al parecer en su carrera militar vivió en diferentes lugares. En Jamao al Norte, hoy municipio de la provincia Espaillat, el general Fausto Caamaño tendría que residir algún tiempo al ser nombrado administrador de la colonia de Jamao, la cual sería la colonia agrícola más grande del país, recuerdo muy bien cuando mi padre contaba que presenció en aquel lugar un altercado entre dicho militar y el terrateniente Don Jacobo (Jacobito) de Lara por motivo de una carretera que se proyectaba abrir en las tierras de este último, esto sería hacia 1935. Otra anécdota o historia contada por mi padre es la más importante porque tiene que ver con la temática de este artículo. Resulta ser que en los tiempos de la persecución de las tropas de Trujillo contra Enrique Blanco, el General Fausto Caamaño se desplazaba por las montañas de Moca en la montura de un caballo y con un perro negro que le seguía a donde iba. Cuando entró a una casa donde mi padre estaba de visita por vínculos familiares y se jugaba dominó, le dijeron que como andaba así de noche con lo que decía de Enrique Blanco, respondió: “Eso es lo que yo quiero, si él me da tiempo a morder esta cápsula (bala) y yo ando con este perro negro, no se me va, así le hice a uno en El Sur”.

Pese a que a través de rumores, personas que al parecer son conservadores políticamente, han querido vincular a Chivú con la muerte del general Miguel Félix Rodríguez Reyes, tales afirmaciones o la de vincular a Francis Caamaño con ese hecho no parecen verosímiles. ¿Qué interés podrían haber tenido ellos en acabar con la vida de Rodríguez Reyes? Este no era un general de tener problemas con nadie. Los únicos que podían tener interés en deshacerse de del general Rodríguez Reyes eran los de la Unión Cívica Nacional, porque algunos de los cívicos participaron en el complot para matar a Trujillo. Entonces, resulta lógico que si alguien disparó contra Rodríguez Reyes fuera un cívico. ¿Cuál de ellos? No lo sabemos y no podemos afirmar quien fue porque no podemos probar. Ahora bien, cabe preguntarse: ¿Era de la competencia del Procurador General de la República ir al lugar donde ocurrió el hecho? Esa muerte tiene las características de un crimen político. No sabemos si hubo un general que saliera de la tiranía con una hoja de servicios limpia, con una hoja de servicios sin mácula por algunos de los crímenes que se cometían a la orden del día durante la satrapía trujillista. Si lo hubo ese debió ser el general Miguel Félix Rodríguez Reyes.

Por Francisco Rafael Guzmán F.