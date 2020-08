El discurso creativo y optimista de la coronación de Jirán

Tras los saludos protocolares desde Atila hasta a Ludovico el loco, Jirán reverencia a los caídos por la peste, con un minuto de silencio después de muchos años de intensa bulla. El fantasma de la crisis se sentía en la ceremonia. Conmemorar la restauración no tiene gracia, toda vez que de seguro hoy tenemos más invasores haitianos que los extranjeros intrusos en la era de la anexión y ese debió ser tema de la coronación. Una arenga repleta de fantásticas villas y castillas, muy buena prosa poética, eminente retórica, Jirán es buen orador. Admiramos sus palabras motivacionales y de aliento.

Los dichos exaltan las necesidades de reformas urgentes, evidentemente el hombre desea cambiar el libreto gubernativo. Covid fue sujeto del discurso y se prometió vacuna para todos, mismo universalizar la sanidad. Esa arenga luce muy optimista, eco del clamor popular y reverberación de las sugerencias mediáticas. Ofertar una autoruta de dos horas Santo Domingo Puerto Plata es una quimera y un exceso de demagogia, no somos locos para creerlo. Sinergia con los poderes fácticos es encomiable. Lo de las bananas habría que verlo, La Cruz de Manzanillo es un elefante blanco de dudosa viabilidad.

Agradecemos la expresión de gratitud a la diáspora y no comprendemos la hostilidad con la diplomacia regente, no es táctico atacar a los de cuello blanco, estos dicen marineros somos y el mar andamos. El discurso luce lleno de encono contra el estado actual de todas las cosas. Me opongo a lo que sea, fuera el que esté y abajo el que suba es una consigna manida. Exalta los vínculos con el vecino tribal en tanto omite agua, luz, desayuno, comida y cena.

Oí trabalenguas para la educación y una retahíla de partidas inauditas. Capacitar una nación primitiva, sin agua, sin luz, sin acceso a la red, es una fábula más, máxime en medio de una peste desenfrenada que no se mitiga hablando pendejadas con desparpajo. Y los cuartos dónde están?, nuestro estado de arte ni recursos dan para tantas villas y castillas, en RD la conectividad universal es imposible.

Exaltar la linealidad de la ley, la justicia y la democracia es la mejor manera de invocar la alineación de los astros, Jirán el fenicio es mago. Una nación en el salvajismo y la barbarie es difícil que viva en paz. La omisión en sus palabras de la minería de datos de la socialdemocracia fue una cualidad muy estimada de la coronación de Jirán, la plebe debe sacarle punta a ese sabio lápiz. Anunciar la designación de dos verdugas de peinado rebelde o despeinadas, me recuerdan los días aciagos de Luís Terror, de seguro vienen con el código de Hammurabi y la ley del talión.

Estas desde ya hablan de rencores, sentimientos miserables en forma irónica. Se les aplaude por anunciar sancionar a los violadores con la independencia de los códigos. Desde ya las bocinas le dan funda a los salientes, el vulgo quiere ver sangre, esperemos la lidia en la arena de los estrados. Eso lo aplaude hasta la plebe que de eso no sabe nada. Jirán dice iniciar su era con la linterna de Diógenes, pero en las manos de dos Pilatas consumadas ammurabitas y taliónicas. Eso de no engañar a nadie es imposible y los inconformes son mayoría siempre.

El discurso fue corto y moderado, pero las omisiones insinúan un largo contenido de la ruta del endeudamiento. Reactivar el campo es una tarea titánica y anunciarlo es un gesto muy valiente. Anunciar viviendas y empleos para la plebe es un gran aliento. Ser veedor de los servicios y promesas es un deber de todos. RD vive hoy a merced de factores externos y naturales incontrolables por la nación. Ignoramos la fuente de los recursos, mientras admiramos la creatividad y optimismo de Jirán en su coronación.

Por Edgar Marcano