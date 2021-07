El dominicano Marte anota las dos carreras de los Marlins

EL NUEVO DIARIO, MIAMI, EE.UU.- El guardabosques dominicano Starling Marte pisó dos veces la registradora y marcó el triunfo de los Marlins de Miami por 2-1 sobre los Dodgers de Los Ángeles.

En la parte baja del sexto episodio Marte llegó a la timbradora en error del parador en corto Gavin Lux con la primera carrera de Miami.

En el décimo episodio volvió a pisar la timbradora en un error del receptor Will Smith y selló el triunfo de los Marlins.

Dodgers lose to Marlins on walk-off as Starling Marte advances to third on a wild pitch and home on a throwing error pic.twitter.com/5nNR9KtQii

— Jomboy Media (@JomboyMedia) July 7, 2021