El discurso de Asjana le favorece mucho

No puedo observar mucho el panorama electoral uasdiano ya que no soy profesor activo, pero sobre todo en estos tiempos de pandemia en que hay que cuidarse de la COVID-19 más que ponerse tres vacunas o más, ya que no hay mucha certidumbre con los resultados de la vacunación, pero si puedo opinar algo de lo que está pasando, porque puedo leer y ver los chats por WhatsApp que promueven algunos profesores que son partidarios de uno u otro de los candidatos a rector.

En realidad, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, comunidad a la que estoy orgulloso de pertenecer, en los actuales momentos aspiran tres candidatos al cargo de rector: Editrudis Beltrán, Jorge Asjana David y Pablo Valdez, pero de los tres los que están más activos en la campana son el Dr. Jorge Asjana David y el Maestro Editrudis Beltrán. No luce estar muy activo en la campaña el Dr. Pablo Valdez, actual vicerrector administrativo. Muy activos están como dije los dos primeros porque se nota una avalancha de profesores y/o empleados militantemente apoyando tanto a Asjana como a Beltrán, pero en el caso del primero se nota incluso el apoyo de algunos grupos estudiantiles que tienen un mínimo de votantes en los claustros de elecciones de autoridades. Aquí uno debe hacerse la siguiente pregunta: ¿Valió la pena aquel claustro estatutario en la gestión de Miguel Rosado que casi eliminó la participación estudiantil? Aunque no quiero que se interprete que le quiero menear los huesos a Miguel Rosado, yo creo que fue una de las decisiones más infaustas que jamás se haya tomado en la UASD; soy partidario de que haya una participación de los estudiantes en los organismos de cogobierno, si no del 33 %, por lo menos de un 20%, porque la universidad es lo que es y no debe cambiarse en su esencia, desde sus inicios fue vista en Occidente como una comunidad de estudiantes, desde los tiempos de la Baja Edad Media.

Me parece muy bien que los grupos estudiantiles, como me he enterado que lo ha hecho el FEFLAS y está en vía de hacerlo el FELABEL con Asjana, se acerquen a los candidatos y creo que debería contemplarse en un futuro que los estudiantes tengan una mayor representatividad, sobre todos los estudiantes que tienen índice académico bueno y participen en los debates relevantes de la academia. Por otra Parte, he leído algunas informaciones que se han publicado en la que Asjana da cuenta de que en su gestión se tomaría en cuenta lo que las comunidades en las distintas localidades manifiesten que necesiten, a la hora de abrir programas (carreras), en lo que no he visto al candidato Editrudis, no sé si lo ha hecho, pero no me parece que lo haya hecho. Bueno en lo referente a tomar en cuenta a las comunidades para abrir programas o carreras, Asjana plantea que su gestión si gana y de hacer lo que dice sería algo parecida a lo que fue la gestión de Guarocuya en 1976-1978.

Una ventaja que tienen el Dr. Asjana y parte de su equipo es la relevancia que tiene la Facultad de Ciencias de la Salud, aunque la Facultad de Ciencias también tiene su relevancia porque provee de los servicios de las ciencias básicas, pero a diferencia de Ciencias de la Salud, las carreras que ofrece la Facultad de Ciencias no son tan demandadas en el mercado, con la excepción de la informática. Sabemos que la UASD no debe orientarse solo por la demanda del mercado, al ser universidad del Estado, sino que debe mantener abiertas carreras que en otras universidades no se ofertan porque no tienen demanda y estas últimas tienen una filosofía y política distintas.

En tal sentido, además de mantener abiertas importantes carreras que tienen una alta demanda, aunque profesionales prestigiosos y son tan necesarios y con urgencia como los médicos de Salud pública cobrando salarios tan bajos, son tan necesarios para proteger la salud de los ciudadanos, hay que mantener abiertas carreras que pocos estudiantes las cursan porque son necesarios los profesionales para el Estado; la UASD, como universidad del Estado, debe promover y mantener abiertas carreras del saber artístico y también la escuela de filosofía, al igual que las carreras de ciencias (química, Física y biología, sobre todo esta última como herramienta básica en la protección del medio ambiente y cimiento de las ciencias de la salud) y los idiomas extranjeros, aunque se inscriban muy pocos estudiantes en ellas. Sobre eso creo que la candidata a la vicerrectoría docente, la Dra. Rosel Fernandez, se pronunció y creo que lo que digo coincide con lo planteado por ella. La Facultad de Ciencias de la Salud tiene una relevancia para cualquier universidad, pero sobre todo la universidad del Estado, porque está en juego la salud de millones de sujetos sociales, con la crisis ecológica planetaria, al problema de la zoonosis hay prestarle mucha atención y esto no termina con el fin del coronavirus.

Lo que no debe La Universidad estar promoviendo tanto es el incentivo a la investigación por las expectativas de derecho de patentes o derecho de autor, ante un descubrimiento o invento, el cual implique un aporte a la ciencia o la eclosión de una nueva tecnología o innovación. Más bien, debería seguirse el ejemplo de Jonás Salk, luego de haber descubierto una vacuna para prevenir la poliomielitis, cuando se le preguntó: ¿A quién le pertenece el derecho de patente? El respondió que a toda la población del planeta. No es que no se acepten galardones, cobro de derechos o premios, pero el científico debe ver la búsqueda del conocimiento como un fin en sí mismo y esa mística es la que debe imperar en la universidad del Estado, no la mística del lucro como un afán. Albert Einstein fue otro ejemplo del hombre que persigue el conocimiento como un fin en sí mismo. Yo no sé si estaré en lo cierto, pero creo que abriendo centros regionales en todos los pueblos pequeños no se contribuye con la calidad del egresado, porque carreras que requieren de buenos laboratorios difícilmente podrán tenerlos en cada pueblo, siendo un país pobre, pero además apenas tenemos poco más de 48,000 km2 y poco más de 30,000 kilómetros longitudinales de caminos y carreteras.

Esperemos que el futuro de La Universidad sea promisorio y que el ganador reciba sin arrogancia el reconocimiento del triunfo y el perdedor no se deprima y acepte con humildad que perdió, para el bienestar de la UASD. A los dos candidatos que lucen más activos les dedico estas letras que son estribillo de una canción que es clásica, pero que casi no se oye:

Dos corazones heridos

Puestos en una balanza

Uno pide justicia

El otro pide Venganza

Y el corazón más herido

Solo con llorar descansa.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

