El discurso académico desde la óptica de del doctor García Molina (1/2)

En una conferencia virtual presentada por el doctor Bartolo García Molina, sobre el discurso académico, la cual fue ofrecida a los estudiantes y profesores de la Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español, que se imparte en el Centro Universitario del Atlántico, órgano apéndice de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) con asiento en Puerto Plata, el lingüista y catedrático universitario expuso el origen del concepto géneros discursivos; justificó la existencia de un discurso académico; además señaló algunos errores en la conceptualización existente del discurso académico, y al mismo tiempo ofreció su propia definición o concepto de discurso académico. Asimismo, el también investigador y especialista de los estudios del discurso presentó en esta plática un inventario de los textos que se pueden producir en las aulas y para las aulas.

En tal sentido, según el maestro García Molina, precisamente de lo que más ha investigado es sobre lo que él llama un antidiscurso, el cual, a su juicio, está permeando todas las sociedades. Sin embargo, reconoce que, hasta el momento, no ha disertado sobre el discurso académico propiamente dicho, sino que poseía ideas vagas e inconexas sobre este asunto, pero que le gustan estos desafíos, ya que lo llevan generalmente a meditar y a reflexionar y, por su puesto, a producir algún texto.

Para el autor, cuando se habla de discurso académico, lo primero que se debe tomar en cuenta es de dónde proviene la noción de que exista un discurso de tal naturaleza; por tanto, cuando se entra a investigar acerca de si otros han hablado de discurso académico, se encuentra que es muy poco lo que se ha dicho así per se sobre ese tópico, señala.

Apunta, sobre ese particular, que generalmente, cuando se habla de discurso académico, la gente se hace la idea de un profesor hablando en un aula, lo cual está muy divorciado de la realidad.

Para García Molina, a la hora de hablar de discurso académico es necesario irse a Bajtín ya que considera que es este autor e intelectual quien propone una teoría sobre los géneros. En ese sentido, advierte que, cuando se hablaba de género se estaba pensando en la literatura, sin embargo, para Bajtín este es un concepto erróneo. Señala entonces, (citando a Bajtín) que los discursos surgen de acuerdo a las necesidades de las comunidades, así, cada comunidad, cada núcleo humano produce o crea un tipo de discurso, por consiguiente, en Lingüística Clásica se habla de los registros, los estilos, de esos sociolectos, geolectos, pero, reconoce al mismo tiempo que se trata de un enfoque que se quedaba más hasta la oración, o sea, en lo léxico, en lo sintáctico, etc. Sin embargo, Bajtín dice no, es que los núcleos humanos, de acuerdo a sus necesidades producen un tipo de discurso, los cuales, incluso, poseen su propia estructura, su propia forma, por ejemplo, continúa Molina, se puede ver de qué manera los miembros de una comunidad religiosa poseen su propia forma de escribir o de producir discursos, esto es, oral o escrito, por lo tanto, a partir de esta forma, podríamos distinguir a un testigo de Jehová de un adventista; un protestante; un católico, por consiguiente, una oración evangélica es distinta a una oración católica y viceversa. Por tanto, podríamos hablar en ese particular de los géneros religiosos, señala en autor.

(La conferencia inextensa está disponible en su canal de YouTube)

Por José Santana-Guzmán

Relacionado