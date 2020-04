El enemigo común: La pandemia Covid-19

La esperanza es la mejor medicina aun en medio de las más grandes pesadillas. El gobierno dominicano ha sabido llenar de confianza a su pueblo ante una pandemia que ha puesto de rodilla a la humanidad. Ha sabido poner en práctica un armónico plan de acción en materia de salud, asistencia social y económica con miras a mitigar los efectos de la crisis del covid-19.

Cuando observamos el balance de la pandemia en un número considerable de países de la región nos encontramos que más de 70% de estos tienen un índice de mortalidad más alto que RD; y si extendemos nuestra mirada al estado de la Florida que cuenta con características similares a RD en cuanto a la apertura y su alta vocación turística, con una población de 21 millones de habitantes, para un saldo “de 32 mil 138 personas contagiadas con Covid-19, y 1,088 fallecidos; Vs RD con una población de 10.2 millones de habitantes, para un saldo 6,416 infectados y 286 fallecidos”[i]. Notamos que el referido estado estadounidense supera 5 veces a RD.

Así, pudiéramos analizar el caso del condado de Miami-Dade, con apenas 2 millones de habitantes, alcanzando 11.831 casos confirmados y 324 fallecimientos. También supera notablemente a RD. Lo que revela claramente, que el plan de ralentización de la pandemia del gobierno dominicano es efectivo. Aunque es justo reconocer la complejidad, para hacer comparaciones por las tipologías y características especiales de cada uno de los territorios afectados.

El momento que vive el mundo y particularmente nuestro país demanda de compresión y solidaridad. Hoy, más que nunca se hace tan necesario levantar la bandera de la solidaridad con los pueblos más afligidos.

Desafortunadamente, las principales fuerzas de la oposición política en RD han asumido una actitud un tanto extrema politizando un tema tan sensible; y contrario a otros países donde los opositores se han sumado a los planes de contención del virus mortal, ponen obstáculos a las ejecutorias gubernamentales con vanas críticas e indisciplina de sus seguidores.

No obstante, el pueblo dominicano continúa firme dando respaldo a las acertadas y puntuales medidas que han contribuido a contener la pandemia. Por lo que la prudencia convoca a seguir firme respetando el llamado de mantenerse en casa y el distanciamiento social. Violentar estas normas pone en inminentes y serios peligros la salud de nuestra gente. Especialmente, si tomamos en cuenta el informe de la OMS, que indica que lo peor estar por llegar a las regiones de Latinoamérica, África y Europa del Este.

La pandemia de Covid-19 ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema sanitario global, el cual ha colapsado, lo que esta conteste con el reporte del Índice de Seguridad de Salud Global (GHS); el cual reveló que “el 75% de los países mostró escasa capacidad de seguridad sanitaria para reaccionar ante brotes de enfermedades infecciosas importantes”[ii].

Los organismos multilaterales, como la ONU, Banco Mundial, OMS, FMI, BID y organismos regionales, tienen en sus manos la altísima responsabilidad de no permitir que los pueblos sucumban.

La CELAC frente a la problemática global de gran impacto en la región está llamada a estar al frente coordinando políticas públicas, en el orden sanitario, económico y social, que armonicen acciones conjunta de caras a enfrentar la terrible pandemia que ha impactado a los pueblos y países latinoamericanos y caribeños, pero la frágil unidad regional ha impedido tan noble propósito.

El impacto económico ya es demoledor, la amenaza a una recesión mundial ante la parálisis económica global es inminente. Se ha estimado una reducción de la participación del PIB global “de un 2% con una mayor contracción en las economías desarrolladas que en las emergentes”[iii]. De la misma manera, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe de las Naciones Unidas, (CEPAL), indica que América Latina y el Caribe está en la antesala de una recesión global.

Concibe que la región será impactada por una contracción de la actividad económica en torno “al 5,3%, lo que generará casi 30 millones más de pobres”[iv]. Siendo la subregión del cono sur la más impactada, por su alto nivel de dependencia de los commodities de vocación exportadora hacia China, que apenas crecerá un 2%.

Lo que indefectiblemente incidirá en el pobre desempeño del PIB, aun más de lo que ya hemos visto en los últimos años. Con el agravante del incremento en la región del desempleo y consecuentemente, de los índices de pobreza e indigencia.

Los gobiernos de la región se han activados, aunque hasta ahora solo algunos de ellos han aplicado medidas extraordinarias a fin de atenuar el impacto económico y social que está induciendo la pandemia. Destacándose en esta dirección Argentina, República Dominicana, El Salvador y Perú entre otros. La CEPAL reconoce que República Dominicana, es el único país de América Latina y el Caribe, que no estará impactado con la recesión. Lo que, nos mueve a reflexionar sobre la importancia de contar en medio de una crisis, con un gobernante capaz y prudente como Danilo Medina, y de un partido que suma riqueza a su nación.

Así, se han activados políticas públicas enfocada a poner mayores recursos a disposición del sector salud; implementación de iniciativas de mitigación de pobreza focalizada a los sectores de menores ingresos; y el apoyo a los sectores productivos, especialmente la pequeña y mediana empresa, para evitar su colapso. El liderazgo político tiene que mirar hacia adentro, para enfrentar la terrible pandemia que ha estremecido a las grandes economías. Ser comprensivos, creativos e ingeniosos, para resistir con éxito la pandemia que ahoga la existencia humana.

Súmate a una causa nacional, para que tu país pueda enfrentar con mayor eficacia el mal que le abate. No mientas sobre el tema del Coronavirus. Las mentiras hacen tanto daños como el virus mismo. Ah, y oriente a sus seguidores, para que respeten la ley, porque no respetarla convoca al caos y al desorden. Hay países que han adoptados leyes que sancionan seriamente con penas y altas multas a quienes difundan mentiras del Covid-19. Evitemos que los gobiernos tengan que llegar al extremo.

Es tiempo de acción, de superar los egoísmos, individualismos y con un único espíritu filantrópico abrazar las causas de los demás como tu propia causa. En ello, debemos de reconocer que Gonzalo Castillo al margen de ser candidato del partido de gobierno se ha colocado a la altura de las circunstancias, con alta eficiencia se suma a la causa nacional y no cesa de tender sus manos solidarias en beneficio de los que menos pueden.

Ante la terrible tragedia, la ley fundamental del capitalismo salvaje: el individualismo no tiene espacio. Hay que abrirse a los más necesitados y lanzarse a salvar vida, cooperando, para facilitar el cumplimiento de las normas de aislamiento domiciliario, el distanciamiento social y el uso de mascara. Si alguna vez ha tenido valor no ser indiferente, es ahora. Mañana puede ser tarde. Es el momento de mostrar que somos sensatos. Sed parte de la solución y no critique vanamente. Adelante pueblo dominicano, que eres ungido por el Soberano Jesús.

Por José Manuel Castillo Betances

