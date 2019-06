El director del DNI y su excelente trabajo

El director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), acaba de señalar que “la migración y el narcotráfico constituyen los principales desafíos para la seguridad de la nación, citando los esfuerzos que realizan para mejorar el sistema, lo que a nuestro entender tiene mucha lógica.

Entre otras cosas no menos importantes, Pared Pérez destaco los esfuerzos e iniciativas desarrollados durante los últimos años para lograr un sistema de seguridad efectivo.

Al coordinar los trabajos realizados con otros organismo de protección del Estado, señalo que a partir del año 2010, por primera vez la Constitución dominicana tiene un capitulo dirigido a la seguridad y defensa, lo cual era un tema prohibido porque tanto la prensa como la sociedad en su conjunto no le gustaba utilizar la palabra seguridad o inteligencia porque entendía que era una forma de exaltar la tiranía”

Ciertamente, esa era la situación y nos identificamos con el tema abordado por el director del DNI, en el sentido de que “estamos totalmente ajenos a una política de seguridad nacional, y eso trajo como consecuencia cierta desidia. Estamos tratando de resarcir ese tiempo perdido y lograr un sistema que pueda ser acorde a lo que quiere la sociedad dominicana, la cual se ha transformado y no es la misma que hace 30 años.

En ese mismo sentido, el director del DNI resalto que “ el país cuenta con un control estricto de los espacios geográficos , controles aduaneros, migratorios, contra el tráfico de mercancías, sanidad, control vegetar, comercio, crímenes transnacionales, operaciones antinarcóticos, protección del medio ambiente y los recursos naturales, seguridad interior y ciudadana, combate al trasiego ilegal de mercancías y contraterrorismo.

Sigue destacando nuestro amigo Pared Pérez, el impacto del Sistema Nacional 911, agregando que 30 años atrás era indispensable que RD contara con este programa.

Dijo también que “está incrementando a 10 unidades la policía científica para dar respuesta rápida a los casos relativos a crímenes. Y agrego, naturalmente, no podemos tapar el sol con un dedo. El país ha registrado un incremento de la violencia, no solo callejera, sino también intrafamiliar”, añadió.

“Actualmente existen mejores y mayores controles en la lucha contra el crimen internacional y problemas de la frontera con la vecina nación de Haití, aseguro el director del DNI durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Se recuerda que el almirante Sigfrido Pared Pérez disfruta de una amplia experiencia en el área, por haber dirigido el DNI en tres ocasiones y en dos ha sido jefe del ministerio de Defensa Otro punto importante de la entrevista concedida a Pared Pérez es donde el enfoca a los análisis y levantamientos como sus respectivas recomendaciones, son remitidas al presidente de la República y agrega: “Ojala los diez millones de dominicanos sean oficiales de inteligencia o informantes , porque regularmente a este tipo de gente les gusta que las cosas se hagan bien .

Destaca además, el rol que juega la prensa, ya que sus publicaciones constituyen material de insumo, de manera que el 80 por ciento de las informaciones que se manejan en inteligencia están en las “ fuentes abiertas”, es decir, periódicos y medios de comunicación en general. No obstante aclaro que no se les da seguimiento de manera particular a los periodistas porque “son muchos”

Agrego el director del DNI que hay mucha distorsión de las informaciones, de ahí la importancia de verificar y comprobar los datos obtenidos. El reto está en saber cuál es la verdad y cuál es la mentira”. Añadiendo que “la mujer es más eficiente en materia de investigación que el hombre.

Algo muy importante fue haber abordado el tema de la desaparición de Quirinito, o Pedro Alejandro Castillo Paniagua, agregando que será apresado para que cumpla la condena. Dijo el director del DNI: Estamos haciendo los esfuerzos para lograr que otros países sean tan eficientes para entregar delincuentes dominicanos como hacemos nosotros cuando los pide la Interpol.

Y siguió señalando “Tal es el caso de Argenis Contreras, que está en Nueva York, y está ligado a un crimen horrendo y no lo han entregado todavía, lo que quiero decir es que muchas veces no está en manos de nosotros retornarlo”.

Hay que felicitar al licenciado Sigfrido Pared Pérez por su excelente gestión tres veces al frente del DNI, dos al frente del ministerio de Defensa, así como al frente de la dirección general de Migración y de la Autoridad Portuaria, lo que lo hace un militar valiente y responsable que ha sabido defender la Patria desde diferentes posiciones. Felicidades Almirante!.

Autor: José Guerrero.

