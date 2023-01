El dirigente Jorge Moronta también se va del PLD para abrazar la Justicia Social

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Otro dirigente envió su carta de renuncia al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), alegando que esa institución política “ha tomado un rumbo totalmente opuesto a las causas que lo forjaron”, y por eso tomó su decisión “irrevocable” tras agotar “un período de profunda reflexión”

El renunciante es Jorge Moronta, dirigente en Santiago, quien con su dimisión dejó atrás 28 años de militancia peledeísta, desde su primer voto en 1994.

“…hoy en día puedo afirmar sin temor a equivocarme, que el partido ha tomado un rumbo totalmente opuesto a las causas que lo forjaron. El liderazgo que hoy lo dirige postula ideas y actitudes que podrían poner en riesgo los valores fundamentales de la democracia dominicana. Conociendo el peligro que esto representa para mi país, jamás sería participe y mucho menos me quedaría de brazos cruzados”, dice.

“Mi participación en la actividad política se debe al interés de lograr un mejor país, donde se respete la dignidad humana, el medio ambiente, las distintas ideas, que propicie la transparencia en las instituciones públicas, la lucha contra la corrupción, y la igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos, en fin, un país con más Justica Social”, agrega en la carta, dejando entrever que se irá con Julio César Valentín.

Moronta agradece a todos sus excamaradas por permitirle desarrollar sus “inquietudes sociales y políticas”.

“La experiencia ha sido maravillosa allí encontré una cantera de gente noble y buena cuyas experiencias y conocimiento me sirvieron para crecer y desarrollarme. No mencionaré nombres, primero porque son muchos y segundo para no cometer el error de olvidar alguno, ellos saben quiénes son”, expresa.

Más de la renuncia

La misiva, fechada a 12 de enero de 2023, está dirigida al candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, al presidente de esa organización, Danilo Medina, y al secretario general Charlie Mariotti.

“Salgo del partido, pero no de la política, siempre estaré y lucharé a favor de las mejores causas de nuestra nación. Me voy sin odios ni rencores, con total y absoluto respeto a quienes se quedan y que, al igual que yo, tienen todo el derecho de militar en las causas que entiendan que más lo representan”, concluye el renunciante.

