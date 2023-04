El efecto mariposa

“El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo”

Proverbio Chino.

El efecto mariposa es una teoría del matemático y meteorólogo estadounidense Edward Lorenz quien, analizando las predicciones climatológicas en 1961 descubrió que, debido a un error de redondeo en los números, todo el sistema había comenzado a comportarse de una manera claramente impredecible.

Por tanto, muchas veces es imposible predecir los efectos colaterales procedentes de una ligera perturbación. Debido a que puede iniciar un proceso de amplificación, que termina generando consecuencias de inmensas proporciones. El efecto mariposa se manifiesta en la naturaleza y en nuestras vidas.

Un dolor en una muela sumerge todo el cuerpo en un estado de sufrimiento. Un pequeño error de un piloto, puede causar una devastadora catástrofe. En la actividad política, un líder conflictivo puede producir el estancamiento o destrucción de su partido.

Tenemos los ejemplos del PRD, el PLD y el PRSC, de ser las maquinarias políticas más grande del pais, por las luchas de intereses personales y grupales, terminaron convertidos en partidos bisagras. La debacle de esas organizaciones comenzó por la actitud de uno de sus lideres, que en vez de propiciar la conciliación promovió los conflictos.

Y es que, la guerra interna en los partidos por escalar, no conoce límites, se aplasta al compañero, quien ocupa una posición, que un allegado a la cúpula desea. Sufre una campaña de desprestigio, que incluye dar seguimiento a todos sus comentarios con los compañeros y en las redes sociales.

Algunos son tergiversados y amplificados para llevarlos al máximo líder y estrechar los vínculos. Una forma vil de hundir al otro para ganar puntos y escalar. Bajo la consigna, soy leal, el otro no, te protejo, el otro te ataca, soy tu amigo, el otro tu enemigo. Generando desprecios, que terminan en enemistades y fraccionamientos.

Es loable, reconocer las virtudes de un líder. ¿A quién no le gusta recibir un cumplido merecido? Pero, detrás de un regalito de cumpleaños y los halagos siempre hay un interés oculto, sobre todo cuando nos movemos en el fangoso terreno político.

Hay personas que, por falta de capacidad e iniciativa para aportar al crecimiento de su organización, se dedican adular el jefe para llegar a la cima. Después que logran el objetivo, comienzan a desplegar sus bajas pasiones y se convierten en verdugos de los lideres subalternos, que no son de su afecto.

Aplican los estatutos y normas de forma imparcial para favorecer a sus allegados y perjudicar a los demás. Usan su influencia para bloquear iniciativas sin importar que contribuyan al crecimiento de la organización.

En medio de una campaña electoral, el verdadero líder suma, no resta. Es tolerante, no promueve conflictos, busca la armonía. Es necesario frenar las actitudes compulsivas, que cultivan semillas de discordia, produciendo el éxodo de lideres valerosos que trabajan arduamente por su organización.

Quien se valora exige respeto a su dignidad, no permite maltratos, no acepta humillaciones. Está consciente, que los partidos políticos no son empresas privadas y su participación es voluntaria. No se siente atado, permanece mientras se valore su trabajo y no le cohíban sus opiniones.

POR: ELIAS SAMUEL ROSARIO MATA

El autor, es abogado reside en Panamá

