El doctor Cruz Jiminián dice que no es momento para celebrar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El reconocido médico Félix Antonio Cruz Jiminián dijo ayer que, en su condición de profesional de la salud que ha llevado la voz cantante contra el covid, no ve correcto que se hagan celebraciones en estos momentos, cuando la pandemia amenaza con resurgir de nuevo.

El galeno agradeció a la Federación de Juntas de Vecinos de Cristo Rey, a la Casa de la Cultura Tony Estrella, a los dirigentes comunitarios y a los moradores de esa barriada capitaleña por el evento que tenían programado para festejarle, el pasado 19 de noviembre, día de su cumpleaños, en el parque que lleva su mismo nombre.

“Por favor, les pido que me disculpen, pero no puedo permitir que se hagan actividades en este preciso momento. Gracias del alma a todas las entidades y a los habitantes de Cristo Rey, para mí es el mejor cumpleaños, pues con ese gesto ya me han reconocido. No podemos reunir gente en el parque porque eso está prohibido y no solo por eso, sino porque yo tengo que ser un estímulo para que se controle este virus”, expresó.

El doctor Cruz Jiminián permaneció 13 días ingresado en el Hospital General Plaza de la Salud, donde se debatió entre la vida y la muerte debido al covid.

Desde que se conoció la información de su ingreso hospitalario, cientos de personas se unieron en oración por la recuperación de su salud, lo que muchos califican como un “milagro” que esté vivo.-