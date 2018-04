El dirigente Popovich alaba a Aldridge y critica a Leonard

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.-El dirigente de los Spurs Gregg Popovich alabó a LaMarcus Aldridge tras su buena actuación en el segundo partido de la serie contra Warriors, y critica al lesionado Kawhi Leonard por no acompañar al equipo en este momento tan difícil.

No es alguien que se caracterice precisamente por callarse las cosas. En el caso de Kawhi Leonard, baja para toda la temporada tras solo haber jugado 9 partidos en la 2017-18 y rodeado de muchos enigmas sobre su estado, su ubicación y su tratamiento médico, Gregg Popovich sí ha estado algo más comedido, menos directo quizá.

Sin embargo, la ironía de uno de los mitos del banquillo tenía que salir por algún sitio. Popovich ya había estado frío con alrededor del asunto en las últimas semanas. “Pregúntele a su equipo médico”, había contestado a las preguntas sobre el estado de Leonard.

Alabanzas a Aldridge y golpe a Leonard

Hasta que ayer el entrenador de los Spurs, con la clase y el tacto que le caracteriza en muchas situaciones, se fue a por Leonard. No directamente, pero se acordó de él. A veces, las comparaciones son odiosas para el que sale mal parado. Y para Popovich, entre las prestaciones y los esfuerzos ofrecidos por LaMarcus Aldridge y lo mostrado por Leonard en la 2017-18 no parece haber color.

Repetimos que Popovich no alude directamente a Leonard, pero en sus alabanzas a Aldridge tras el segundo encuentro de la serie contra los Warriors se puede deducir sin atisbo de dudas que ahí hay un dardo a La Garra.

“No se queja de nada. Juega por encima de todo”, señaló Popovich en la rueda de prensa posterior al partido para encumbrar la labor de Aldridge, 34 puntos y 12 rebotes.

“No puedo imaginar estar más orgulloso de un jugador al respecto de jugar en medio de la adversidad y de estar ahí para sus compañeros noche tras noche”. Esta última frase, “estar ahí para sus compañeros noche tras noche”, va directamente contra la línea de flotación de un Leonard al que ya no solo se critica por su baja médica, sino por el hecho de que no esté realizando la rehabilitación con los Spurs y por la realidad patente de que no viaja ni está con el equipo en este momento tan complicado de la temporada. La 2017-18 terminará, presumiblemente pronto para San Antonio, pero el culebrón de Leonard apunta con extenderse más tiempo.

