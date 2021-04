El divorcio y sus efectos sobre el patrimonio

Una de las preocupaciones más frecuentes en relación a los casos de familia, es en lo relativo al patrimonio común que tienen los esposos. Muchas son las interrogantes planteadas cuando se nada en las turbulentas aguas de la separación ¿Cómo puedo proteger el patrimonio ante una demanda de divorcio? ¿Me corresponde la mitad de todos los bienes? ¿Cómo puede afectar a mi empresa un proceso de divorcio?. Es por eso que en este artículo daremos respuesta a esas interrogantes y explicaremos la importancia de planificar y abordar de forma responsable la forma en que serán manejadas las finanzas dentro de una relación matrimonial. Resulta que conforme al código civil dominicano y la ley 659 sobre actos del estado civil, cuando se contrae matrimonio sin un acuerdo previo (acuerdo pre nupcial), a las finanzas matrimoniales de los futuros esposos se les impone el régimen de comunidad legal de bienes.

Los bienes de la comunidad son aquellos bienes muebles e inmuebles adquiridos durante el matrimonio, los bienes inmuebles adquiridos antes del matrimonio no entran en la comunidad. La respuesta a la pregunta de ¿Cómo proteger los bienes ante un proceso de divorcio? es si no se hizo un acuerdo pre -nupcial eligiendo el régimen de separación de bienes u otro régimen acordado por los esposos, no tiene forma lícita de evadir los efectos del régimen de la comunidad, cuyo efecto es dividir la masa de bienes comunes en 50% para cada uno de los esposos incluyendo las deudas en esa operación matemática de distribución. Los acuerdos pre-matrimoniales son acuerdos firmados por los futuros contrayentes donde se regularan las relaciones familiares, económicas y patrimoniales de su matrimonio o convivencia de pareja de hecho. El efecto más relevante de un acuerdo pre matrimonial es que al momento de un divorcio las partes se acogen a lo ya pactado en ese acuerdo sin mayores inconvenientes ni conflictos legales. El mismo debe ser redactado ante notario público y conlleva una serie de requisitos legales que deben ser llevados a cabo por un profesional del derecho experto en la materia.

Dicho documento deberá ser presentado finalmente ante el oficial del estado civil previo al matrimonio, a fin de que se haga constar en el libro de registro matrimonial el Régimen matrimonial elegido por los futuros esposos. En la mayoría de los casos las parejas no realizan ese convenio previo al matrimonio o son mal asesorados y lo hacen de manera incorrecta; es entonces por lo que muchos matrimonios entienden estar casados bajo el régimen de separación de bienes, pero si no han agotado el procedimiento adecuado, pudieran estar casados bajo el “Régimen de Comunidad Legal de Bienes”.

En relación a ¿Cómo puede afectar a mi empresa un proceso de divorcio? es bueno aclarar que a diferencia de la masa común de bienes que incluye cuentas bancarias, deudas de tarjetas de crédito, vehículos, e inmuebles. Las empresas legalmente constituidas no entran en esa masa común de forma directa, sino por medio de los beneficios o salarios que pueda devengar cada uno de los esposos, debido a que tienen su propio régimen de protección y regulación por medio de la ley 479-08 y sus modificaciones.

La recomendación es que en una relación de pareja el tema de las finanzas debe ser siempre abordado con respeto, confianza y seguridad sin temor de que sean aclaradas todas las dudas y condiciones sabiendo que además del enamoramiento que encierra una relación, el matrimonio es un contrato con la persona con quien planeamos compartir el resto de la vida y formar una familia.

Lic. Katherine Matos

www.matosmateo.com