El electropop de Bebe Rexha pone a bailar a Brasil en ‘The Town’

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Con un recital repleto de grandes éxitos internacionales, la estadounidense Bebe Rexha puso a bailar a los miles de brasileños que colmaron este domingo la segunda jornada del festival de música ‘The Town’, en la ciudad de São Paulo.

La cantante neoyorquina transformó en una enorme macrofiesta el escenario principal de esta cita creada por los organizadores de Rock in Río y que se estrena este año en el calendario musical brasileño.

Empezó a mil revoluciones con uno de sus temas más conocidos, «Me, Myself & I», que lanzó junto con el rapero G-Eazy, y siguió con «I’m a Mess», «Call on me», «Sacrifice» y «I Got You» para terminar de entrar en calor.

Sin bajar un segundo la intensidad, apostó enseguida por dos colaboraciones con el DJ francés David Guetta, «Say My Name» y «Hey Mama». Otros dos números uno que dieron la vuelta al mundo.

Con este último tema improvisó una suerte de concurso en el que invitó, primero a tres chicos y después a tres chicas del público, a bailar sobre el escenario con ella, en uno de los momentos más relajados y divertidos de la noche.

Transitó después para una fase más íntima que tuvo su punto más alto con «In the Name of Love», «una de sus canciones favoritas», según confesó a sus fanáticos.

Y concluyó su concierto entre los brazos del público y con una bandera brasileña interpretando uno de los temas que más ha sonado en las radios en el último año, también una colaboración con Guetta: «I’m Good (Blue)».

Por citar solo una cifra sobre su repercusión en el mundo del electropop: Bebe Rexha acumula más de 42 millones de escuchas mensuales en Spotify.

Y es que, además de tener su nombre escrito en grandes éxitos globales, la estadounidense, que comenzó a estudiar música con tan solo cuatro años de edad -hoy tiene 34- y tiene como mayores inspiraciones Lauryn Hill y Stevie Wonder, es compositora.

Dentro de esa faceta, ha trabajado con artistas como Rihanna, Selena Gomez y Eminem, entre otros.

El plato fuerte de la jornada de este domingo en ‘The Town’ será Bruno Mars, con el primero de los dos recitales que tiene previsto dar durante el festival -el segundo será el día 10 para bajar el telón de la cita-.

‘The Town’ espera medio millón de personas durante los cinco días de conciertos, que, después de este fin de semana, continuarán los días 7, 9 y 10 de este mes, en el Autódromo de Interlagos, sede del Gran Premio de Fórmula Uno de São Paulo.