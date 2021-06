(VIDEO) El dominicano Cruz y Jeffers castigan con jonrones a los Marineros

EL NUEVO DIARIO, EEUU. – El bateador designado dominicano Nelson Cruz y el receptor Ryan Jeffers conectaron sendos cuadrangulares para los Mellizos de Minnesota, que derrotaron 7-2 a los Marineros de Seattle., informaron este jueves medios deportivos.

Cruz (14) pegó de vuelta completa en la quinta entrada, llevando a dos corredores por delante.

El dominicano encontró los lanzamientos del abridor Justus Sheffield y le botó la pelota del campo cuando no había outs en la entrada. Jeffers (4) también pegó de vuelta completa en el quinto episodio.

Nelson Cruz is going to be hitting dingers until he’s 50 pic.twitter.com/nkrqXdva25

— Baseball Quotes (@BaseballQuotes1) June 17, 2021