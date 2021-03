El director del Intrant dice no sabe de aumentos de pasajes en rutas urbanas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Rafael Arias, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), aseguró ayer que no ha recibido denuncia alguna en lo relativo al aumento de precios de pasajes en rutas urbanas, y dijo que si se comprueban esos incrementos, aplicaría lo que establece la Ley 63-17.

Arias reaccionó sorprendido cuando periodistas le preguntó sobre el aumento del pasaje de RD$30 a RD$35 pesos, además de otras alzas a RD$40 y RD$50. Sin embargo, apuntó que el único aumento autorizado ha sido el del Corredor de la Núñez de Cáceres, a 35 pesos.

“Ahora que tú me lo dice me entero yo, o tenía la denuncia en la medida en que nos llegan, nosotros tomaremos las acciones que debemos, pero hasta ahora el Intrant no ha autorizado ningún aumento del pasaje, solamente en el Corredor de la Núñez de Cáceres por la transformación del proceso”, expresó.

Los carros del concho solo están montando 4 pasajeros (uno alante y tres atrás) y han incrementado el costo de los pasajes, aun en rutas cortas, alegando alzas en el precio de los combustibles y de los repuestos de vehículos.-