El engaño del cine

Al indagar sobre el impacto de la industria del cine en, algo queda clarísimo:

En nuestro país, el cine nos ha engañado.

Pareciera una trama típica de las películas beneficiadas de los incentivos mismos de la ley, un guion merecedor de galardones en festivales de Europa, y uno que nos mantiene en suspenso hasta el final.

La película y la persona se relacionan de forma muy particular: la primera se proyecta en tu cabeza y se traduce en sentimientos. Es precisamente en esta relación en la cual el director basa su arte, rejugando con distintos componentes y con múltiples variables, buscando crear esa sensación, ese sentimiento, esa emoción que busca sacar a relucir. El cine es el todo hecho en uno, y el uno hecho en todo; esto es difícil de entender, y aún más difícil lograrlo. El cine es más de lo que aparenta. Una producción que oculta un detrás del telón, que mantiene en reserva un ejército silente.

Aquí el engaño…

Cuando dijeron de desarrollar el cine nos hablaron de otra cosa.

Nos vendieron actores, pero por la comodidad que demandan tuvimos que desarrollar toda una industria para construir camerinos. Que vendrían a pasar tiempo en nuestro país, pero terminamos recibiendo también a sus familias, a sus amigos, y tolerando que suban fotos a sus redes anunciando lo mucho que les fascinó República Dominicana.

Nos vendieron directores, pero nunca explicaron el conocimiento que dejarían atrás, y que convertirían en aprendices a gran parte de esos jóvenes que trabajan en estas producciones.

Nos vendieron que importarían equipos y que necesitaban permisos especiales, sin mencionar que los mismos requerirían transporte, almacenamiento, y que desarrollarían toda una industria logística para atender estas producciones.

Nos vendieron escenarios, sin explicar que, con el paso del tiempo, llegarían a ser fabricados al 100% por manos y materiales dominicanos.

Nos vendieron luces, cámara y acción, sin explicar que al ver estas producciones en las grandes pantallas del mundo, el público estaría buscando dónde se filmaron para visitar.

Nos vendieron grandes escenas y largos rodajes, pero nunca explicaron que desarrollarían talento local para su edición. No mencionaron que motivarían jóvenes a especializarse en darle color a esas imágenes, ni tampoco que otros tantos locales harían grandes inversiones para editar el sonido a esas escenas.

Obviaron explicarnos que a cambio daríamos incentivos, y no subsidios ni exoneraciones, y que con el paso de los años estos convertirían a toda una industria en un motor de desarrollo.

La primera gran producción en el país de la cual tengo memoria fue “The Good Shepherd” o “El Buen Pastor” para aquellos paladines del castellano. Matt Damon, Robert De Niro, Angelina Jolie, Joe Pesci, Alec Balwin y otros. Un elenco de ese calibre en nuestro país solo lo recuerdo por historias de nuestros padres sobre el rodaje de “El Padrino 2”, y en esa ocasión el crédito no fue nuestro ya que nos eligieron para simular lo que era Cuba, no República Dominicana.

Para esta producción, alrededor del 2005, hubo que importarlo TODO. Y cuando digo todo, es literal: el remolque para utilizar de camerino, las luces, las cámaras, el equipo de producción, el equipo de vestuario, el de sonido, el de la comida, los que hacían los escenarios, los micrófonos, en fin, TODO. Ya se podrán imaginar el costo.

Avancemos 15 años a una de las últimas grandes producciones realizadas en nuestra tierra, la película “OLD” del reconocido director M. Night Shyamalan. Este último ha dirigido películas mundialmente reconocidas como “The Sixth Sense”, “Signs”, “Unbreakable” y muchas otras, acumulando sus películas mas de US$3 billones de ingreso de taquillas.

Esta producción marcó varios hitos, siendo la primera producción que Shyamalan realiza fuera de su natal Filadelfia, y la primera película que el escenario, de alto tecnicismo y complejidad, fue 100% de fabricación dominicana.

79% de la producción fueron dominicanos. Totalizaron 14,573 noches de hotel en los meses de septiembre, octubre y noviembre 2020, pésimos meses para el turismo, donde tuvimos de las peores caídas de ingresos de extranjeros, y donde el mundo todavía continuaba cerrado por causa de la pandemia. La película ingresó un total de US$90 millones en taquillas a nivel mundial, estimando que más de 9,800,000 personas la han visto. Casi 10 millones de personas que vieron la principal locación de la película, nuestra playa El Valle y nuestro Río San Juan, y mucho más.

¿Cuánto equivale eso en inversión publicitaria para el turismo de nuestro país?

Pero, característico de cualquier producción, no escapan los errores; ¿qué película no los tiene? Tan cierto es que algunos llaman a esto su profesión, profesión que se sostiene sobre la base de destruir no de crear – de obstruir y no proponer. Pero obvian que el error es inherente al movimiento.

La 1era Ley de Newton lo deja clarísimo: se requieren choques externos para cambiar las cosas; el movimiento es imposible generarlo por uno mismo, un cuerpo en descanso siempre permanecerá en descanso si no lo mueve otra cosa. Decimos que tenemos el mejor país del mundo, predicamos lo inagotable que somos, nos engrifamos al pensar lo que fuéramos si explotáramos genuinamente nuestro potencial, pero rehuimos la metamorfosis.

Si nada cambia, todo permanece igual.

Ahora tenemos jóvenes dedicados a la edición de películas, a la colorización, a la animación y al sonido. Toda una industria de moda participando en los vestuarios de grandes producciones; fabricantes de camerinos y de remolques especializados; inversiones en la industria de alimento y bebida focalizados en cine. Se ha desarrollado todo un turismo que orbita sobre estas producciones. Nos convertimos en un refugio del séptimo arte para las producciones en pandemia, atrayendo niveles de inversión récord en medio de la peor crisis económica y de salud que historia reciente haya visto. Una industria de cine que ha provocado un efecto mariposa en un sinnúmero de industrias adicionales.

Nunca mencionaron que en el 2022 tendríamos en curso proyectos que sus presupuestos rondarían los US$55 millones, de los cuales US$40 millones serían de producciones internacionales. Se reservaron la impresionante perspectiva de que en el 2021 tendríamos proyectos superiores a los US$200 millones. Jamás nos advirtieron que al desarrollar la industria del cine estaríamos a la misma vez instaurando una fábrica de sueños para miles de dominicanos que hoy ven posible la materialización de su ilusión, la de poner en práctica no solo sus manos sino también su mente en eso que anhelan: pertenecer al séptimo arte.

Qué vaina, hemos sido engañados…

Por: Carlos Guillermo Flaquer

