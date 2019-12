El Dr. Leonel Fernández y las Elecciones

El discurso que tenía el Dr. Leonel Fernández en los días inmediatamente anteriores e inmediatamente posteriores a la celebración de las primarias abiertas del PLD, simultáneas con las primarias cerradas del PRM, ambas celebradas el día 6 de octubre, ponía a cualquiera a pensar que él tenía un discurso nuevo y que pretendía asumir un cambio de actitud en la política en su accionar práctica.

Cualquiera pudo haber pensado que pretendía hacer reformas importantes en caso de que lograra colarse y ganar las elecciones. Sin embargo, se ha enfriado y ya no tiene un discurso que puede sembrarle expectativas a nadie de que él (el ex-presidente Fernández) puede sufrir una trasformación ideológica. La palabra ideología sigue teniendo vigencia, las ideologías no han muerto y el que así lo crea es un orate.

Como forma de conciencia social, la teoría neoliberal pareció arropar el escenario mundial, luego de mediados de la década de los 80 pero sobre todo en la de los 90, cuando la globalización neoliberal capitalista triunfó con la caída del socialismo en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el resto de países de Europa del Este junto con la aparición de la internet, la telefonía sin hilos y la generalización en el uso de la informática en negocios y oficinas.

Ciertamente que la consumación de los tratados de libre comercio todavía aparentemente no ha concluido, pese a la desgracia que representa para los países rezagados en el desarrollo como la República Dominicana y casi el resto de los latinoamericanos, los de Asia y Africa. Lo cierto es que las ideologías no han muerto, y aunque Bolsonaro y otros gobernantes neofascistas como él pretende decir que abrazan un supuesto libre comercio despojado ideologías, eso no existe.

El neoliberalismo, al cual se abrazó Leonel desde su primer gobierno y aún no parece que va a renunciar al mismo, es ideológico. Ahora bien, el marxismo como ideología no murió con la caída de los países de Europa del Este. Esa ideología no murió y ni ha muerto, porque muchos sujetos pensantes y que son actores sociales siguen creyendo en esa ideología y su práctica política no colide con esa forma de reflejar el mundo social y el mundo natural. El socialismo no murió en Cuba y sigue viviendo, pese a todas las dificultades que haya padecido el pueblo cubano, aislado con el bloqueo económico de los Estados Unidos.

Además, a todo esto hay que agregar que el socialismo real en Cuba donde sigue existiendo, al igual que en Vietnam y Corea del Norte, as1 como en otros países en que otrora existió, pese a ser una sociedad más igualitaria y más justa que la sociedad capitalista, ha cometido errores políticos graves y veniales. La caída en la URSS y en Europa del Este, ya que China no se puede considerar hoy día que sea un país socialista, se debió a grandes errores políticos. El distanciamiento entre el nivel de vida de los empresarios y el nivel de vida del resto de la población fue la expresión de esos errores.

Ahora, en estos momentos hay nuevas formas de conciencia social, las cuales deben ser integradas a la lucha por una sociedad más justa, por el ejemplo: la lucha por la equidad de los dos géneros de la especie humana y la lucha de los indígenas por salvar los ecosistemas. Se hace necesario que la mujer sea tratada con la misma dignidad que al hombre, debe tener los mismos derechos que el hombre, porque de no ser así no que vamos a tener una sociedad injusta y estamos contribuyendo al desorden, a una entropía social.

Sin equidad de los géneros la sociedad humana tiende a colapsar de la misma manera que sin los indios defendiendo la Amazonía el planeta y la sociedad humana colapsarían. Lo prioritario es luchar contra el modelo neoliberal, lo estratégico en estos momentos es destruir ese modelo y con el destruir la hegemonía del capital financiero en todo el mundo. Si Leonel quiere casarse con la gloria debería llevar como estandarte la bandera del discurso contra el neoliberalismo. Aparentemente él no tiene esas intenciones, no ha dado muestra de eso, pero él tiene la oportunidad.

De Leonel Fernández Reyna para poder esperar que combata el neoliberalismo, en caso de que volviera a ocupar el rol de jefe de Estado, habría que ver en él desde ahora un discurso que dé cuenta de que reniega de ese modelo. Para ello él tendría que prometer que en un gobierno que encabece se nacionalizarían o estatizarían los bancos privados, se expropiaría en favor del Estado dominicano toda la masa monetaria de los depositantes dominicanos en los paraísos fiscales, desaparecerían las AFP y las ARS y los activos de la Fundación Global Democracia y Desarrollo pasarían al Estado dominicano.

Sencillamente eso es lo que tendría que poner en su discurso el Dr. Fernández Reyna para dar cuenta de que es un político que vive para la política y no de que vive de la política, con lo que daría cuenta de que es un fiel discípulo e intérprete del bochismo.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

Anuncios

Relacionado