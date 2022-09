El divorcio y lo que debemos comunicar a nuestros hijos

Una de las razones que los padres invocan para dejar de explicar a sus hijos los motivos de un divorcio es la siguiente: “Está muy pequeño(a) para comprender”. Y, en efecto, si nos detenemos en las complicadas situaciones que, finalmente, conducen al divorcio, nos puede parecer razonable permanecer en silencio. Además, se cree –apoyándose en el sentido común- que es mejor dejar ese tema tranquilo para que los hijos no sufran innecesariamente.

Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, el problema es más complejo de lo que aparenta. No se trata simplemente de reducir la cuota de dolor al menor. En realidad lo que ocurre es que el niño experimenta una gran angustia cuando lo separan de uno de sus padres sin una explicación.

Más aún, muchos menores experimentan intensos sentimientos de culpa porque llegan a creer que ellos fueron los responsables del divorcio. Pero, incluso si esto no llega a ocurrir, es decir, si el niño no llega a sentir culpa por la separación de sus padres, es necesario tener en cuenta que el niño puede tener la experiencia de que esa pareja que constituye el soporte de su vida se puede disolver sin un motivo claro y evidente, lo que podría ser una fuente de angustia a la hora de formar su pareja en el futuro.

Ahora bien, ¿qué sentido tiene esta comunicación si el niño no tiene edad para comprender? La respuesta a esta pregunta es la siguiente: “Lo importante no es que el niño entienda sino que registre, que oiga decir lo que ha ocurrido, incluso cuando cada uno de los progenitores dé una versión diferente”.

Los niños siempre deben registrar las palabras del adulto antes de que su cerebro las pueda procesar y comprender. La comunicación clara de los motivos del divorcio, de la verdad concerniente a la separación de esos dos seres tan importantes en su vida, aporta un discurso que servirá como una garantía para la seguridad personal futura.

No existe una edad conveniente para comunicar la verdad al niño. Siempre debe decírsele de tal modo que suscite en el pequeño la confianza necesaria para expresar sus dudas. De ese modo el niño crecerá con la seguridad de que él no está involucrado en la separación; de que el divorcio concierne a sus padres y no a la relación de cada uno de ellos con él; y, lo que es más importante, que él no tiene porqué repetir la historia, en razón a que la comunicación que se la ha dado, cargada de autenticidad y sin rodeos, lo libera de tener que repetir esa experiencia.

Por: Dr. Huberto Bogaert García

