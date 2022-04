El dirigente político en San Cristóbal Alexander Pérez, anuncia su renuncia del PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN CRISTÓBAL.- El dirigente político de San Cristóbal, Alexander Pérez, renunció este martes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a través de una rueda de prensa en esa demarcación.

El también excandidato a diputado por esa organización política en el 2020, manifestó que tomó la decisión luego de un proceso de reflexión y análisis, por entender que el PLD necesita de forma urgente una renovación, un verdadero cambio. Indicó que mientras ese cambio no se dé, las personas no podrán volver a confiar.

Dijo que el PLD se ha convertido en una “cúpula cerrada, que se resiste a los cambios positivos y no admite que estamos en una sociedad globalizada en pleno siglo XXI, en la cual, si no te renuevas, si te quedas obsoleto, sales del juego, porque las personas empiezan a ver y a sentir que no avanzan ni profesional, ni económicamente.

Aseguró que con lo que ha pasado últimamente en el PLD, me queda claro que si continuo en esta organización se estancarían mis anhelos de hacer avanzar a mi amada provincia San Cristóbal y por consiguiente al país”.

Agradeció a los miembros del partido partido y toda la ciudad sancristonbalense por el apoyo y respaldo brindado durante su militancia en esta organización. Explicó que aún no tiene decidido a qué órgano político pertenecerá en lo adelante, pero sí aseguró que desde donde esté, seguirá trabajando por y para la gente para lograr tener un país democrático y con mayores oportunidades para todos.

Por Estefanía García

