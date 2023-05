El Dotol Nastra revela pensó en retirarse de los medios tras caso de su hijo; pide orar por familia de Joshua

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y humorista Vincent Carmona Arias (El Dotol Nastra) reapareció este martes y reveló que en los últimos días, a raíz del problema que embarga a su hijo Wesly Vincent Carmona (El Dotolcito), hubo momentos muy difíciles en los que bajó su cabeza, llegando incluso a pensar en retirarse de los medios de comunicación.

“De hecho, Santiago (Alofoke) sabe que le dije que estaba decidido a hacer algún comunicado para poner una renuncia de Alofoke Radio, quitarme básicamente de los medios por cómo me sentía”, reveló El Dotol Nastra a través de su canal de YouTube.

Continuó diciendo que luego, orando y hablando con Dios, “y Santiago obviamente que se mantuvo muy cerca de mí”, logró levantar la cabeza “porque yo no le fallé a ustedes”.

“Yo no le fallé a mi familia, yo no le fallé a mí mismo, yo no les he fallado, porque fallarles a ustedes que me siguen es fallarle a mi familia, y yo prefiero morirme antes que fallarle a mi familia”, manifestó el padre de “El Dotolcito”, sobre quien la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó un año de prisión preventiva como medida de coerción tras estar implicado en la muerte de Joshua Omar Fernández.

En ese sentido, dijo que todo el que le conoce sabe que siempre ha pregonado que una de sus labores principales es hacer orgulloso de sí a su familia.

“Yo no les he fallado y por eso yo dije, porque yo tengo que tener la cabeza baja, yo no he hecho lo mal hecho, yo estoy en un año super bueno de mi vida, a mí me están pasando cosas maravillosas “, puntualizó El Dotol Nastra.

“No apoyo lo mal hecho”

Con respecto al proceso que pasa su hijo, Wesly Vicent Carmona (El Dotolcito), a quien le dictaron un año de prisión preventiva por su imputación en el hecho, El Dotol Nastra dijo que desde que se enteró de su vinculación en el caso lo entregó a las autoridades, porque no apoya lo mal hecho.

«Lo entregué, yo no soy un padre que apoya lo mal hecho, pero tampoco soy un padre que abandona a su hijo, pero yo les quiero decir a ustedes: permítanme ser padre, que ayude a mi hijo a levantarse de ese error que cometió», puntualizó.

De igual manera, dijo que felicita a la justicia por el trabajo realizado hasta el momento con respecto al caso y expresó que, pese al error, su pariente no deja de ser su hijo.

«Que la justicia haga su trabajo, aplaudo y felicito a la justicia», dijo. «Lo que sea que haya llevado a mi hijo hasta ahí, mi hijo no deja de ser mi hijo ni deja de llevar mi sangre», expresó.

Pide orar por familia de Joshua

Durante su trasmisión, el humorista aprovechó para agradecer a todo el que se ha solidarizado con su caso y aprovechó para pedir que sigan orando por la familia de Fernández, porque aunque su caso sea fuerte, el de los parientes de la víctima es mucho más difícil.

«Yo les doy las gracias a todas las personas de corazón que me han escrito dándome buenas vibras y que me han dicho que han orado por mí, pero yo les pido que, así como han orado por mí, oren por la familia de Joshua Omar Fernández, porque, a pesar de que mi familia tiene un dolor, el dolor de esa familia es peor, porque tienen una pérdida, y hay que orar por ellos para que puedan seguir adelante. Le mando un abrazo de corazón a esa familia», expresó.

Sobre el caso

Joshua Omar Fernández falleció de un disparo en la cabeza en medio de un atraco registrado en el parqueo de un centro de diversión del sector Naco del Distrito Nacional, el pasado 16 de abril.

Por el caso, están imputados, además de El Dotolcito, Alison de Jesús Pérez Mejía, alias Chiquito, de 27 años, a quien también le dictaron un año de prisión preventiva, y Luis Alberto Brito Troncoso, de 29 años, quien se entregó a las autoridades el pasado sábado tras permanecer prófugo por varios días. Para este miércoles 24 de mayo, el citado tribunal le conocerá medida de coerción.

