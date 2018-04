El dominicano Víctor Robles no tendrá que ser operado del codo izquierdo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.-El manager de los Nacionales, Dave Martínez, anunció que el prospecto dominicano Víctor Robles no tiene ningún desgarre en el codo izquierdo y por lo tanto no deberá ser operado.

“No hay desgarre”, el piloto. “Ha ido recuperando la fuerza, así que esperamos que regrese, aunque no hasta dentro de un par de meses. Todavía tiene por delante una recuperación larga, pero no tanto como pensábamos. La buena noticia es que no hay desgarre”.

Los Nacionales colocaron a Robles, de 20 años, en la lista de incapacitados retroactivo al martes pasado luego de que el outfielder se lesionase el codo tratando de hacer una atrapada lanzándose de cabeza jugando para Triple-A Syracuse. Inicialmente se pensaba que Robles podría perder hasta un año.

En 27 viajes al plato con los Nacionales el año pasado, Robles bateó .250 con un par de triples.

