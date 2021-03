El dominicano Cordero se dice frustrado por dar positivo al coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS.- El guardabosques dominicano de los Medias Rojas de Boston Franchy Cordero dijo sentirse frustrado por haber dado positivo al coronavirus, lo cual podría retrasar su inicio en el campeonato de las Grandes Ligas.

Dijo que creció admirando a los peloteros de la generación de su compatriota David Ortiz, cuando los Medias Rojas ganaron el título de la Serie Mundial 2004.

“Crecí como un gran fan de Ortiz. Manny Ramírez, Pedro Martínez, esos son tipos que realmente me gustaba ver cuando era niño. Siempre fue divertido poder ver todos los campeonatos que se ganaron en mi juventud”, dijo Cordero a través de una teleconferencia.

Agregó que unirse al equipo que siempre ha admirado, fue un orgullo, por lo que ahora se encuentra desilusionado porque quizá no pueda iniciar el campeonato, debido a su positivo por covid-19.

“Estoy muy emocionado por la oportunidad que tengo aquí”, dijo Cordero, quien estaba en un acuerdo que envió a Andrew Benintendi a los Reales de Kansas City.

“De hecho, poder ponerme este uniforme y poder jugar en ese campo es un sueño hecho realidad”, agregó.

Cordero tiene promedio de bateo de .236 con 12 jonrones y 36 carreras impulsadas en 95 juegos, pasando más tiempo en la lista de lesionados con problemas en el codo derecho, antebrazo, muñeca y mano que en una lista activa de Grandes Ligas.

“No he estado en el campo lo suficiente. No he podido armar una temporada completa”, dijo Cordero. “Espero que la gente vea al verdadero Franchy Cordero este año”.

Pero ese objetivo tuvo un revés cuando Cordero dio positivo al covid-19 antes de abordar un avión para el entrenamiento de primavera.

Aunque dijo que todavía esperaba estar listo para el Día Inaugural, el piloto Alex Cora parecía menos optimista.

“Siempre hay una oportunidad”, dijo Cora. “Pero debemos tener mucho cuidado con la forma en que lo presionamos porque su salud es más importante que estar en la alineación del día inaugural”.

Cordero dijo que nunca tuvo ningún síntoma de covid-19, pero el tiempo en aislamiento retrasó sus preparativos.

Después de reportarse al complejo del equipo en Fort Myers, Florida, esta semana, ha estado trabajando en su movilidad y manteniendo sus músculos relajados.

Cora dijo que Cordero está atrasado en su trabajo cardiovascular, pero por lo demás se ve bien.

“Honestamente, desde mi punto de vista, pensé que iba a estar más atrasado, pero ese no fue el caso”, dijo el técnico. “Parece que no perdió demasiado físicamente. Es tan buen atleta”.

Cordero, quien bateó en un juego simulado el sábado, podría ingresar a un juego regular de entrenamiento de primavera como bateador designado la semana que viene.