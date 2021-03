El enemigo anda suelto

Tras 16 años en el ejercicio de la función pública el Partido de la Liberación Dominicana se convirtió en una maquinaria electoral, después de haber aprendido cómo ganar elecciones, receta que aprendió del Partido Reformista Social Cristiano, organización que hoy goza de un 2% del electorado dominicano. Sin embargo, la salida del poder de la organización morada de la estrella amarilla, no se puede vislumbrar como la muerte del enemigo político número 1 del Partido Revolucionario Moderno organización que hoy gobierna la República Dominicana, debido a que esta organización aún goza de un 32% del electorado dominicano y además de potenciales candidatos que se adecuan a los perfiles de renovación de esa organización.

El Partido Revolucionario Moderno, a sus 7 meses de gobierno, ha sabido manejar con bastante destreza la situación sanitaria en la que se encontraba el país a la salida del poder del ex presidente Danilo Medina Sánchez, pero debe de poner atención a varios ejes fundamentales que acarrea la organización, uno de ellos es que casi el total de sus miembros que presiden el Comité Ejecutivo Nacional hoy gozan de cargos en el tren gubernamental, por lo que han dejado a un costado a una militancia que desde el desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano acompañó a la fundación del Partido Revolucionario Moderno anteriormente conocido como Alianza Social Dominicana, esta militancia llevó a esta organización de la posición 15 en el 2016 en la boleta electoral a ocupar hoy la posición número 1, siendo esto un acontecimiento histórico que una organización tan joven se convirtiera en el partido mayoritario de la República Dominicana.

No obstante esa militancia que esperó pacientemente, desde la salida del poder del ex presidente Hipólito Mejía el 16 de agosto del 2004, a la fecha aún espera ese reconocimiento por parte de la nueva administración que gobierna los destinos de la República Dominicana, es debido precisar que no solo contamos con la presencia del Partido de la Liberación Dominicana en la oposición sino con la Fuerza del Pueblo, organización que preside el ex presidente Leonel Fernández Reyna, donde esta en nuestros días tiene a sus soldados en la administración pública al servicio de su máximo líder, por lo que el Partido Revolucionario Moderno, durante estos 4 años tendrá que tener mucho cuidado si decide seguir durmiendo con el enemigo o darle paso a la militancia que durante años acompañó todos los pasos que hizo posible el “Gobierno del Cambio”.

Concluimos esta tribuna con una frase del célebre Karl Liebknecht, el cual decía “El Enemigo Principal Está En Casa”.

Por Junior Pérez