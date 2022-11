El divorcio, repercusión y manejo

Las estadísticas indican un incremento alarmante de las separaciones, aun sin tener en cuenta su alta incidencia en las parejas que conviven en uniones libres, sin formalizar el matrimonio. El incremento del divorcio es motivo de preocupación y debe conllevar un esfuerzo interdisciplinario que permita tomar medidas avaladas científicamente. No se trata de un problema exclusivamente nacional, afecta a toda la sociedad occidental.

Se han dado diferentes explicaciones. Algunos han indicado como factor determinante el individualismo característico de la sociedad moderna. La sociedad dominicana ha dado pasos definitivos en ese sentido. Como país en vías de desarrollo, poseemos una estructura social de transición. Carecemos del desarrollo económico propio de una sociedad capitalista, pero tampoco constituimos una sociedad tradicional. Los diferentes segmentos de nuestra población participan en forma variable de la influencia de la modernidad.

En la medida en que la sociedad cambia, se modifican los valores que orientan el intercambio social y familiar. De una comunidad cálida, con sus grupos de vecinos, pasamos a un mundo cambiante, integrado por una multitud de individuos anónimos, en los que predomina el racionalismo y el contrato interesado. Todo eso conlleva incomunicación y la inadecuación progresiva del modelo tradicional del matrimonio. El vínculo matrimonial resulta cada vez más frágil, porque las expectativas mutuas de los cónyuges están cada día más sujetas a las variaciones de su medio ambiente. En ese sentido, el incremento de la penetración cultural juega un papel fundamental.

Las parejas que viven el matrimonio con problemas significativos, las parejas disfuncionales, suelen presentar problemas de comunicación, menos independencia para llevar a cabo sus funciones respectivas, problemas sexuales, un mayor nivel de violencia en las relaciones, dificultades para ponerse de acuerdo y para compartir diversiones. Las parejas con conflictos serios suelen presentar fronteras rígidas o demasiado flexibles. Muestran divergencias significativas en relación a la crianza de los hijos y con respecto al manejo de los ingresos económicos. Dentro del sistema familiar, las reglas que rigen la comunicación son confusas o arbitrarias.

El psicólogo clínico trata de crear las condiciones para que la familia cambie sus patrones de comunicación y organice su convivencia sobre la base de reglas bien definidas. Ahora bien, en aquellos casos en los que el divorcio es inevitable, el psicólogo procura que los padres tengan una separación lo más sana posible, que garantice a los hijos el soporte material y afectivo necesario para su desarrollo personal.

El divorcio repercute en los miembros de la pareja y en los hijos, porque supone un cambio de vida a nivel social, personal y económico. Con frecuencia provoca sentimientos de culpa y de fracaso, lo que genera tensión. Los hijos de padres divorciados pueden ser afectados por el sentimiento de abandono de la madre o experimentar un cierto aislamiento cuando el divorcio es objeto de rechazo social. Sin embargo, conviene tener en cuenta que si los padres que se divorcian logran mantener una comunicación adecuada, respeto y cierta confianza mutua, el proceso del divorcio no tiene por qué tener repercusiones patológicas en los hijos ni en los padres.

Una razón que los padres invocan para evitar explicar a sus hijos los motivos del divorcio es la siguiente: “Está muy pequeño(a) para comprender”. Y, en efecto, si nos detenemos en las complicadas situaciones que, finalmente, conducen al divorcio, nos puede parecer razonable permanecer en silencio. Además, se cree, apoyándose en el sentido común, que es mejor evitar el tema para que los hijos no sufran innecesariamente.

Sin embargo, desde el punto de vista psicológico el problema es más complejo. No se trata simplemente de reducir la cuota de dolor al menor. En realidad, el niño suele experimentar angustia cuando lo separan de uno de sus padres sin una explicación. Más aun, muchos menores padecen intensos sentimientos de culpa cuando se creen los responsables del divorcio. Pero incluso si esto no llega a ocurrir, es decir, si el niño no llega a sentir culpa por la separación de sus padres, él puede experimentar inseguridad por el hecho de que esa pareja, que constituyó el soporte de su vida, se disolvió sin un motivo claro y evidente; y esa experiencia puede convertirse en una fuente de angustia a la hora de él constituir su pareja en el futuro.

Ahora bien, ¿qué sentido tiene la comunicación de los motivos del divorcio si el niño no tiene dad para comprender? La respuesta a esta pregunta es la siguiente: Lo importante no es que el niño comprenda sino que registre; que oiga decir lo que ha ocurrido, incluso cuando cada uno de los progenitores dé una versión diferente. Los niños siempre deben registrar las palabras del adulto antes de que su cerebro las pueda procesar y comprender. La comunicación clara de los motivos del divorcio, de la verdad concerniente a la separación de esos dos seres tan importantes en su vida, favorecerá su salud mental.

No existe una edad conveniente para comunicar la verdad al niño; y siempre deberá ocurrir de tal modo que suscite en el pequeño la confianza necesaria para expresar sus dudas. De ese modo, el niño crecerá con la seguridad de que él no está involucrado en la separación; de que el divorcio concierne a sus padres y no a la relación de cada uno de ellos con él; y, lo que es más importante, se evitará que él tienda a repetir la historia, ya que la comunicación efectuada, cargada de autenticidad y sin rodeos, impedirá que la experiencia parental sea repetida como un destino inevitable.

Por: Dr. Huberto Bogaert García

