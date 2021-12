El dragón rojo asciende en Latinoamérica

El inminente crecimiento de la República Popular China en los últimos tiempos, ha sido algo inédito y sobre todo algo sorprendente para los grandes estudiosos de esa civilización. Una gran problemática que nos ha tomado a todos por sorpresa ante este ascenso es que en nuestra región latinoamericana se conoce muy poco sobre la historia de China y sus grandes épocas de prosperidad y avances tecnológicos, además de los gobernantes que han gobernado el gigante asiático en épocas anteriores los cuales la guiaron por senderos luminosos y prósperos que hoy son el reflejo de una planificación a corto y largo plazo.

Desde el punto de vista histórico, China se ha caracterizado por mantener una postura neutral ante los grandes cambios que va afrontando el mundo, pero no deja de ser un gran actor en el sistema internacional, donde cada día va tomando más fuerza principalmente en Latinoamérica. Desde el año 2018, muchos de los países latinoamericanos han roto sus relaciones bilaterales con la República de Taiwán, pasando así a reconocer el principio de una sola China; lo cual ha generado que cada vez más Taiwán pierda el reconocimiento por estas naciones que anteriormente le expresaron su lealtad y compromiso en no adaptarse a este principio impulsado por Beijing, donde el gigante asiático propugna que Taipéi es una provincia más del gigante asiático.

La muestra de estos acontecimientos se ven reflejados en los momentos más recientes, donde Nicaragua ha reconocido el principio de una sola China y con la futura apertura de su sede diplomática en Beijing y Managua, también en los próximos meses veremos a Tegucigalpa dar el mismo paso de formalizar las relaciones entre ambas naciones, por lo que se evidencia que Taiwán ya va alejándose internacionalmente quedándole solo el respaldo de Haití, Guatemala, Paraguay y Belice en nuestro continente, sin dejar de lado su gran amplitud en el continente africano, muestra de ello es la base militar que ya está en un gran avance en Guinea Ecuatorial , con el apoyo del Gobierno de los Obiang. Esto evidencia que el dragón rojo, va cada día más fortaleciéndose en esta época en la que el multilateralismo presenta una crisis del modelo bipolar entre Estados Unidos y China, dicha crisis va dejando los sabores amargos de malas decisiones por parte de Washington quien anteriormente subestimó el potencial que podía reflejar Beijing.

El próximo año 2022, todos veremos a una China con más fortaleza, proyección, planificación y sosteniendo grandes acuerdos bilaterales con diversas naciones, no solamente con Latinoamérica y el proceso de reconocimiento de su gran potencial, sino que también su moneda va a ir tomando un repunte muy fuerte que le permitirá en un futuro no muy lejano operar transacciones bilaterales con su moneda local. En conclusión, este análisis no es para difundir una ideología o una simpatía, sino que servirá para observar y analizar con detenimiento los grandes cambios que el mundo irá afrontando con la pérdida de la hegemonía por parte de los Estados Unidos y el afianzamiento del modelo de poder que va ilustrando china en todo el hemisferio planetario.

¡El dragón rojo no se detiene!

Por: Junior Pérez

