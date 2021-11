El DJ y productor musical Holmess llega a RD desde Italia enamorado del talento urbano dominicano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMNGO. – Luis Chonati Romo, mejor conocido como Holmess, llega a la República Dominicana desde Italia, para dar a conocer su trabajo dentro de la industria musical.

Holmess tiene un gran interés en grabar dembow dominicano y hacer música con todos los talentos del género musical del momento, por este motivo ha llegado a nuestra isla de la mano del joven empresario y representante artístico Rafael Pérez.

Desde muy joven descubrió su pasión por el arte, específicamente la música, tanto en la mezcla como en la producción musical. Su padre, amante y entusiasta de la música clásica, fue una gran influencia para despertar el talento que hoy viene desarrollando.

“Conozco a muchos dominicanos urbanos, de los cuales he trabajado con algunos, pero necesitaba estar aquí, en esta bella isla, y empaparme mejor de todo el talento que tiene dominicana en materia de música urbana, específicamente del dembow, no solo porque es uno de los ritmos más populares a nivel mundial, sino porque en verdad me gusta y como creador de música necesito inyectarme directamente de su cultura”, comentó Holmess.

Sobre el logro recién del intérprete urbano El Alfa en el Madison Square Garden, comentó: “Me da mucha felicidad que él logrará tan envidiable éxito, todos soñamos con el éxito, y llegar a grandes escenarios, y el Madison Square Garden siempre será un anhelo para todos los músicos, me da mucha alegría por los dominicanos, por el género urbano y sobre todo el dembow’’.

En el 2020 comenzó a producir música muy innovadora con estilo dominicano y puertorriqueño, dembow y reggaeton. Su primer sencillo fue lanzado en mayo de ese año (en plena pandemia) titulado “Ragazza Dembow ” con la colaboración de los reconocidos Kiko El Crazy, Elilluminari y B Life.

En menos de cuatro meses lanzó su segundo single, “Pegala”, con la colaboración de El Fother y los españoles Elilluminari y Young Vene.

El 9 de abril del 2021, Holmess lanzó un single de un género completamente nuevo: una trap romántica “LLUVIA CAYENDO” junto a los artistas Jay Romero, Hibridd (México), Martha Heredia (República Dominicana) y R1 la Esencia (Florida). Su más reciente sencillo, lanzado en octubre de este año es “BELLA” junto a Elilluminari .

Hoy en día es uno de los productores y DJ más influyentes de Italia.

Un poco más sobre Holmess:

Holmess nació en Perú, pero en el 2001 se trasladó junto a su familia a Italia, concretamente a Rávena. Más tarde decidió que quería estudiar producción musical en el SAE de Milán. Tras cursar un año de SAE, completó sus estudios en la Academia Nacional de Cine con la especialidad de Producción Musical.

En 2010 empezó a actuar en los establecimientos de la costa adriática tocando música electrónica afro. Un año después se convirtió en el DJ del año durante su estancia en la discoteca “Le indie” de Cervia. En 2016 viajó a Estocolmo, tocando en las mayores discotecas latinas de toda la zona. En 2017 volvió a Italia como “residente” en la discoteca Onyx y desde ese momento ha sido invitado a las principales discotecas de muchas ciudades europeas llevando su mágico ritmo entre España, Croacia, Alemania, República Checa, Bulgaria y Suecia, esta última se convirtió en su centro operativo.

Hoy en día como DJ, es uno de los embajadores de la música urbana latina en todas las discotecas europeas, enfocado en lograr que muchos dominicanos y dominicanas lleguen con su música a través del dembow a tierras Italianas y el resto de Europa.

