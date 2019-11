El dominicano Báez quiere participar en la formación de jugadores en su país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MANRESA, BARCELONA.- El dominicano Eulis Báez (Santo Domingo, 1982), jugador del Baxi Manresa, asegura en una entrevista con EFE que se siente “muy bien físicamente” y que “aún no ha llegado el momento” de retirarse, aunque cuando lo haga le gustaría implicarse en la formación de jóvenes jugadores en su país.

Ahora, Baez se ha instalado en la fría Manresa, a una hora de Barcelona. Con 37 años es uno de los jugadores más veteranos de la Liga Endesa y sigue pensando en clave baloncestista.

“Mira, cuando llegué a Gran Canaria con 30 años pensé que me retiraría a los 36. Pero me sigo encontrando bien físicamente. Cuando vea que los jóvenes pasan por mi lado y no les puedo alcanzar, entonces me retiraré”, comenta sonriente.

Precisamente en Gran Canaria jugó sus mejores años como profesional. Pero todo empezó mucho antes. Eulis Báez se formó en Rafael Barias de Santo Domingo, donde además ganó el campeonato nacional.

Después de jugar en otros clubes de la liga dominicana de baloncesto como el Club Calero, Los Leones de Santo Domingo o los Indios de San Francisco, Báez se fue a jugar al baloncesto universitario norte americano.

Allí tuvo la opción de dar el salto a la NBA, pero finalmente no se produjo: “Los entrenadores me decían que tenía el físico para jugar en la NBA, pero no tenía tiro exterior. Entonces decidí que quería jugar en Europa, concretamente en la ACB”.

Su objetivo de llegar a la ACB estuvo motivado por un jugador, Rudy Fernández. “A Rudy le conocí en un training camp de los Estados Unidos, entonces me invitó a ver un partido del Joventut, cuando él aún jugaba en Badalona. Y fue en ese partido cuando me dije a mi mismo: ‘Yo quiero jugar en esa liga’”, aseguró.

Ese propósito se cumplió cuando debutó en 2009 con el CB Valladolid. Pero su primer club en España fue el Akasvayu Vic en LEB Plata, la tercera categoría del baloncesto español. Eulis fue uno de los jugadores clave para que el Vic subiera a LEB Oro, la segunda categoría.

“En Vic me sentía dueño y señor del club y la ciudad. Pero llegó el momento que quería dar un paso más. Fue una cuestión de ambición”, comentó. Dicho y hecho, cuatro años más tarde, Eulis debutaba en ACB y los éxitos fueron en aumento.

Después de pasar por el Joventut de Badalona, Eulis llegó con 30 años al Gran Canaria, seguramente en su mejor etapa profesional. “En Gran Canaria estuve siete años y fueron los mejores. Allí realmente conecté mucho con la afición porque son gente parecida a la dominicana, gente muy alegre. Realmente me sentía como un líder en el vestuario”, recuerda.

Esa figura de mentor que sigue desarrollando a día de hoy en Manresa y en todos los clubes en los que ha estado. “No es que yo me considere ahora un mentor, es que forma parte de mi personalidad. Cuando era joven, en Vic por ejemplo, ya me gustaba hablar con mis compañeros, aconsejarles y de más, ha sido siempre mi personalidad”, comenta.

Si algo tiene claro Eulis Báez es que no quiere separarse de este deporte. Su carácter y personalidad le han llevado a ser un jugador con grandes dotes de liderazgo. En ese sentido y una vez se retire, le gustaría ser entrenador.

“Es algo que se me ha metido en la cabeza desde hace tiempo, quiero ser entrenador. Especialmente me gustaría estar vinculado a nivel de selección, con mi país la República Dominicana. Quiero ayudar a los jóvenes y seguir aprendiendo del baloncesto desde otra posición”, desvela.

Volver al baloncesto de su país es algo que el jugador nunca descarta. “Ahora mismo quiero seguir compitiendo al máximo nivel hasta que pueda físicamente. Después ya veré si vuelvo a Dominicana”, aseguró.

Báez comenta que el baloncesto allí es muy físico. “La gente de mi país me habla mucho por las redes pidiéndome que vuelva y la verdad es que estoy muy agradecido a la fanaticada dominicana. Quiero que sepan que nunca les olvidaré y que cuando me retiré seguiré ayudando en lo que pueda al baloncesto de mi país”, insistió.

Y hablando de ayudar, Eulis Báez está decidiendo en estos momentos si participa en el Torneo Preolímpico para los Juegos de Tokio 2020.

“Aun no lo he decidido, creo que tengo que descansar y pensar en mi físico. Pero realmente aun no he tomado una decisión. Espero decidir algo antes de terminar el año”, indicó-

Eulis Báez asegura que a nivel de selección su momento “ya ha pasado” y es el momento de pensar en su familia y en su físico, pero no cierra puertas.

